Vénissieux : les gigantesques tags de la tour du point de deal sont en cours d'effacement

Ce mardi 21 juillet, une entreprise est intervenue afin de recouvrir les inscriptions visibles au-dessus du dernier étage de l'immeuble. Révélée par notre rédaction à la fin du mois de juin, cette inscription ne passait pas inaperçue.
On pouvait notamment y lire : "Chez Sully Social Club 10h/00h. 7j/7.", un message faisant ouvertement la promotion d'un point de deal implanté dans ce secteur, considéré depuis plusieurs années comme l'un des principaux lieux de trafic de stupéfiants de Vénissieux et de la métropole de Lyon.
Au-delà du message, c'est aussi la prouesse technique qui avait marqué les esprits. Réaliser un graffiti à une telle hauteur témoignait d'une préparation importante et d'une volonté d'afficher ostensiblement l'existence de ce point de vente de stupéfiants.
L'opération de communication ne s'arrêtait pas à cette fresque géante. Le point de deal disposait également d'une fiche Google, présentée comme un commerce classique, avec des horaires d'ouverture, une description évoquant un "club social cannabique à Vénissieux" ainsi que plusieurs avis laissés par des internautes.
Un feu d'artifice avait de nouveau attiré l'attention
Quelques semaines après l'apparition de ces tags, la tour du boulevard Lénine avait une nouvelle fois fait parler d'elle. Le soir du 14 juillet, alors que la quasi-totalité des feux d'artifice du département avaient été annulés en raison de la vigilance canicule et des risques d'incendie, un important feu d'artifice d'environ quatre minutes avait été tiré depuis le toit de l'immeuble.
Plusieurs riverains avaient toutefois assisté au spectacle, certains étant entendus en train d'applaudir sur des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux.
Avec l'effacement de ces inscriptions, intervenu à la demande des services de l'État, disparaît l'un des symboles les plus visibles de cette opération de promotion d'un point de deal. Reste à savoir si cette intervention marquera la fin de cette démonstration d'emprise dans ce quartier.
C est pas cette racaille qui vont allez taguer sur les murs des immeubles..Faudrait plutôt voir du côté des bobos faux écolos LFI qui pourrissent les murs de la croix rousse et de LyonSignaler Répondre
bcp pense que les politiques sont capables de régler le problème de trafic de drogue les états unis depuis 60 ans déploie des grand moyens la CIA et DEA et NSA et FBI .. et Trump a mobilisé l’armée sur la frontière et et attaquer des pays et des bateaux et malgré tout ça les usa sont noyés par la drogue sans une coopération européenne entre différents services Interpol et DGSE et DGSI la police et les douaniers et les pays producteurs le trafic continuera a marchéSignaler Répondre
10 ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleu et Darmain et Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire vivement que la vraie gauche redevienne en 2027 à fin de sortir la France d’un tunnel sans lumièreSignaler Répondre
Nous vivons une époque surréaliste ! Faut-il en rire, ou en pleurer ?Signaler Répondre
C'est pas trop tôt !Signaler Répondre
Je croyais que ça a avait été fait dans la foulée.
Et bein voilàSignaler Répondre
Ils sont fichus de porter plainte et de gagner leur procès contre le bailleur qui sera condamné par le juge à refaire le tagSignaler Répondre
La ville va tout effacer ce qui en soit coûte très cher pour qu'ensuite ces petits jeunes de bonnes familles vont recommencer.Signaler Répondre
En cours d'effacement aux frais du contribuable pendant que les tagueurs continuent leurs ventes non déclarées et toucher les minima sociaux.Signaler Répondre
Elle est pas belle la nouvelle France by LFI.