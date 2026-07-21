Vénissieux : les gigantesques tags de la tour du point de deal sont en cours d'effacement

Ce mardi 21 juillet, une entreprise est intervenue afin de recouvrir les inscriptions visibles au-dessus du dernier étage de l'immeuble. Révélée par notre rédaction à la fin du mois de juin, cette inscription ne passait pas inaperçue.

On pouvait notamment y lire : "Chez Sully Social Club 10h/00h. 7j/7.", un message faisant ouvertement la promotion d'un point de deal implanté dans ce secteur, considéré depuis plusieurs années comme l'un des principaux lieux de trafic de stupéfiants de Vénissieux et de la métropole de Lyon.

Au-delà du message, c'est aussi la prouesse technique qui avait marqué les esprits. Réaliser un graffiti à une telle hauteur témoignait d'une préparation importante et d'une volonté d'afficher ostensiblement l'existence de ce point de vente de stupéfiants.

L'opération de communication ne s'arrêtait pas à cette fresque géante. Le point de deal disposait également d'une fiche Google, présentée comme un commerce classique, avec des horaires d'ouverture, une description évoquant un "club social cannabique à Vénissieux" ainsi que plusieurs avis laissés par des internautes.

Un feu d'artifice avait de nouveau attiré l'attention

Quelques semaines après l'apparition de ces tags, la tour du boulevard Lénine avait une nouvelle fois fait parler d'elle. Le soir du 14 juillet, alors que la quasi-totalité des feux d'artifice du département avaient été annulés en raison de la vigilance canicule et des risques d'incendie, un important feu d'artifice d'environ quatre minutes avait été tiré depuis le toit de l'immeuble.

Plusieurs riverains avaient toutefois assisté au spectacle, certains étant entendus en train d'applaudir sur des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux.

Avec l'effacement de ces inscriptions, intervenu à la demande des services de l'État, disparaît l'un des symboles les plus visibles de cette opération de promotion d'un point de deal. Reste à savoir si cette intervention marquera la fin de cette démonstration d'emprise dans ce quartier.