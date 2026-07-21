Facturation électronique : ce que les TPE et indépendants doivent préparer avant septembre 2026

L'idée n'est pas de s'alarmer, mais de prendre le sujet en main suffisamment tôt. Choisir parmi les solutions de facturation électronique pour les TPE, vérifier ses données et adapter son organisation prend du temps. Mieux vaut s'en occuper maintenant que dans l'urgence de la rentrée.

Une réforme qui concerne toutes les entreprises, sans exception

Beaucoup de dirigeants de petites entreprises pensent encore ne pas être concernés. Trop petits, pas assez digitalisés, exonérés de TVA dans certains cas : les raisons de repousser le sujet ne manquent pas. Or cette perception est souvent erronée. La réforme s'applique à l'ensemble des entreprises assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité.

Un artisan qui facture ses chantiers sur papier, un consultant qui envoie ses factures en PDF par mail, une commerçante qui utilise un logiciel de caisse sans module de facturation : tous devront s'adapter. Le régime fiscal ou le faible volume de factures émises ne dispensent pas de cette obligation.

Ce qui change concrètement au quotidien

La facturation électronique ne se résume pas à envoyer un PDF. Elle implique de transmettre ses factures via une Plateforme Agréée (PA) qui assure la conformité du format, la traçabilité des échanges et la transmission des données à l'administration fiscale.

Au-delà de la contrainte réglementaire, cette transition peut devenir un vrai levier de simplification. Les entreprises qui s'y préparent constatent rapidement plusieurs bénéfices : moins d'erreurs de saisie, un meilleur suivi des paiements, une visibilité plus claire sur leur activité et une réduction du temps consacré aux tâches administratives répétitives.

Choisir la bonne solution sans se compliquer la vie

Le choix d'une plateforme de facturation électronique ne doit pas se limiter à la seule conformité réglementaire. Pour une petite structure, l'outil doit avant tout être simple à utiliser, adapté à ses besoins réels et capable d'évoluer avec l'activité. Privilégier une solution qui repose sur une Plateforme Agréée garantit la conformité dès le départ.

C'est l'approche retenue par macompta.fr, Plateforme Agréée qui accompagne déjà de nombreux indépendants, professions libérales et TPE dans cette transition. La plateforme propose une approche modulable : certaines entreprises choisissent la Plateforme Agréée seule pour répondre à leurs obligations réglementaires, d'autres optent pour une solution plus complète intégrant la comptabilité, le pilotage financier et la gestion quotidienne de l'activité. Chaque entreprise retient le niveau d'accompagnement qui correspond à sa situation.

Passer à l'action, sans précipitation

Il reste encore quelques semaines avant l'échéance de septembre. C'est suffisant pour faire le point sur sa situation, comparer les options disponibles et mettre en place un outil adapté. Le plus important est de ne pas remettre cette étape à la dernière minute : une transition bien préparée se fait sans stress et sans interruption d'activité.