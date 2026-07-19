Economie

Un nouveau supermarché à bas prix veut s’implanter près de Lyon et recruter jusqu’à 400 salariés

Un nouveau supermarché à bas prix veut s’implanter près de Lyon et recruter jusqu’à 400 salariés

L’enseigne néerlandaise Picnic prépare son arrivée dans la région lyonnaise. Spécialisée dans les courses en ligne livrées à domicile, elle recherche un entrepôt et prévoit plusieurs centaines de recrutements.

Déjà présente en région parisienne et dans les Hauts-de-France, l’enseigne Picnic poursuit son développement en France. Le distributeur néerlandais souhaite désormais s’implanter dans le Rhône et en Isère pour proposer son modèle de supermarché 100 % en ligne.

Selon Tribune de Lyon, l’entreprise est actuellement à la recherche d’un entrepôt, probablement dans l’est lyonnais, afin de lancer son activité dans la métropole.

Fondée en 2015 aux Pays-Bas, Picnic ne possède pas de magasins ouverts au public. Les clients effectuent leurs achats via une application mobile, avant d’être livrés gratuitement à domicile.

L’enseigne met en avant des produits de grandes marques, des produits frais et des prix comparables à ceux des hypermarchés. Les livraisons sont assurées par une flotte de camionnettes électriques.

Une fois son entrepôt installé, Picnic prévoit de créer plusieurs hubs de livraison autour de Lyon, avant d’étendre progressivement son réseau vers Grenoble, Chambéry et Saint-Étienne.

Ce projet pourrait s’accompagner de 300 à 400 recrutements, selon les informations de Tribune de Lyon, faisant de cette implantation l’une des plus importantes annoncées récemment dans le secteur de la distribution dans la région.

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Picnic

14 commentaires
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Commentaire stupide le 19/07/2026 à 10:53
Concept intéressant a écrit le 19/07/2026 à 09h22

De la distribution alimentaire sur le modèle Amazon. Et le maire de Lyon il en pense quoi ?

Le maire de Lyon est donc le maire de tout l'est lyonnais ? Puisque selon l’article que tu n'as pas lu, sans doute trop long pour ton petit cerveau, "l’entreprise est actuellement à la recherche d’un entrepôt, probablement dans l’est lyonnais" (sic)

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Kalimero le 19/07/2026 à 10:50
Léonine a écrit le 19/07/2026 à 10h14

Chaque emploi créé dans la grande distribution détruit en détruit huit à dix minimum. (LSA)

"Entre 2009 et 2019, les acteurs de l'e-commerce auraient contribué à détruire 122 400 postes dans le commerce de détail en France."

Oui, oui, on connaît, c'est trop injuste.
Tu proposes quoi en réponse ? On met en prison les créateurs de ces boîtes ? On accuse les politiques ? Car il faut bien que ce soit de la faute de quelqu'un, pas vrai ?
Tu oublies juste qu'il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se vende pas.

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GAD le 19/07/2026 à 10:47
Concept intéressant a écrit le 19/07/2026 à 09h22

De la distribution alimentaire sur le modèle Amazon. Et le maire de Lyon il en pense quoi ?

Sur le territoire de la Ville de Lyon il va leur imposer une livraison par vélos-cargos

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distribution le 19/07/2026 à 10:42

Je croyais que ce genre de projet était interdit en France ?

Ca va foutre en l'air la chaîne locale des magasins physiques soyez en sûr, ça le fait déjà pour le wargame et la librairie, vous pouvez dire aussi adieux au petits prix en jouant sur les promos où le produit arrive à sa DLC vu qu'il y'aura sur concurrence des clients et une raréfaction de l'offre, au final les pauvres le paieront.

Le fait qu'ils ne fonctionnent qu'avec un smartphone même sur la version web et aussi un très grave problème, car disons que le truc marche et devienne tendance, alors ils captent toute la population avec smartphone et le reste qui se contentait très bien d'un téléphone normal car pas d'utilité ou préfère être sur ordi, n'a alors plus accès qu'à une offre réduite de magasins physiques déclinants.

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Solidarité 69 le 19/07/2026 à 10:34

Entre Amazon, Vinted et désormais Picnic, tous les commerces se vident.
Pour accélérer ce phénomène vous installez un Maire EELV qui complique la venue de consommateurs dans les quartiers commerçants ou un Maire LFI qui encourage la délinquance et en seulement quelques années vous vous retrouvez avec des villes occupées par toute la chienlit de l'humanité.

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pédalier ! le 19/07/2026 à 10:25
Ex Précisions a écrit le 19/07/2026 à 09h57

Ils s'en fiche des êtres humains, tout ce qui l'intéresse ce sont les vélos...

Les vélos mais pas le TDF !

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69 la trik le 19/07/2026 à 10:20

on pourra picniquer sous les torchons du maire place Bellecour

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Gabin69 le 19/07/2026 à 10:18
Rb6528 a écrit le 19/07/2026 à 09h36

Encore des produits alimentaires qui viennent de on ne sait pas où et qui sont faits avec on ne sait pas quoi!!!!!!

À voir comment sont les commandes en ligne si c'est comme sur les sites de Carrefour Auchan etc..
Certaines personnes ont des problèmes de mobilité et ne peuvent pas faire leurs courses en magasin

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Léonine le 19/07/2026 à 10:14
Article incomplet a écrit le 19/07/2026 à 10h03

Et combien d'emplois seront supprimés ?

Chaque emploi créé dans la grande distribution détruit en détruit huit à dix minimum. (LSA)

"Entre 2009 et 2019, les acteurs de l'e-commerce auraient contribué à détruire 122 400 postes dans le commerce de détail en France."

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Le vaniteux le 19/07/2026 à 10:07
Ex Précisions a écrit le 19/07/2026 à 09h57

Ils s'en fiche des êtres humains, tout ce qui l'intéresse ce sont les vélos...

En quoi le maire de Lyon est concerné ? Votre haine efface votre raison si ..
vous en avez une.

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Article incomplet le 19/07/2026 à 10:03

Et combien d'emplois seront supprimés ?

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Ex Précisions le 19/07/2026 à 09:57
Concept intéressant a écrit le 19/07/2026 à 09h22

De la distribution alimentaire sur le modèle Amazon. Et le maire de Lyon il en pense quoi ?

Ils s'en fiche des êtres humains, tout ce qui l'intéresse ce sont les vélos...

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Rb6528 le 19/07/2026 à 09:36

Encore des produits alimentaires qui viennent de on ne sait pas où et qui sont faits avec on ne sait pas quoi!!!!!!

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Concept intéressant le 19/07/2026 à 09:22

De la distribution alimentaire sur le modèle Amazon. Et le maire de Lyon il en pense quoi ?

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