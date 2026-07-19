Un nouveau supermarché à bas prix veut s’implanter près de Lyon et recruter jusqu’à 400 salariés

Déjà présente en région parisienne et dans les Hauts-de-France, l’enseigne Picnic poursuit son développement en France. Le distributeur néerlandais souhaite désormais s’implanter dans le Rhône et en Isère pour proposer son modèle de supermarché 100 % en ligne.
Selon Tribune de Lyon, l’entreprise est actuellement à la recherche d’un entrepôt, probablement dans l’est lyonnais, afin de lancer son activité dans la métropole.
Fondée en 2015 aux Pays-Bas, Picnic ne possède pas de magasins ouverts au public. Les clients effectuent leurs achats via une application mobile, avant d’être livrés gratuitement à domicile.
L’enseigne met en avant des produits de grandes marques, des produits frais et des prix comparables à ceux des hypermarchés. Les livraisons sont assurées par une flotte de camionnettes électriques.
Une fois son entrepôt installé, Picnic prévoit de créer plusieurs hubs de livraison autour de Lyon, avant d’étendre progressivement son réseau vers Grenoble, Chambéry et Saint-Étienne.
Ce projet pourrait s’accompagner de 300 à 400 recrutements, selon les informations de Tribune de Lyon, faisant de cette implantation l’une des plus importantes annoncées récemment dans le secteur de la distribution dans la région.
Le maire de Lyon est donc le maire de tout l'est lyonnais ? Puisque selon l’article que tu n'as pas lu, sans doute trop long pour ton petit cerveau, "l’entreprise est actuellement à la recherche d’un entrepôt, probablement dans l’est lyonnais" (sic)Signaler Répondre
Oui, oui, on connaît, c'est trop injuste.Signaler Répondre
Tu proposes quoi en réponse ? On met en prison les créateurs de ces boîtes ? On accuse les politiques ? Car il faut bien que ce soit de la faute de quelqu'un, pas vrai ?
Tu oublies juste qu'il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se vende pas.
Sur le territoire de la Ville de Lyon il va leur imposer une livraison par vélos-cargosSignaler Répondre
Je croyais que ce genre de projet était interdit en France ?Signaler Répondre
Ca va foutre en l'air la chaîne locale des magasins physiques soyez en sûr, ça le fait déjà pour le wargame et la librairie, vous pouvez dire aussi adieux au petits prix en jouant sur les promos où le produit arrive à sa DLC vu qu'il y'aura sur concurrence des clients et une raréfaction de l'offre, au final les pauvres le paieront.
Le fait qu'ils ne fonctionnent qu'avec un smartphone même sur la version web et aussi un très grave problème, car disons que le truc marche et devienne tendance, alors ils captent toute la population avec smartphone et le reste qui se contentait très bien d'un téléphone normal car pas d'utilité ou préfère être sur ordi, n'a alors plus accès qu'à une offre réduite de magasins physiques déclinants.
Entre Amazon, Vinted et désormais Picnic, tous les commerces se vident.Signaler Répondre
Pour accélérer ce phénomène vous installez un Maire EELV qui complique la venue de consommateurs dans les quartiers commerçants ou un Maire LFI qui encourage la délinquance et en seulement quelques années vous vous retrouvez avec des villes occupées par toute la chienlit de l'humanité.
Les vélos mais pas le TDF !Signaler Répondre
on pourra picniquer sous les torchons du maire place BellecourSignaler Répondre
À voir comment sont les commandes en ligne si c'est comme sur les sites de Carrefour Auchan etc..Signaler Répondre
Certaines personnes ont des problèmes de mobilité et ne peuvent pas faire leurs courses en magasin
Chaque emploi créé dans la grande distribution détruit en détruit huit à dix minimum. (LSA)Signaler Répondre
"Entre 2009 et 2019, les acteurs de l'e-commerce auraient contribué à détruire 122 400 postes dans le commerce de détail en France."
En quoi le maire de Lyon est concerné ? Votre haine efface votre raison si ..Signaler Répondre
vous en avez une.
Et combien d'emplois seront supprimés ?Signaler Répondre
Ils s'en fiche des êtres humains, tout ce qui l'intéresse ce sont les vélos...Signaler Répondre
Encore des produits alimentaires qui viennent de on ne sait pas où et qui sont faits avec on ne sait pas quoi!!!!!!Signaler Répondre
De la distribution alimentaire sur le modèle Amazon. Et le maire de Lyon il en pense quoi ?Signaler Répondre