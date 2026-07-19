Un nouveau supermarché à bas prix veut s’implanter près de Lyon et recruter jusqu’à 400 salariés

Déjà présente en région parisienne et dans les Hauts-de-France, l’enseigne Picnic poursuit son développement en France. Le distributeur néerlandais souhaite désormais s’implanter dans le Rhône et en Isère pour proposer son modèle de supermarché 100 % en ligne.

Selon Tribune de Lyon, l’entreprise est actuellement à la recherche d’un entrepôt, probablement dans l’est lyonnais, afin de lancer son activité dans la métropole.

Fondée en 2015 aux Pays-Bas, Picnic ne possède pas de magasins ouverts au public. Les clients effectuent leurs achats via une application mobile, avant d’être livrés gratuitement à domicile.

L’enseigne met en avant des produits de grandes marques, des produits frais et des prix comparables à ceux des hypermarchés. Les livraisons sont assurées par une flotte de camionnettes électriques.

Une fois son entrepôt installé, Picnic prévoit de créer plusieurs hubs de livraison autour de Lyon, avant d’étendre progressivement son réseau vers Grenoble, Chambéry et Saint-Étienne.

Ce projet pourrait s’accompagner de 300 à 400 recrutements, selon les informations de Tribune de Lyon, faisant de cette implantation l’une des plus importantes annoncées récemment dans le secteur de la distribution dans la région.