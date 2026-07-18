Climatisation dans les lycées : la Région Auvergne-Rhône-Alpes répond aux critiques sur son plan à 10 millions d’euros

La Région Auvergne-Rhône-Alpes contre-attaque.
Dans un communiqué diffusé ce vendredi, l’exécutif régional dénonce une "polémique artificielle" autour du plan de climatisation présenté début juillet et estime que plusieurs critiques reposent sur des "amalgames" et des "informations inexactes".
La collectivité rappelle d’abord qu’il ne faut pas confondre le plan de climatisation de 10 millions d’euros annoncé le 2 juillet avec les mesures d’urgence mises en place pour faire face à l’épisode caniculaire de cet été.
Selon la Région, 120 climatiseurs mobiles ont ainsi été achetés en urgence pour un montant total inférieur à 60 000 euros, soit environ 350 euros par appareil. Ces équipements ont été acquis auprès d’un distributeur lyonnais dans un contexte de pénurie de matériel en France et en Europe.
L’exécutif régional précise que cette opération a été réalisée dans le cadre d’une procédure simplifiée autorisée par le Code de la commande publique compte tenu du montant engagé.
Une enveloppe maximale de 1,5 million d’euros
La Région répond également aux critiques portant sur l’enveloppe de 1,5 million d’euros prévue pour la prochaine phase du plan. Elle affirme que cette somme correspond à un plafond budgétaire et non au coût unitaire des futurs équipements. L’objectif affiché est de constituer un stock d’environ 1 500 climatiseurs destinés à des surfaces d’une cinquantaine de mètres carrés, avec des appareils plus performants que ceux achetés dans l’urgence.
"Allouer 1,5 million d’euros pour constituer un stock stratégique de 1 500 climatiseurs (ou plus) ne veut pas dire que la Région paiera 1 000 euros par appareil", insiste la collectivité.
La Région souligne par ailleurs qu’aucun marché public n’a encore été attribué pour cette seconde phase.
Un appel d’offres sera lancé afin d’obtenir les meilleures conditions tarifaires et les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes sont invitées à candidater.
Le président de Région Fabrice Pannekoucke défend enfin la stratégie de l’exécutif face à la multiplication des épisodes caniculaires. "Face aux épisodes de canicule, notre responsabilité est d’agir vite pour protéger les élèves, les enseignants, les agents et les usagers", affirme-t-il, regrettant que certains "préfèrent alimenter des polémiques" plutôt que de reconnaître la nécessité de mesures d’urgence.
Si c'est payer très peu individuellement pour sauver des vies ça ne me gène pas.Signaler Répondre
Ça fait un peu plus d'1€ par personne.
Il est vrai que c'est plus une opération de com qu'autre chose, nos politiciens ne savent faire que ça aujourd'hui...
Il les paie en notes de frais ???Signaler Répondre
sans parler des autres projets pharaoniques qu 'ils voulaient développés avant leur disputes !Signaler Répondre
Après que certains maires de droite de l 'Ouest lyonnais , aient demandé un téléphérique , comme celui que le même courant politique a réalisé à Toulouse
ou avec Pécresse , Sarcelli a obtenu l 'arrêt du projet et depuis : rien , continuons à nous ensuvé jusqu à la garde .
Et remettre des voitures dans la rue Grenette , ce n 'est pas de la planification intelligente .Signaler Répondre
je crois avec la raréfaction et l 'élévation du couts des énergies c 'est qui reste du programme réalisable de l 'équipe Aulas-Sarcelli .
Sacrée équipe , parrainée par Wauquiez .
Ah , la société civile , on s 'en souviendra du coup !
On sent en vous le gauchiasse pur jus.Signaler Répondre
Calmez vous. En ces temps de canicule il fait se ménager.
Que viens faire l'extrême droite dans vos commentaires concernant le plan climatisation de Laurent Wauquiez?
Et que vient faire le drapeau palestinien dans cette histoire ?
le problème de la France c’est LFI …. qui amène le chaos … et qui coûte très cher plus que des climatiseurs et bien moins utileSignaler Répondre
une opération de comm sur des clim fabriquées en chine, bravo laurent !Signaler Répondre
Comme d’habitude ce pays est gouverné dans l’urgence sans aucune stratégie La droite et l’extrême droite passent leurs journées à critiquer LFI qui n’est même pas au pouvoir alors que la droite gère la région depuis plus de 10 ans acheter des climatiseurs sans appel d’offres public auprès de ses amis à qui l’on offre ensuite un repas à 100 000 euros la droite et l’extrême droite passent leur temps à parler des dépenses publiques Par contre dès qu’elles sont au pouvoir le robinet est grand ouvert pour les copains cette même droite et cette même extrême droite ont voulu mettre Aulas au pouvoir, alors qu’il vide les caisses de la région avec le stade ne vous inquiétez pas le problème de la France c’est LFI et le drapeau palestinien Il faut remplir l’espace médiatique et les réseaux sociaux de faux sujets et pendant ce temps-là faire passer tranquillement les marchés publics et les lois à copainsSignaler Répondre