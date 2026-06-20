Lyon : la Région Auvergne-Rhône-Alpes lance son premier Festival du Bien-Manger

La gastronomie et les produits du terroir sont à l’honneur ce week-end à Lyon.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé ce vendredi la première édition du Festival du Bien-Manger, un événement organisé les 19 et 20 juin sur l’esplanade de l’Hôtel de Région.

Cette première journée a été marquée par les Assises de l’alimentation, qui ont rassemblé chefs, scientifiques, agriculteurs, professionnels de santé et entrepreneurs autour d’un même constat : les produits locaux et la cuisine maison constituent un levier pour la santé, le pouvoir d’achat et l’économie de proximité.

Parmi les invités figurent notamment Guillaume Gomez, Christophe Marguin, Viviana Pisacane et le chef étoilé Christian Têtedoie.

Un marché de producteurs samedi

Le festival se poursuivra ce samedi avec un marché de producteurs régionaux, des animations autour des filières agricoles ainsi que des démonstrations culinaires réalisées par des chefs et des élèves de lycées hôteliers.

À cette occasion, le président de la Région, Fabrice Pannekoucke, a présenté un ouvrage inédit regroupant 48 recettes issues des 12 départements de la région, réalisées par des chefs locaux et publié par les éditions Glénat.

L’objectif affiché est de permettre aux habitants de cuisiner des recettes accessibles à partir de produits du terroir disponibles sur les marchés et chez les producteurs locaux.

Un partenariat avec la société lyonnaise Recettes & Cabas

La Région a également annoncé le lancement de "Mon cabas Région", une offre développée en partenariat avec la société lyonnaise Recettes & Cabas⁠.

Le concept repose sur une box livrée à domicile contenant ingrédients, recettes et produits régionaux afin d’encourager la cuisine maison à partir de produits locaux.

Selon la Région, 95 % des viandes et volailles proposées dans ces paniers proviennent d’Auvergne-Rhône-Alpes et l’ensemble est d’origine française.

Le Festival du Bien-Manger est aussi l’occasion pour l’exécutif régional d’annoncer la création d’une délégation à l’alimentation au sein de la Région.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de valorisation de la marque "Ma Région, ses Terroirs", qui revendique plus de 4 000 produits et 700 entreprises partenaires.

Pour la Région, ce festival entend rappeler qu’Auvergne-Rhône-Alpes est à la fois la première région agricole française et l’un des territoires les plus emblématiques de la gastronomie.