Faits Divers

Lyon : il fonce en trottinette et crache sur des passants, la police l’interpelle à la Part-Dieu

Lyon : il fonce en trottinette et crache sur des passants, la police l’interpelle à la Part-Dieu

Un homme a été arrêté samedi soir boulevard Marius-Vivier-Merle après plusieurs comportements dangereux et agressifs. Sa trottinette électrique, soupçonnée d’avoir été débridée, a été saisie.

La scène a été aussi rapide que remarquée par les clients attablés dans le quartier de la Part-Dieu. Samedi, vers 22h30, des policiers ont intercepté un homme lancé à vive allure sur une trottinette électrique boulevard Marius-Vivier-Merle.

Le conducteur ne se contentait pas de circuler dangereusement. Il est également soupçonné d’avoir craché à plusieurs reprises sur des passants croisés sur son trajet.

Maîtrisé en quelques instants

L’équipage de police a stoppé le trottinettiste à proximité des terrasses. L’homme a été rapidement maîtrisé, menotté puis conduit au commissariat.

Son engin, qui aurait été modifié pour dépasser la vitesse maximale autorisée, a été confisqué.

Selon le Progrès, le suspect a été remis en liberté après sa garde à vue. Il devra néanmoins répondre de ces faits devant la justice.

18 commentaires
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Ex Précisions le 04/08/2026 à 11:43

Avant de le remettre en liberté on devrait avoir le droit de lui cracher dessus jusqu'à ce qu'il dégouline, là ça le calmerait....

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Hi-han le 04/08/2026 à 10:44
La roue tourne a écrit le 04/08/2026 à 08h07

Entre temps Doucet reste bras croisés , prêche des mensonges sur la trottinette comme mode 'doux' de déplacement. Il faut TOUTES les interdire dans la Métropole, TOUTES !

Et donc quand les racailles utilisent une voiture, ta conclusion est d'interdire les voitures, TOUTES les voitures ?

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Les Fachos Incultes le 04/08/2026 à 10:25

Un militant LFI qui propose le programme de sa secte.

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QCM le 04/08/2026 à 10:10

A : c’est un lama échappé du parc de la tête d’or
B : c’est un mineur souffrant de silicose
C : c’est un tuberculeux dont la prise en charge à été tardive
D : c’est une chance pour la France dont tout le monde sait l’origine , sauf LFI

N’hésitez pas a participer , un tirage au sort désignera le gagnant du kilo de glace au mollard mis en jeu .

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strogoff le 04/08/2026 à 09:55
Privadois a écrit le 04/08/2026 à 07h52

Voilà le citoyen modèle de la nouvelle France !

Le grand remplacement voulu par Mr Mélenchon .

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Chris69696999 le 04/08/2026 à 09:25

"un homme lancé à vive allure sur une trottinette électrique"

On poursuit l'apaisement... Quel soulagement...

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Solidarité 69 le 04/08/2026 à 09:08

Bienvenue dans la nouvelle France by LFI.

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eurpbo le 04/08/2026 à 09:03

une chance ….

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Vocation le 04/08/2026 à 09:03

Apparemment, certaines personnes vouent leur vie entière à la destruction. Elles sont habituées à ce qu’on soit clément et qu’on paie pour les dégâts qu’ils font. C’est émouvant.
En tout cas, je suis très contente de savoir que je suis susceptible de croiser ce gentleman au QI remarquable dans les rues de Lyon dès à présent mais aussi à l’avenir, après ses innombrables futures interpellations 👍

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Débilos le 04/08/2026 à 08:29

Le pedigree complet SVP.
Arrêtons d'être dans le vague et donnons réellement le pedigree complet naissance, parents, grand-parents .
On verra rapidement une chose que tout le monde sait parfaitement.

On entend pas trop parler des femmes qui se font gifler gratuitement dans les rues avec des mots prononcés en arabe des rues qui donnent en traduction "sales françaises" ... je peux le dire car ses débilos ont essayé de taper une amie rebeux avec les même termes.

Mais ils ne sont rien au final juste de la racaille ni française si des pays d'origine des parents vivant de trafics et d'allocs avec la bénédiction de notre gauche française.

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PJA le 04/08/2026 à 08:16

Encore une petite racaille impunie. Et bien sûr elle touche le RSA et les parents les allocations et aides sociales. Il vit dans un logement à loyer modéré. Alors il continuera comme,toutes les raVailles à voler , cracher , détruire. Et profiter de nos aides sociales.

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La roue tourne le 04/08/2026 à 08:07

Entre temps Doucet reste bras croisés , prêche des mensonges sur la trottinette comme mode 'doux' de déplacement. Il faut TOUTES les interdire dans la Métropole, TOUTES !

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Ritchie le 04/08/2026 à 08:05

Tout simplement des travaux pratiques de gauchisme ....

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Rb6528 le 04/08/2026 à 08:04

relâché comme de juste

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Free Lyon le 04/08/2026 à 07:58

Si la charria était légale dans son quartier il aurait écopé de 50 coups de fouets. A méditer

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jeanfilouxxx le 04/08/2026 à 07:56

Encore une fois merci la justice française....

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Urlu le 04/08/2026 à 07:55

Comment ne pas les aimer ?

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Privadois le 04/08/2026 à 07:52

Voilà le citoyen modèle de la nouvelle France !

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