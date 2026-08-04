Lyon : il fonce en trottinette et crache sur des passants, la police l’interpelle à la Part-Dieu

La scène a été aussi rapide que remarquée par les clients attablés dans le quartier de la Part-Dieu. Samedi, vers 22h30, des policiers ont intercepté un homme lancé à vive allure sur une trottinette électrique boulevard Marius-Vivier-Merle.

Le conducteur ne se contentait pas de circuler dangereusement. Il est également soupçonné d’avoir craché à plusieurs reprises sur des passants croisés sur son trajet.

Maîtrisé en quelques instants

L’équipage de police a stoppé le trottinettiste à proximité des terrasses. L’homme a été rapidement maîtrisé, menotté puis conduit au commissariat.

Son engin, qui aurait été modifié pour dépasser la vitesse maximale autorisée, a été confisqué.

Selon le Progrès, le suspect a été remis en liberté après sa garde à vue. Il devra néanmoins répondre de ces faits devant la justice.