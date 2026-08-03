Météo

Le Rhône en vigilance orange : jusqu’à 38°C ce lundi, les orages pourraient éclater dans l’après-midi

Le Rhône en vigilance orange : jusqu’à 38°C ce lundi, les orages pourraient éclater dans l’après-midi

La chaleur s’intensifie encore ce lundi 3 août dans le Rhône, maintenu en vigilance orange canicule. Le thermomètre pourra atteindre 38°C à Lyon, avant une possible dégradation orageuse.

La nuit n’a apporté que peu de fraîcheur et la journée s’annonce éprouvante. Ce lundi, le Rhône reste placé en vigilance orange en raison de températures dangereusement élevées. Une vigilance jaune est également activée pour les orages. 

À Lyon, le mercure pourrait grimper jusqu’à 38°C dans l’après-midi. Les secteurs urbanisés et les plaines seront les plus exposés, après plusieurs journées déjà marquées par une chaleur persistante.

Le répit restera limité après le coucher du soleil. Les températures ne devraient pas descendre sous les 22°C à Lyon dans la nuit de lundi à mardi, avec des valeurs localement plus élevées au cœur des villes.

La vigilance orange canicule sera d’ailleurs maintenue mardi 4 août. Les maximales baisseront légèrement, autour de 33°C, mais resteront suffisamment élevées pour prolonger les risques liés à la chaleur. 

Des orages possibles lundi et mardi

L’instabilité pourrait apporter quelques orages dès lundi après-midi, accompagnés localement de rafales de vent. Une nouvelle dégradation reste possible mardi, là encore plutôt au cours de l’après-midi ou de la soirée.

Ces précipitations ne devraient toutefois pas provoquer une baisse immédiate et durable des températures. Météo-France recommande de limiter les efforts physiques, de boire régulièrement et d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes.

Tags :

orages

canicule

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.