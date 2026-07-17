Orages dans le Rhône : la circulation des TER perturbée ce vendredi matin

La galère ce vendredi matin pour les usagers de la SNCF. La circulation des TER est perturbée sur plusieurs lignes à la suite des violents orages ayant touché ce jeudi soir les départements du Rhône, de la Loire ou encore de l’Isère.

Le trafic est notamment interrompu ce vendredi matin entre Lyon et Roanne "à cause d’obstacles sur la voie au niveau de Régny suite aux intempéries", précise la SNCF qui annonce une reprise progressive de la circulation à 12h.

🔴6h45 : le trafic est interrompu sur l'axe Lyon<>Roanne à cause d'obstacle sur la voie au niveau de Régny suite aux intempéries.



🔸Des équipes spécialisées sont sur place.



🔸La reprise progressive du trafic est prévue pour 12h, mais cet horaire peut être amené à évoluer. — SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes (@SNCFTERAURA) July 17, 2026

Aucun train également ce vendredi matin sur la ligne Lyon/Bourg-en-Bresse "à cause d’obstacles sur les voies au niveau de Villars-les-Dombes". Afin de pouvoir circuler, certains trains devraient passer par Ambérieu.

🔴6h50 : le trafic est interrompu entre Lyon et Bourg-en-Bresse à cause d'obstacles sur les voies au niveau de Villars-les-Dombes.



🔸Certains trains vont changer d'itinéraire et passer par Ambérieu afin de pouvoir circuler. — SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes (@SNCFTERAURA) July 17, 2026

A noter aussi des perturbations dans les Alpes. La circulation n’est actuellement pas possible entre Grenoble et Genève ainsi que sur l’axe Lyon/Annecy.