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Orages dans le Rhône : la circulation des TER perturbée ce vendredi matin

Orages dans le Rhône : la circulation des TER perturbée ce vendredi matin
Orages dans le Rhône : la circulation des TER perturbée ce vendredi matin - LyonMag

Début de matinée difficile pour les voyageurs.

La galère ce vendredi matin pour les usagers de la SNCF. La circulation des TER est perturbée sur plusieurs lignes à la suite des violents orages ayant touché ce jeudi soir les départements du Rhône, de la Loire ou encore de l’Isère.

Le trafic est notamment interrompu ce vendredi matin entre Lyon et Roanne "à cause d’obstacles sur la voie au niveau de Régny suite aux intempéries", précise la SNCF qui annonce une reprise progressive de la circulation à 12h.

Aucun train également ce vendredi matin sur la ligne Lyon/Bourg-en-Bresse "à cause d’obstacles sur les voies au niveau de Villars-les-Dombes". Afin de pouvoir circuler, certains trains devraient passer par Ambérieu.

A noter aussi des perturbations dans les Alpes. La circulation n’est actuellement pas possible entre Grenoble et Genève ainsi que sur l’axe Lyon/Annecy.

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2 commentaires
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bassta le 17/07/2026 à 09:28
Libriste Sendufion a écrit le 17/07/2026 à 08h59

Encore une preuve du réchauffement climatique, la voiture doit être bannie , elle qui tue les lyonnais chaque jour.
Ces véhicules polluants sont des armes écocides qu'il faut retirer de la circulation par leur interdiction.
De plus, les dégâts sur l'environnement sont terribles au moment ou nous devrions planter 100X plus d'arbres chaque jour que ce que nous faisons aujourd'hui.
De plus, c'est par l'implantation de dizaines d'éoliennes sur les collines de Lyon que nous pourrons ventiler correctement la ville et générer une électricité responsable.

c'est de l'humour du second degré? sinon les illuminés du climat vont vous suivre .

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Libriste Sendufion le 17/07/2026 à 08:59

Encore une preuve du réchauffement climatique, la voiture doit être bannie , elle qui tue les lyonnais chaque jour.
Ces véhicules polluants sont des armes écocides qu'il faut retirer de la circulation par leur interdiction.
De plus, les dégâts sur l'environnement sont terribles au moment ou nous devrions planter 100X plus d'arbres chaque jour que ce que nous faisons aujourd'hui.
De plus, c'est par l'implantation de dizaines d'éoliennes sur les collines de Lyon que nous pourrons ventiler correctement la ville et générer une électricité responsable.

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