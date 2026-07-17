Orages dans le Rhône : la circulation des TER perturbée ce vendredi matin

La galère ce vendredi matin pour les usagers de la SNCF. La circulation des TER est perturbée sur plusieurs lignes à la suite des violents orages ayant touché ce jeudi soir les départements du Rhône, de la Loire ou encore de l’Isère.
Le trafic est notamment interrompu ce vendredi matin entre Lyon et Roanne "à cause d’obstacles sur la voie au niveau de Régny suite aux intempéries", précise la SNCF qui annonce une reprise progressive de la circulation à 12h.
🔴6h45 : le trafic est interrompu sur l'axe Lyon<>Roanne à cause d'obstacle sur la voie au niveau de Régny suite aux intempéries.— SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes (@SNCFTERAURA) July 17, 2026
🔸Des équipes spécialisées sont sur place.
🔸La reprise progressive du trafic est prévue pour 12h, mais cet horaire peut être amené à évoluer.
Aucun train également ce vendredi matin sur la ligne Lyon/Bourg-en-Bresse "à cause d’obstacles sur les voies au niveau de Villars-les-Dombes". Afin de pouvoir circuler, certains trains devraient passer par Ambérieu.
🔴6h50 : le trafic est interrompu entre Lyon et Bourg-en-Bresse à cause d'obstacles sur les voies au niveau de Villars-les-Dombes.— SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes (@SNCFTERAURA) July 17, 2026
🔸Certains trains vont changer d'itinéraire et passer par Ambérieu afin de pouvoir circuler.
A noter aussi des perturbations dans les Alpes. La circulation n’est actuellement pas possible entre Grenoble et Genève ainsi que sur l’axe Lyon/Annecy.
🔴6h35 : Le trafic est très perturbé dans les Alpes à cause d'obstacles sur les voies suite aux intempéries de cette nuit.— SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes (@SNCFTERAURA) July 17, 2026
🔸Le trafic trafic est interrompu sur l'axe Grenoble<>Genève et sur l'axe Lyon<>Annecy (les trains de cet axe feront leur terminus à Aix-les-Bains).
c'est de l'humour du second degré? sinon les illuminés du climat vont vous suivre .Signaler Répondre
Encore une preuve du réchauffement climatique, la voiture doit être bannie , elle qui tue les lyonnais chaque jour.Signaler Répondre
Ces véhicules polluants sont des armes écocides qu'il faut retirer de la circulation par leur interdiction.
De plus, les dégâts sur l'environnement sont terribles au moment ou nous devrions planter 100X plus d'arbres chaque jour que ce que nous faisons aujourd'hui.
De plus, c'est par l'implantation de dizaines d'éoliennes sur les collines de Lyon que nous pourrons ventiler correctement la ville et générer une électricité responsable.