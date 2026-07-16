Près de Lyon : une trentaine de mortiers tirés en une nuit, la gendarmerie prise pour cible

Le calme habituel de Brignais a été rompu dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juillet. Une première série de tirs de mortiers d'artifice s'est produite aux alentours de 23h15 dans le quartier de la Compassion. Les forces de l'ordre sont intervenues et deux personnes majeures, soupçonnées d'être impliquées, ont été interpellées puis placées en garde à vue, rapporte le Progrès.

Mais les incidents ne se sont pas arrêtés là. Plus tard dans la nuit, un second épisode est venu mobiliser les gendarmes. Des mortiers d'artifice ont cette fois été tirés en direction de la caserne de gendarmerie de Brignais, située à proximité de la gare. Aucun départ de feu n'a toutefois été constaté.

Au total, une trentaine de mortiers d'artifice auraient été utilisés lors de ces deux épisodes distincts, perturbant la tranquillité de cette commune du sud-ouest lyonnais.

Les circonstances précises de ces faits restent à éclaircir, notamment pour déterminer si les tirs visant la caserne de gendarmerie sont liés aux interpellations réalisées un peu plus tôt dans la soirée. À noter que Brignais n'avait connu aucun épisode de violences urbaines lors des deux nuits entourant les festivités du 14 Juillet.