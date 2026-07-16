Faits Divers

Près de Lyon : une trentaine de mortiers tirés en une nuit, la gendarmerie prise pour cible

Près de Lyon : une trentaine de mortiers tirés en une nuit, la gendarmerie prise pour cible
Près de Lyon : une trentaine de mortiers tirés en une nuit, la gendarmerie prise pour cible

Une nuit marquée par les engins pyrotechniques.

Le calme habituel de Brignais a été rompu dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juillet. Une première série de tirs de mortiers d'artifice s'est produite aux alentours de 23h15 dans le quartier de la Compassion. Les forces de l'ordre sont intervenues et deux personnes majeures, soupçonnées d'être impliquées, ont été interpellées puis placées en garde à vue, rapporte le Progrès.  

Mais les incidents ne se sont pas arrêtés là. Plus tard dans la nuit, un second épisode est venu mobiliser les gendarmes. Des mortiers d'artifice ont cette fois été tirés en direction de la caserne de gendarmerie de Brignais, située à proximité de la gare. Aucun départ de feu n'a toutefois été constaté.

Au total, une trentaine de mortiers d'artifice auraient été utilisés lors de ces deux épisodes distincts, perturbant la tranquillité de cette commune du sud-ouest lyonnais.

Les circonstances précises de ces faits restent à éclaircir, notamment pour déterminer si les tirs visant la caserne de gendarmerie sont liés aux interpellations réalisées un peu plus tôt dans la soirée. À noter que Brignais n'avait connu aucun épisode de violences urbaines lors des deux nuits entourant les festivités du 14 Juillet.

Tags :

mortier

brignais

32 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bibi Fricotin le 16/07/2026 à 18:58

comme pour le protoxyde , faut commencer par purement et simplement interdire la possession , sauf professionnels éventuellement ... et encore suffit de regarder les plus malins que les autres du côté Belfort
1000€ d'amande pour chaque personne en possession
et riposte autorisée aux forces de l'ordre
bien sur LFI va crier au scandale comme d'hab
et on s'en fou tout simplement

Signaler Répondre
avatar
CQQFD69! le 16/07/2026 à 18:26

Marco Rubio (Secrétaire d'état américain) met en garde le monde entier contre la montée d'un terrorisme d'extrême gauche toxique (LFI, NPA, EELV...) masqué sous le couvert de l'égalité.

Signaler Répondre
avatar
viry le 16/07/2026 à 18:23
Jacques20 a écrit le 16/07/2026 à 17h14

Et toi, tu es où ? C'est facile de critiquer ainsi, planqué derrière son clavier.

ça te pique les yeux quand on dis la vérité?

Signaler Répondre
avatar
bouge de la le 16/07/2026 à 18:22
Jacques20 a écrit le 16/07/2026 à 17h14

Et toi, tu es où ? C'est facile de critiquer ainsi, planqué derrière son clavier.

Quand on a la retraite a 52 ans, on peux se bouger 😉

Signaler Répondre
avatar
jeanfifouxxxx le 16/07/2026 à 18:21

Ha la fairveur patriotique de la nouvelle France pour la fête nationale... ça fait vraiment plaisir

Signaler Répondre
avatar
et ouiiii le 16/07/2026 à 18:20
Jacques20 a écrit le 16/07/2026 à 17h14

Et toi, tu es où ? C'est facile de critiquer ainsi, planqué derrière son clavier.

Moi, c'est pas mon métier et je paie des impôts!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
1957 le 16/07/2026 à 17:57

décidément le gouvernement et ses sbires ne font rien, dehors à cette bande d’incapables C’est le peuple qui va réglé tout cela avec l’Armee !

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 16/07/2026 à 17:48
On en apprend tous les jours a écrit le 16/07/2026 à 16h23

Dis-moi, Charlot, le Président c'est Mélanchon ? Faut que t'arrête la consommation des produits récréatifs vendus par tes petits copains.

Dis voir guignol, il n'échappe à personne, sauf à toi manifestement, que tes copains LFI passent leur temps à défendre ces racailles en les comparant à des résistants et à cracher systématiquement sur les victimes de ces racailles.
Alors oui, nous vivons de plus en plus jour après jour dans la nouvelle France by LFI avec l'impuissance du macronisme qui préfère se consacrer corps et âmes à ses avantages issus de l'argent public et de la corruption.

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 16/07/2026 à 17:46
On en apprend tous les jours a écrit le 16/07/2026 à 16h23

Dis-moi, Charlot, le Président c'est Mélanchon ? Faut que t'arrête la consommation des produits récréatifs vendus par tes petits copains.

On en tient un ! Toi on peut t'inviter à un célèbre dîner, tu vas truster les premières places ! 👍🤣

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 16/07/2026 à 17:45

C’est beau la mixité....une chance pour la guerre....

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 16/07/2026 à 17:38

@ inspecteur méchoui.

Par respect copain, commences donc déjà par tes propres parents . Elles sont où tes bonnes manières p'tit insolent ? Tu vois donc les effets que cela faient et ensuite, on part main dans la main chez mes parents 😘😘😘

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 16/07/2026 à 17:29
Arthur a écrit le 16/07/2026 à 15h07

Ces racailles attaquent en toute impunité des gendarmeries, des postes de police sans risqué des condamnations sévères par des juges et encouragées par la gauche de Macron à LFI en passant par EELV, et demain ils attaqueront des casernes et leurs armureries ?

Ils n'auront pas besoin d'attaquer les casernes et prendre le contrôle des armureries, ils ont déjà au sein de ces lieux des camarades de combat en attente.

Signaler Répondre
avatar
Les Thenardiers de France. le 16/07/2026 à 17:14
La racaille protégée par le gouvernement a écrit le 16/07/2026 à 14h48

Nos gendarmes et policiers vont ils encore accepter longtemps de se faire tirer dessus et de fuir devant la racaille...

La racaille comme le dite est celle de l’ENFANT ROI ´ et de sa Mère Reine élevée face à la caf en toute impunité . Même la fessée est interdite et ils le savent en menaçant les mères isolées ( 2 million et demie en France de porter plainte en cas de fessées, de punitions, de violences verbales… alors OUI , les cons sonr bine CEUX qui Font des ENFANTS à ses HYÈNES et ses TRUIES qui se cachent derrière leurs enfants pour attendrir les autres , assistantes sociales, magistrates , justice, etc.. PERSONNE ne les OBLIGE à faire plusieurs Enfants de pères différents !! La contraception existe mais elle s’en peuvent pas en Vivre !!

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 16/07/2026 à 17:14
la retraite a combien? a écrit le 16/07/2026 à 16h10

Ils étaient ou les gendarmes? Planqués sous le lit? Ah, c'est plus facile de dégainer devant les agriculteurs!!!!!!!!

Et toi, tu es où ? C'est facile de critiquer ainsi, planqué derrière son clavier.

Signaler Répondre
avatar
Tarikramadan le 16/07/2026 à 17:13
Jeanlaville a écrit le 16/07/2026 à 16h49

Il sont débordé avec tout les dossiers de pédophilie donc pour des mortier ça peut attendre

Tu parles de t'es cousins oqtf ou binationaux, je pense... 😘

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/07/2026 à 16:56

Attention, le mortier d'artifice constitue uniquement le tube de lancement, pas le projectile dedans...
Donc les racailles enlèvent la charge et jettent à main nue le tube ?...
.
Le projectile est le feu d'artifice, le bon terme à employer ;-)

Signaler Répondre
avatar
Jeanlaville le 16/07/2026 à 16:49
Racailles de m... a écrit le 16/07/2026 à 16h09

l'État attend quoi pour mettre ces racailles hors d'état de nuire ?

Il sont débordé avec tout les dossiers de pédophilie donc pour des mortier ça peut attendre

Signaler Répondre
avatar
Inspecteur Méchoui le 16/07/2026 à 16:40
Calahann a écrit le 16/07/2026 à 16h19

Pourquoi c'est toujours les mêmes qui ont le droit à un spectacle pyrotechnique en privé 🤔
C'est injuste !

Je peux le faire chez tes parents si tu veux !!! 🤣

Signaler Répondre
avatar
On en apprend tous les jours le 16/07/2026 à 16:23
Solidarité 69 a écrit le 16/07/2026 à 14h59

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !

Dis-moi, Charlot, le Président c'est Mélanchon ? Faut que t'arrête la consommation des produits récréatifs vendus par tes petits copains.

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 16/07/2026 à 16:19

Pourquoi c'est toujours les mêmes qui ont le droit à un spectacle pyrotechnique en privé 🤔
C'est injuste !

Signaler Répondre
avatar
et comme d'habitude le 16/07/2026 à 16:13

On ne fait absolument rien !

Signaler Répondre
avatar
la retraite a combien? le 16/07/2026 à 16:10

Ils étaient ou les gendarmes? Planqués sous le lit? Ah, c'est plus facile de dégainer devant les agriculteurs!!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 16/07/2026 à 16:09

l'État attend quoi pour mettre ces racailles hors d'état de nuire ?

Signaler Répondre
avatar
Cmoi le 16/07/2026 à 15:59
La racaille protégée par le gouvernement a écrit le 16/07/2026 à 14h48

Nos gendarmes et policiers vont ils encore accepter longtemps de se faire tirer dessus et de fuir devant la racaille...

Ils n'ont pas le choix,sinon,ce sont eux qui sont condamnés!

Signaler Répondre
avatar
Réagissons le 16/07/2026 à 15:49
Arthur a écrit le 16/07/2026 à 15h07

Ces racailles attaquent en toute impunité des gendarmeries, des postes de police sans risqué des condamnations sévères par des juges et encouragées par la gauche de Macron à LFI en passant par EELV, et demain ils attaqueront des casernes et leurs armureries ?

Il est maintenant évident que la "guerre" est déclarée :
tirons(!)-en les conséquences et réagissons avant qu'il ne soit trop tard!!

Signaler Répondre
avatar
Blazé le 16/07/2026 à 15:46
Chris25 a écrit le 16/07/2026 à 15h06

On ne remerciera jamais assez les Allemands pour la vente libre de ces engins...

Les mortiers ne sont que l'expression d'une problématique plus profonde. Quand c'est pas les mortiers, c'est les bouches d'incendie, les casses de boutique, les agressions. Nous sommes dans une fracture républicaine où la délinquance gangrène tout sans que nos forces de l'ordre ne puissent intervenir. Sans se retrouver au niveau d'une police totalitaire, il y a quand même un juste milieu à avoir et un respect de l'ordre qui n'existe plus en France. Combien de temps tiendrait ce genre d'attaque sur un poste de police au USA par exemple (à n'importe quelle période, pas qu'a l'époque Trump...). On a trop laissé coulé. On est pas sorti des ronces et certains les font pousser.

Signaler Répondre
avatar
Rob le 16/07/2026 à 15:40

Le mortier est une arme qui peut être mortelle donc riposte immédiate des forces de l'ordre, les fusils HK dont il disposent peuvent très bien faire l'affaire.

Signaler Répondre
avatar
Et les chinois le 16/07/2026 à 15:20
Chris25 a écrit le 16/07/2026 à 15h06

On ne remerciera jamais assez les Allemands pour la vente libre de ces engins...

de les avoir fabriqués !!

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 16/07/2026 à 15:07

Ces racailles attaquent en toute impunité des gendarmeries, des postes de police sans risqué des condamnations sévères par des juges et encouragées par la gauche de Macron à LFI en passant par EELV, et demain ils attaqueront des casernes et leurs armureries ?

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 16/07/2026 à 15:06

On ne remerciera jamais assez les Allemands pour la vente libre de ces engins...

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 16/07/2026 à 14:59

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !

Signaler Répondre
avatar
La racaille protégée par le gouvernement le 16/07/2026 à 14:48

Nos gendarmes et policiers vont ils encore accepter longtemps de se faire tirer dessus et de fuir devant la racaille...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.