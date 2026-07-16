Près de Lyon : une trentaine de mortiers tirés en une nuit, la gendarmerie prise pour cible

Le calme habituel de Brignais a été rompu dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juillet. Une première série de tirs de mortiers d'artifice s'est produite aux alentours de 23h15 dans le quartier de la Compassion. Les forces de l'ordre sont intervenues et deux personnes majeures, soupçonnées d'être impliquées, ont été interpellées puis placées en garde à vue, rapporte le Progrès.
Mais les incidents ne se sont pas arrêtés là. Plus tard dans la nuit, un second épisode est venu mobiliser les gendarmes. Des mortiers d'artifice ont cette fois été tirés en direction de la caserne de gendarmerie de Brignais, située à proximité de la gare. Aucun départ de feu n'a toutefois été constaté.
Au total, une trentaine de mortiers d'artifice auraient été utilisés lors de ces deux épisodes distincts, perturbant la tranquillité de cette commune du sud-ouest lyonnais.
Les circonstances précises de ces faits restent à éclaircir, notamment pour déterminer si les tirs visant la caserne de gendarmerie sont liés aux interpellations réalisées un peu plus tôt dans la soirée. À noter que Brignais n'avait connu aucun épisode de violences urbaines lors des deux nuits entourant les festivités du 14 Juillet.
comme pour le protoxyde , faut commencer par purement et simplement interdire la possession , sauf professionnels éventuellement ... et encore suffit de regarder les plus malins que les autres du côté BelfortSignaler Répondre
1000€ d'amande pour chaque personne en possession
et riposte autorisée aux forces de l'ordre
bien sur LFI va crier au scandale comme d'hab
et on s'en fou tout simplement
Marco Rubio (Secrétaire d'état américain) met en garde le monde entier contre la montée d'un terrorisme d'extrême gauche toxique (LFI, NPA, EELV...) masqué sous le couvert de l'égalité.Signaler Répondre
ça te pique les yeux quand on dis la vérité?Signaler Répondre
Quand on a la retraite a 52 ans, on peux se bouger 😉Signaler Répondre
Ha la fairveur patriotique de la nouvelle France pour la fête nationale... ça fait vraiment plaisirSignaler Répondre
Moi, c'est pas mon métier et je paie des impôts!!!!!!!Signaler Répondre
décidément le gouvernement et ses sbires ne font rien, dehors à cette bande d’incapables C’est le peuple qui va réglé tout cela avec l’Armee !Signaler Répondre
Dis voir guignol, il n'échappe à personne, sauf à toi manifestement, que tes copains LFI passent leur temps à défendre ces racailles en les comparant à des résistants et à cracher systématiquement sur les victimes de ces racailles.Signaler Répondre
Alors oui, nous vivons de plus en plus jour après jour dans la nouvelle France by LFI avec l'impuissance du macronisme qui préfère se consacrer corps et âmes à ses avantages issus de l'argent public et de la corruption.
On en tient un ! Toi on peut t'inviter à un célèbre dîner, tu vas truster les premières places ! 👍🤣Signaler Répondre
C’est beau la mixité....une chance pour la guerre....Signaler Répondre
@ inspecteur méchoui.Signaler Répondre
Par respect copain, commences donc déjà par tes propres parents . Elles sont où tes bonnes manières p'tit insolent ? Tu vois donc les effets que cela faient et ensuite, on part main dans la main chez mes parents 😘😘😘
Ils n'auront pas besoin d'attaquer les casernes et prendre le contrôle des armureries, ils ont déjà au sein de ces lieux des camarades de combat en attente.Signaler Répondre
La racaille comme le dite est celle de l’ENFANT ROI ´ et de sa Mère Reine élevée face à la caf en toute impunité . Même la fessée est interdite et ils le savent en menaçant les mères isolées ( 2 million et demie en France de porter plainte en cas de fessées, de punitions, de violences verbales… alors OUI , les cons sonr bine CEUX qui Font des ENFANTS à ses HYÈNES et ses TRUIES qui se cachent derrière leurs enfants pour attendrir les autres , assistantes sociales, magistrates , justice, etc.. PERSONNE ne les OBLIGE à faire plusieurs Enfants de pères différents !! La contraception existe mais elle s’en peuvent pas en Vivre !!Signaler Répondre
Et toi, tu es où ? C'est facile de critiquer ainsi, planqué derrière son clavier.Signaler Répondre
Tu parles de t'es cousins oqtf ou binationaux, je pense... 😘Signaler Répondre
Attention, le mortier d'artifice constitue uniquement le tube de lancement, pas le projectile dedans...Signaler Répondre
Donc les racailles enlèvent la charge et jettent à main nue le tube ?...
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Le projectile est le feu d'artifice, le bon terme à employer ;-)
Il sont débordé avec tout les dossiers de pédophilie donc pour des mortier ça peut attendreSignaler Répondre
Je peux le faire chez tes parents si tu veux !!! 🤣Signaler Répondre
Dis-moi, Charlot, le Président c'est Mélanchon ? Faut que t'arrête la consommation des produits récréatifs vendus par tes petits copains.Signaler Répondre
Pourquoi c'est toujours les mêmes qui ont le droit à un spectacle pyrotechnique en privé 🤔Signaler Répondre
C'est injuste !
On ne fait absolument rien !Signaler Répondre
Ils étaient ou les gendarmes? Planqués sous le lit? Ah, c'est plus facile de dégainer devant les agriculteurs!!!!!!!!Signaler Répondre
l'État attend quoi pour mettre ces racailles hors d'état de nuire ?Signaler Répondre
Ils n'ont pas le choix,sinon,ce sont eux qui sont condamnés!Signaler Répondre
Il est maintenant évident que la "guerre" est déclarée :Signaler Répondre
tirons(!)-en les conséquences et réagissons avant qu'il ne soit trop tard!!
Les mortiers ne sont que l'expression d'une problématique plus profonde. Quand c'est pas les mortiers, c'est les bouches d'incendie, les casses de boutique, les agressions. Nous sommes dans une fracture républicaine où la délinquance gangrène tout sans que nos forces de l'ordre ne puissent intervenir. Sans se retrouver au niveau d'une police totalitaire, il y a quand même un juste milieu à avoir et un respect de l'ordre qui n'existe plus en France. Combien de temps tiendrait ce genre d'attaque sur un poste de police au USA par exemple (à n'importe quelle période, pas qu'a l'époque Trump...). On a trop laissé coulé. On est pas sorti des ronces et certains les font pousser.Signaler Répondre
Le mortier est une arme qui peut être mortelle donc riposte immédiate des forces de l'ordre, les fusils HK dont il disposent peuvent très bien faire l'affaire.Signaler Répondre
de les avoir fabriqués !!Signaler Répondre
Ces racailles attaquent en toute impunité des gendarmeries, des postes de police sans risqué des condamnations sévères par des juges et encouragées par la gauche de Macron à LFI en passant par EELV, et demain ils attaqueront des casernes et leurs armureries ?Signaler Répondre
On ne remerciera jamais assez les Allemands pour la vente libre de ces engins...Signaler Répondre
Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !Signaler Répondre
Nos gendarmes et policiers vont ils encore accepter longtemps de se faire tirer dessus et de fuir devant la racaille...Signaler Répondre