Intempéries : évacuation d'habitants à Brignais, les établissements scolaires fermés ce vendredi

La mairie de la commune située au sud de Lyon annonce que la sirène d'alerte va être déclenchée, pour signifier aux habitants des zones inondables qu'ils doivent évacuer pour se rendre au Bri'Sports rue Bovier Lapierre pour des raisons de sécurité.

Cela représenterait près de 1400 logements.

Les habitants doivent se munir des papiers importants, de vêtements de rechange, d'affaires de toilette et de médicaments s'ils en prennent, avant d'évacuer.

Ils doivent également couper l’eau, l’électricité et le gaz avant de quitter leur domicile.

La place du 8 mai 1945 a été fermée. Les parking Verdun, Chapelier, et du complexe Pierre Minssieux vont aussi être fermés. La route de Soucieu est fermée entre le rond-point de l’abeille et le boulevard Georges Brassens. La circulation en centre-ville est interdite. La rue Charles De Gaulle est coupée à la circulation entre le rond-point Pignol et l’avenue Ferdinand Gaillard (place d’Hirschberg). Plusieurs déviations ont été mises en place mais il est surtout conseillé d’éviter de circuler. Les habitants sont priés de ne pas s'approcher des abords du Garon en crue.

La décision a été prise de fermer toutes les écoles, crèches, collège et lycée de Brignais ce vendredi.

D'autres villes sont en alerte dans le sud : Givors, Condrieu, Grigny, Francheville, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Romain-en-Gier, Beauvallon et Montagny ont de leur côté activté leur plan communal de sauvegarde.