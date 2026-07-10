Déjà 360 feux de végétation dans le Rhône, deux fois plus que l'an dernier

Ce sont en tout 360 feux de végétations qui ont été recensés dans le département et la métropole de Lyon depuis juin. "Soit près de deux fois plus que l'année dernière sur la même période", précise la Préfecture du Rhône.
Selon les services de l'Etat, 160 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'été.
"Alors que 9 feux sur 10 sont d’origine humaine, j’appelle à la responsabilité individuelle et collective afin d’éviter les comportements à risque", a réagi ce vendredi Etienne Guyot, le préfet du Rhône.
alors oui mais non, parce que vos idées vont encore coûté un blé de fou 9 sur 10 sont d’origines humaines, donc il faut que les cons le soit bcp moins … cqfdSignaler Répondre
Des "vrais" feux sur Lumière ?Signaler Répondre
Ben, si y'a pas d'entretien preventif, de système de surveillance et d'alertes, de pistes utilisables rapidement, de réservoirs d'eau à proximité des zones à risques, etc..., c'est mathématique, ça brûle et ça brûlera encore.Signaler Répondre
Enfin un commentaire sensé. Merci !Signaler Répondre
Combien sont des incendies volontaires ?Signaler Répondre
La majorité sont provoqués par des décérébrés, depuis le covid on dirait que les gens ont été lobotomisés et ne font plus attention à rien sur quoique ce soit...