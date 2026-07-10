Sécurité

Déjà 360 feux de végétation dans le Rhône, deux fois plus que l'an dernier

Déjà 360 feux de végétation dans le Rhône, deux fois plus que l'an dernier
Déjà 360 feux de végétation dans le Rhône, deux fois plus que l'an dernier - DR SDMIS

Alors que la préfecture du Rhône a décidé d'interdire les feux d'artifices dans le département en raison d'un risque élevé d'incendie, un premier bilan a été communiqué pour ce début d'été.

Ce sont en tout 360 feux de végétations qui ont été recensés dans le département et la métropole de Lyon depuis juin. "Soit près de deux fois plus que l'année dernière sur la même période", précise la Préfecture du Rhône.

Selon les services de l'Etat, 160 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'été.

"Alors que 9 feux sur 10 sont d’origine humaine, j’appelle à la responsabilité individuelle et collective afin d’éviter les comportements à risque", a réagi ce vendredi Etienne Guyot, le préfet du Rhône. 

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feux de végétation

incendie

rhône

5 commentaires
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euh.. le 10/07/2026 à 17:09
Psb 1846 a écrit le 10/07/2026 à 16h46

Ben, si y'a pas d'entretien preventif, de système de surveillance et d'alertes, de pistes utilisables rapidement, de réservoirs d'eau à proximité des zones à risques, etc..., c'est mathématique, ça brûle et ça brûlera encore.

alors oui mais non, parce que vos idées vont encore coûté un blé de fou 9 sur 10 sont d’origines humaines, donc il faut que les cons le soit bcp moins … cqfd

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Et sinon... le 10/07/2026 à 16:47

Des "vrais" feux sur Lumière ?

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Psb 1846 le 10/07/2026 à 16:46

Ben, si y'a pas d'entretien preventif, de système de surveillance et d'alertes, de pistes utilisables rapidement, de réservoirs d'eau à proximité des zones à risques, etc..., c'est mathématique, ça brûle et ça brûlera encore.

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Marius69 le 10/07/2026 à 15:55
Ex Précisions a écrit le 10/07/2026 à 13h46

Combien sont des incendies volontaires ?
La majorité sont provoqués par des décérébrés, depuis le covid on dirait que les gens ont été lobotomisés et ne font plus attention à rien sur quoique ce soit...

Enfin un commentaire sensé. Merci !

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Ex Précisions le 10/07/2026 à 13:46

Combien sont des incendies volontaires ?
La majorité sont provoqués par des décérébrés, depuis le covid on dirait que les gens ont été lobotomisés et ne font plus attention à rien sur quoique ce soit...

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