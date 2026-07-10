Déjà 360 feux de végétation dans le Rhône, deux fois plus que l'an dernier

Ce sont en tout 360 feux de végétations qui ont été recensés dans le département et la métropole de Lyon depuis juin. "Soit près de deux fois plus que l'année dernière sur la même période", précise la Préfecture du Rhône.

Selon les services de l'Etat, 160 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'été.

"Alors que 9 feux sur 10 sont d’origine humaine, j’appelle à la responsabilité individuelle et collective afin d’éviter les comportements à risque", a réagi ce vendredi Etienne Guyot, le préfet du Rhône.