Le Rhône et la métropole de Lyon placés en vigilance sécheresse

L’ensemble des ressources en eau superficielle du département du Rhône et de la métropole de Lyon a été placé en situation de vigilance sécheresse.
Cette décision a été prise par le préfet du Rhône, Etienne Guyot, dans le but d’alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et d’inviter les usagers, particuliers, industriels, agriculteurs et collectivités à une utilisation économe de l’eau.
"Si la situation était amenée à se dégrader au cours des prochains jours, des mesures de restriction et d’interdiction pourront être prises afin de garantir les usages prioritaires de santé, de sécurité civile et d’approvisionnement en eau potable", est-il précisé.
Après une période hivernale marquée par des pluies régulières et propices à la recharge des nappes, la pluviométrie printanière a permis un soutien des débits des cours d’eau. Mais les conditions météorologiques récentes, marquées en mai par un épisode de fortes températures, ont eu des conséquences sur la situation hydrologique des cours d’eau du département. Celle-ci est devenue déficitaire avec une dégradation actuellement sur l’ensemble des cours d’eau du département. Les dernières pluies n’ayant pas été suffisantes pour maintenir des débits de saison.
pourtant, il a beaucoup plu à l’automne cet hiver et au printempsSignaler Répondre
Mais on fait QUOI avec une eau de piscine javellisée, à part se baigner dedans ?Signaler Répondre
Tout comme l'absence de "dragage"des lits des fonds des rivières notamment à Lyon où l'on pouvait voir entretenir le lit du Rhône et de la Saône, étonnez vous des inondations après... Ils vont "c'est la nature qui reprend ses droits"... Ah cette génération tdc...Signaler Répondre
Ça y'est ils vont encore vouloir nous restreindre des choses... heureusement que la canicule essouffle ces cyclistes...Signaler Répondre
Le préfet a changé mais la méthode reste la même : Il n'a aucune honte à afficher devant le peuple les absences d'investissement dans le stockage et le réseau. La population augmente grandement, les investissements publics sont au raz des pâquerettes...Signaler Répondre
Diriger c'est prévoir ? Visiblement, ce n'est absolument plus le cas. Depuis dix ans, que le l'hiver et le printemps soient pluvieux ou non, c'est la même rengaine du préfet : la variable d'ajustement, ce sont encore "ceux qui ne sont rien". Il va bientôt proposer des douches au "goutte à goutte" alors qu'il va certainement le WE dans un golf avec piscine et de l'herbe bien grasse tondue tous les jours. Comment ne pas être furieux devant ces pseudos "responsables" de pacotille ? Pourtant, question "eaux de surface", un simple survol de la métropole avec "google maps" suffit à être rassurés : les piscines (minima 20 m3 pour les plus petites) pullulent... il lui reste à convaincre cette Europe hors sol de légiférer une nouvelle fois à la baisse sur le débit d'une douche... Enfin, pour les "grouillots", bien sûr. Les professionnels, en fonction de la "qualité" de celui pour qui ils travaillent, pourront fournir des pommeaux à débit adapté afin de bien se laver...