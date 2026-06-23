Le Rhône et la métropole de Lyon placés en vigilance sécheresse

L’ensemble des ressources en eau superficielle du département du Rhône et de la métropole de Lyon a été placé en situation de vigilance sécheresse.

Cette décision a été prise par le préfet du Rhône, Etienne Guyot, dans le but d’alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et d’inviter les usagers, particuliers, industriels, agriculteurs et collectivités à une utilisation économe de l’eau.

"Si la situation était amenée à se dégrader au cours des prochains jours, des mesures de restriction et d’interdiction pourront être prises afin de garantir les usages prioritaires de santé, de sécurité civile et d’approvisionnement en eau potable", est-il précisé.

Après une période hivernale marquée par des pluies régulières et propices à la recharge des nappes, la pluviométrie printanière a permis un soutien des débits des cours d’eau. Mais les conditions météorologiques récentes, marquées en mai par un épisode de fortes températures, ont eu des conséquences sur la situation hydrologique des cours d’eau du département. Celle-ci est devenue déficitaire avec une dégradation actuellement sur l’ensemble des cours d’eau du département. Les dernières pluies n’ayant pas été suffisantes pour maintenir des débits de saison.