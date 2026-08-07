Alcoolisé à trottinette, il se débat pendant quinze minutes et mord un gendarme à Tarare

Une altercation avec un automobiliste aura finalement conduit un habitant de Tarare directement devant la justice.
Le 31 juillet, place de la gare, des gendarmes remarquent l’homme circulant en trottinette après un différend avec un conducteur. Le prévenu assure d’ailleurs avoir lui-même attiré leur attention, expliquant avoir failli être renversé.
Mais son état interpelle rapidement les militaires. Un contrôle d’alcoolémie est décidé et révèle un taux de 1,51 gramme d’alcool.
Quinze minutes pour parvenir à le maîtriser
Au moment de son interpellation, l’homme tente de prendre la fuite. La situation dégénère alors en longue confrontation avec les gendarmes. Malgré plusieurs tentatives pour le plaquer au sol et l’immobiliser, il se débat, porte des coups et mord l’un des militaires. Selon les images enregistrées par la caméra d’un gendarme, l’intervention dure plus d’un quart d’heure et nécessite finalement l’aide d’une tierce personne.
L’un des militaires s’est vu prescrire deux jours d’ITT.
Du cannabis avait également été découvert en sa possession, mais le prévenu a nié que cela ait motivé sa fuite.
Son casier judiciaire comptait par ailleurs quinze condamnations, notamment pour des faits de rébellion et d’outrage envers des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Reconnu coupable de rébellion et de violences sur les deux gendarmes, l’homme a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône à dix mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
Et avec un bon coup de matraque sur le citron ? ça calme !Signaler Répondre
c'est chronique chez luiSignaler Répondre
La contamination reste croisée, une cavité buccale est un nid à microbes et, c'est aussi la même chose pour l'élément vivant mordu.Signaler Répondre
Après, les proies du Dragon ne décèdent pas de septicémie car, le temps de la prolifération bactérienne n'est pas suffisante. En revanche, le Komodo possède une glande sublinguale qui secrète un poison mélangé à sa salive.
Mais bon !
Encore un résistant selon la nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
La trottinette rend fou !Signaler Répondre
tu te trompes de sens dans la contamination:les varans mordent leur proie et se contentent ensuite de la suivre en attendant le décès par septicémie de la victime de la morsureSignaler Répondre
Et alors ? Je fais juste de la prévention concernant l'infectiologie !Signaler Répondre
Pour info : L'infectiologie est la spécialité médicale qui étudie, diagnostique et traite les maladies infectieuses d'origine bactérienne, virale, parasitaire ou fongique. Elle vise à soigner les infections complexes, à surveiller l'antibiorésistance.
Ne jamais mordre les FDO 🤣🤣🤣
Commentaire consternant de débilité.....Signaler Répondre
Par contre, ton post ne montre pas ta rage. Doux comme un agneau, frappé par la canicule.. Vite, au litSignaler Répondre
Il était enragé, il mord.Signaler Répondre
Normal quoi !!!