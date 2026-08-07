Judiciaire

Alcoolisé à trottinette, il se débat pendant quinze minutes et mord un gendarme à Tarare

Alcoolisé à trottinette, il se débat pendant quinze minutes et mord un gendarme à Tarare

Un habitant de Tarare a été condamné à dix mois de prison ferme par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône après une intervention mouvementée le 31 juillet. Alcoolisé, il avait tenté d’échapper aux gendarmes avant de blesser deux militaires.

Une altercation avec un automobiliste aura finalement conduit un habitant de Tarare directement devant la justice.

Le 31 juillet, place de la gare, des gendarmes remarquent l’homme circulant en trottinette après un différend avec un conducteur. Le prévenu assure d’ailleurs avoir lui-même attiré leur attention, expliquant avoir failli être renversé.

Mais son état interpelle rapidement les militaires. Un contrôle d’alcoolémie est décidé et révèle un taux de 1,51 gramme d’alcool.

Quinze minutes pour parvenir à le maîtriser

Au moment de son interpellation, l’homme tente de prendre la fuite. La situation dégénère alors en longue confrontation avec les gendarmes. Malgré plusieurs tentatives pour le plaquer au sol et l’immobiliser, il se débat, porte des coups et mord l’un des militaires. Selon les images enregistrées par la caméra d’un gendarme, l’intervention dure plus d’un quart d’heure et nécessite finalement l’aide d’une tierce personne.

L’un des militaires s’est vu prescrire deux jours d’ITT.

Du cannabis avait également été découvert en sa possession, mais le prévenu a nié que cela ait motivé sa fuite.

Son casier judiciaire comptait par ailleurs quinze condamnations, notamment pour des faits de rébellion et d’outrage envers des personnes dépositaires de l’autorité publique.

Reconnu coupable de rébellion et de violences sur les deux gendarmes, l’homme a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône à dix mois d’emprisonnement avec maintien en détention.

10 commentaires
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sans doute le 07/08/2026 à 18:36

Et avec un bon coup de matraque sur le citron ? ça calme !

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Habituel le 07/08/2026 à 18:22
Lunaire a écrit le 07/08/2026 à 17h00

Commentaire consternant de débilité.....

c'est chronique chez lui

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Calahann le 07/08/2026 à 17:37
dragon de komodo a écrit le 07/08/2026 à 17h15

tu te trompes de sens dans la contamination:les varans mordent leur proie et se contentent ensuite de la suivre en attendant le décès par septicémie de la victime de la morsure

La contamination reste croisée, une cavité buccale est un nid à microbes et, c'est aussi la même chose pour l'élément vivant mordu.
Après, les proies du Dragon ne décèdent pas de septicémie car, le temps de la prolifération bactérienne n'est pas suffisante. En revanche, le Komodo possède une glande sublinguale qui secrète un poison mélangé à sa salive.
Mais bon !

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Solidarité 69 le 07/08/2026 à 17:21

Encore un résistant selon la nouvelle France by LFI.

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Coke en stock le 07/08/2026 à 17:17

La trottinette rend fou !

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dragon de komodo le 07/08/2026 à 17:15

tu te trompes de sens dans la contamination:les varans mordent leur proie et se contentent ensuite de la suivre en attendant le décès par septicémie de la victime de la morsure

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Calahann le 07/08/2026 à 17:11
Lunaire a écrit le 07/08/2026 à 17h00

Commentaire consternant de débilité.....

Et alors ? Je fais juste de la prévention concernant l'infectiologie !
Pour info : L'infectiologie est la spécialité médicale qui étudie, diagnostique et traite les maladies infectieuses d'origine bactérienne, virale, parasitaire ou fongique. Elle vise à soigner les infections complexes, à surveiller l'antibiorésistance.
Ne jamais mordre les FDO 🤣🤣🤣

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Lunaire le 07/08/2026 à 17:00

Commentaire consternant de débilité.....

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huhuhu le 07/08/2026 à 16:50
Rageux !!! a écrit le 07/08/2026 à 16h24

Il était enragé, il mord.

Normal quoi !!!

Par contre, ton post ne montre pas ta rage. Doux comme un agneau, frappé par la canicule.. Vite, au lit

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Rageux !!! le 07/08/2026 à 16:24

Il était enragé, il mord.

Normal quoi !!!

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