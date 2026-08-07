Alcoolisé à trottinette, il se débat pendant quinze minutes et mord un gendarme à Tarare

Une altercation avec un automobiliste aura finalement conduit un habitant de Tarare directement devant la justice.

Le 31 juillet, place de la gare, des gendarmes remarquent l’homme circulant en trottinette après un différend avec un conducteur. Le prévenu assure d’ailleurs avoir lui-même attiré leur attention, expliquant avoir failli être renversé.

Mais son état interpelle rapidement les militaires. Un contrôle d’alcoolémie est décidé et révèle un taux de 1,51 gramme d’alcool.

Quinze minutes pour parvenir à le maîtriser

Au moment de son interpellation, l’homme tente de prendre la fuite. La situation dégénère alors en longue confrontation avec les gendarmes. Malgré plusieurs tentatives pour le plaquer au sol et l’immobiliser, il se débat, porte des coups et mord l’un des militaires. Selon les images enregistrées par la caméra d’un gendarme, l’intervention dure plus d’un quart d’heure et nécessite finalement l’aide d’une tierce personne.

L’un des militaires s’est vu prescrire deux jours d’ITT.

Du cannabis avait également été découvert en sa possession, mais le prévenu a nié que cela ait motivé sa fuite.

Son casier judiciaire comptait par ailleurs quinze condamnations, notamment pour des faits de rébellion et d’outrage envers des personnes dépositaires de l’autorité publique.

Reconnu coupable de rébellion et de violences sur les deux gendarmes, l’homme a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône à dix mois d’emprisonnement avec maintien en détention.