Oullins-Pierre-Bénite : Ninkasi abandonne son projet de salle de concert de 800 places à la Saulaie

Trois années de travail n’auront pas suffi. Le projet de grand tiers-lieu culturel imaginé dans le quartier de la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite, est définitivement abandonné.
Baptisé Spark, il devait réunir plusieurs acteurs lyonnais autour d’un même site mêlant culture, restauration, bureaux et économie sociale et solidaire. Ninkasi, Etic et Graines de Sol en constituaient les principaux porteurs, avec notamment Mediatone.
Réunis au début de l’été, les partenaires ont finalement décidé de jeter l’éponge selon Rue89Lyon. Le contexte économique ne permettait plus d’assumer un investissement aussi important.
La situation de Ninkasi a particulièrement pesé dans la décision. L’entreprise lyonnaise, placée sous procédure de sauvegarde depuis 2025, souhaite désormais concentrer ses moyens sur ses activités existantes.
Le projet prévoyait notamment une salle de concert de 800 places destinée à remplacer en partie le Ninkasi Kao de Gerland, fermé en 2023. Des espaces de restauration, un bar et des bureaux pour des structures de l’économie sociale et solidaire devaient compléter l’ensemble.
Ninkasi reporte donc ses ambitions musicales sur le projet Combo à Gerland, toujours en attente. Le futur Ninkasi Kafé devrait disposer d’une jauge de 370 personnes et accueillir une partie de la programmation club autrefois imaginée pour Oullins-Pierre-Bénite. Les travaux sont espérés pour la fin de l’année, avec une ouverture qui n’interviendrait pas avant 2028.
Le village olympique prendra place sur une partie du terrain
L’abandon de Spark est devenu public au moment où le maire LR d’Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, annonçait l’installation du village olympique des Jeux olympiques d’hiver 2030 dans la ZAC de la Saulaie. Une partie de la friche qui devait accueillir le tiers-lieu sera finalement utilisée pour ce nouveau projet.
Cette nouvelle officialisée prive donc l'agglomération lyonnaise d’un équipement intermédiaire qui aurait également permis de maintenir des concerts à des tarifs plus accessibles et à proximité du cœur de ville, grâce au métro B.
Ninkasi est en faillite donc logique !Signaler Répondre
La saulaie est devenue infréquentable! C’est la zone et une délinquance en hausseSignaler Répondre
Suivant le proverbe "bière" qui roule n'amasse pas mousse ;-)Signaler Répondre
Ça s'applique parfaitement dans ce cas !
Avant d'affirmer de manière péremptoire que je n' ai pas lu l'article, sachez que la démarche de recherche de financement public du Ninkasi est menée depuis plus de 3/4 ans et que la procédure de sauvegarde n' intervient que sur le 2eme semestre 2025.... Ce n'est donc pas ce qui a déterminé l'abandon du projet par Le Ninkasi. Mais bien la non obtention de subventions....Signaler Répondre
CQFD.
Ils avaient la pression..Signaler Répondre
"La situation de Ninkasi a particulièrement pesé dans la décision. L’entreprise lyonnaise, placée sous procédure de sauvegarde depuis 2025, souhaite désormais concentrer ses moyens sur ses activités existantes."Signaler Répondre
Toi comprendre ou toi besoin dessin ?
L'abandon du projet par le Ninkasi est lié à l'absence financement public qu'il espérait décrocher pour le mener à bien.Signaler Répondre
Mais les caisses des collectivités, métropole comme commune, sont vides. Donc la manne espérée par les promoteurs de ce projet n'a pas eu lieu.
Franchement comparer une salle de 800 places et un stade de 50 000 places c'est ridicule....Signaler Répondre
c'est un peu comme dire qu'il y a concurrence entre un airbus et une mobilette...
RE-OUF!!!!!Signaler Répondre
le stade de Décines a détruit les événements culturels à lyon les spectacles comme à détruire le club de l’OL regarde juste les résultats du club avant 2016Signaler Répondre
"économie sociale et solidaire"Signaler Répondre
Si c'est pour voir les bâtiments partir en fumée à la 1ère occasion, ils ont bien eu raison, mieux vaut investir l'argent de façon plus durable et responsable...