Oullins-Pierre-Bénite : Ninkasi abandonne son projet de salle de concert de 800 places à la Saulaie

Trois années de travail n’auront pas suffi. Le projet de grand tiers-lieu culturel imaginé dans le quartier de la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite, est définitivement abandonné.

Baptisé Spark, il devait réunir plusieurs acteurs lyonnais autour d’un même site mêlant culture, restauration, bureaux et économie sociale et solidaire. Ninkasi, Etic et Graines de Sol en constituaient les principaux porteurs, avec notamment Mediatone.

Réunis au début de l’été, les partenaires ont finalement décidé de jeter l’éponge selon Rue89Lyon. Le contexte économique ne permettait plus d’assumer un investissement aussi important.

La situation de Ninkasi a particulièrement pesé dans la décision. L’entreprise lyonnaise, placée sous procédure de sauvegarde depuis 2025, souhaite désormais concentrer ses moyens sur ses activités existantes.

Le projet prévoyait notamment une salle de concert de 800 places destinée à remplacer en partie le Ninkasi Kao de Gerland, fermé en 2023. Des espaces de restauration, un bar et des bureaux pour des structures de l’économie sociale et solidaire devaient compléter l’ensemble.

Ninkasi reporte donc ses ambitions musicales sur le projet Combo à Gerland, toujours en attente. Le futur Ninkasi Kafé devrait disposer d’une jauge de 370 personnes et accueillir une partie de la programmation club autrefois imaginée pour Oullins-Pierre-Bénite. Les travaux sont espérés pour la fin de l’année, avec une ouverture qui n’interviendrait pas avant 2028.

Le village olympique prendra place sur une partie du terrain

L’abandon de Spark est devenu public au moment où le maire LR d’Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, annonçait l’installation du village olympique des Jeux olympiques d’hiver 2030 dans la ZAC de la Saulaie. Une partie de la friche qui devait accueillir le tiers-lieu sera finalement utilisée pour ce nouveau projet.

Cette nouvelle officialisée prive donc l'agglomération lyonnaise d’un équipement intermédiaire qui aurait également permis de maintenir des concerts à des tarifs plus accessibles et à proximité du cœur de ville, grâce au métro B.