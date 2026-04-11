Et aussi à Lyon

74 heures de cuisson sans arrêt : ce barbecue géant près de Lyon vise un record

74 heures de cuisson sans arrêt : ce barbecue géant près de Lyon vise un record

Un barbecue géant de 74 heures non-stop sera organisé du 30 avril au 3 mai au parc Chabrières d’Oullins-Pierre-Bénite. L’événement vise une tentative officielle de record du monde, avec animations continues et distributions solidaires chaque nuit.

Le feu ne devrait pas s’éteindre pendant plus de trois jours.

Du 30 avril à midi au 3 mai à 14 heures, le parc Chabrières d’Oullins-Pierre-Bénite accueillera une tentative de record du monde pour le plus long barbecue en continu, avec un objectif affiché : maintenir cuisson et service sans interruption durant 74 heures.

Présenté comme une tentative officielle de record mondial, l’événement de l'incontournable Maxime Balouzat promet une cuisson permanente jour et nuit, sans extinction du feu.

À la manœuvre : un double champion de France de BBQ, chargé de mener cette performance d’endurance culinaire.

Les organisateurs mettent en avant un défi mêlant résistance, précision technique et spectacle gastronomique, avec cuisson en continu devant le public durant toute la manifestation.

Une dimension solidaire affichée

Au-delà de la performance, les organisateurs insistent sur la vocation solidaire de l’événement.

Chaque nuit, des distributions gratuites de repas sont prévues pour les personnes en situation de précarité, les étudiants ainsi que les travailleurs de nuit, notamment soignants, forces de l’ordre et personnels de secours.

L’opération sera menée avec plusieurs partenaires associatifs, parmi lesquels les Restos du Cœur, la Croix-Rouge française, l’Armée du Salut et l’association DNA.

Le site sera accessible gratuitement 24h/24 pendant toute la durée de l’événement.

Concerts, karaokés, pétanque, braseros, animations festives et dégustations de produits sont annoncés au programme, avec notamment la présence de Jason Chicandier le samedi 2 mai.

Tags :

Oullins-Pierre-Bénite

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.