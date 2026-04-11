74 heures de cuisson sans arrêt : ce barbecue géant près de Lyon vise un record

Le feu ne devrait pas s’éteindre pendant plus de trois jours.

Du 30 avril à midi au 3 mai à 14 heures, le parc Chabrières d’Oullins-Pierre-Bénite accueillera une tentative de record du monde pour le plus long barbecue en continu, avec un objectif affiché : maintenir cuisson et service sans interruption durant 74 heures.

Présenté comme une tentative officielle de record mondial, l’événement de l'incontournable Maxime Balouzat promet une cuisson permanente jour et nuit, sans extinction du feu.

À la manœuvre : un double champion de France de BBQ, chargé de mener cette performance d’endurance culinaire.

Les organisateurs mettent en avant un défi mêlant résistance, précision technique et spectacle gastronomique, avec cuisson en continu devant le public durant toute la manifestation.

Une dimension solidaire affichée

Au-delà de la performance, les organisateurs insistent sur la vocation solidaire de l’événement.

Chaque nuit, des distributions gratuites de repas sont prévues pour les personnes en situation de précarité, les étudiants ainsi que les travailleurs de nuit, notamment soignants, forces de l’ordre et personnels de secours.

L’opération sera menée avec plusieurs partenaires associatifs, parmi lesquels les Restos du Cœur, la Croix-Rouge française, l’Armée du Salut et l’association DNA.

Le site sera accessible gratuitement 24h/24 pendant toute la durée de l’événement.

Concerts, karaokés, pétanque, braseros, animations festives et dégustations de produits sont annoncés au programme, avec notamment la présence de Jason Chicandier le samedi 2 mai.