Voiture incendiée, corps brûlé, vidéos glaçantes : la victime retrouvée à Échirolles serait un mineur originaire du Rhône

L’enquête avance après la macabre découverte survenue dimanche 24 mai à Échirolles, en Isère. Un corps sans vie avait été retrouvé dans un véhicule totalement ravagé par les flammes sur un parking de l’allée de Champagne. Désormais, les investigations se concentrent notamment sur l’identification de la victime.

Selon les informations du Dauphiné Libéré, le jeune homme qui apparaît dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux peu après les faits serait un mineur originaire du Rhône. L’adolescent, en rupture familiale, aurait été placé dans un foyer de la Loire. À ce stade toutefois, les enquêteurs ne peuvent pas encore confirmer avec certitude qu’il s’agit bien du corps retrouvé dans le véhicule incendié.

Des analyses génétiques doivent être réalisées en urgence afin d’établir formellement l’identité de la victime.

Une découverte glaçante au petit matin

Pour rappel, les faits remontent à dimanche vers 5h30. Alertés pour un feu de voiture sur un parking d’Échirolles, les sapeurs-pompiers découvrent après extinction de l’incendie un corps sans vie installé sur la banquette arrière du véhicule.

Rapidement, un important périmètre de sécurité est mis en place. Sur les lieux, les policiers constatent également la présence de plusieurs étuis de munitions, de cartouches non percutées ainsi que d’un jerrican à proximité de la voiture incendiée.

Le propriétaire du monospace explique quant à lui avoir stationné son véhicule la veille au soir avant d’être réveillé au petit matin par un voisin lui signalant l’incendie.

Des vidéos de revendication diffusées sur les réseaux sociaux

Quelques heures après la découverte du corps, deux vidéos particulièrement violentes ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Dans la première séquence, un adolescent apparaît les mains vraisemblablement attachées dans le dos et sous la menace d’une arme de poing. Face caméra, il récite un message particulièrement inquiétant : "j’ai été envoyé pour un contrat sur Grenoble par des fils de putes qui se cachent et qui nous envoient au feu et qui nous payent pas. J’en paye les conséquences et tous ceux qui vont travailler pour ces mêmes personnes le payeront comme moi. Les conséquences de la mort ou de la perte des gens de leur famille. Donc réfléchissez avec qui vous bossez".

Une seconde vidéo montre ensuite un homme vêtu de noir tirer à plusieurs reprises sur un véhicule stationné sur un parking, présenté comme étant celui retrouvé incendié avec un corps à l'intérieur quelques heures plus tard.

Des messages menaçants visant plusieurs individus y sont également affichés, dans un contexte qui semble lié aux rivalités autour de l’économie souterraine dans l’agglomération grenobloise. "A tout ceu qui bosse pour les salope chichi et fares les grosse salope a leur mere cacher au maroc qui font des sekestration crypto pour pas 1 euro bande de gros fdp de vo mere (sic)".

"Tout ceu qui bosse pour c fdp reflechiser si vous tomber entre no mais vous aller vous faire exploser la cervelle (sic)".

La JIRS de Lyon saisie

Face à la gravité des faits, le dossier a été confié à la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon (JIRS), conjointement avec le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) de Paris.

Les investigations se poursuivent désormais afin d’identifier formellement la victime, retracer son parcours et déterminer les circonstances exactes de cette affaire qui pourrait s’inscrire dans une série de violences liées au narcobanditisme.