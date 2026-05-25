Une sportive de 28 ans a perdu la vie après avoir été victime d’un grave malaise pendant l'Hyrox de Lyon, ce dimanche 24 mai.
La jeune femme participait à cette compétition mêlant course à pied et exercices de fitness intensifs lorsqu’elle a été prise en charge par les secours. Son malaise serait lié à une hyperthermie survenue en pleine épreuve.
Les équipes médicales présentes sur place sont rapidement intervenues avant l’arrivée du Smur et des sapeurs-pompiers du Rhône. La victime avait ensuite été transportée en urgence absolue vers l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon. Son décès a été confirmé ce lundi 25 mai, rapporte Actu.fr.
Organisée pour la première fois à Lyon, la compétition Hyrox s’est déroulée du 20 au 24 mai à Eurexpo et a rassemblé plusieurs milliers de participants.
Cette discipline, en plein essor, combine des séquences de course et des ateliers physiques particulièrement exigeants, comme le rameur, le port de charges ou encore les burpees. Au cours du week-end, plusieurs autres concurrents auraient également été victimes de malaises pendant les différentes épreuves.
Les médecins préconisent le sport en dehors des périodes caniculaires, et sans effort intensif.Signaler Répondre
Alors organisateurs revoyez votre copie.
Mais voilà les finances... Les finances
La vérité ? Ont s’en fiche !!Signaler Répondre
Le seul sport de valable c'est le levé de coude au pmu du coinSignaler Répondre
Il faut fermer toutes les installations et événements sportifs au dessus de 25 degrés. Et verbaliser tout ceux qui font du sport en public dans cea températures. Les urgences saturent à cause de ces jeunesSignaler Répondre
Il faut interdire des manifs sportives à plus de 30 ° ,le corps n'est pas en acier ,les joguistes du parc de la tête d'or également sur le même modèle le cocktail chaleur plus pollution les cœur reste costaud malheureusement parfois il pète.Signaler Répondre
pauvre dame mes condoléances à sa famille et à ses amis oui lorsque Allah souhaite reprends la vie à quelqu’un il y a ni raison et ni un endroit c’est pour ça nous sommes juste des locataires dans ce mondeSignaler Répondre
le sport business incapable de s adapter à la météo pas vraiment concerné par la santé des compétiteurs…trops d enjeux financiers pour les organisateurs qui en viventSignaler Répondre
La climatisation, il me semble n'est pas très ecoloSignaler Répondre
C'était en intérieur, avec la climatisation en plus...Signaler Répondre
Comme au JO.. plus vite, plus haut, plus loin, plus c.. !Signaler Répondre
travail =chaleurSignaler Répondre
on doit se préparer à toutes épreuves sportives ! Avec cette chaleur ces épreuves doivent être proscrites compte tenue des variations des rythmesSignaler Répondre
Adieu à l'IH et bienvenue à l'IA...Signaler Répondre
Hyrox….nouvelle mode chez les bobos….Signaler Répondre
Sport de tarés, en plus quand il fait bien chaud, il ne faut pas se plaindre des conséquences après...Signaler Répondre
C'est un nouveau sport à la mode qui ne va pas faire long feu, sauf auprès de eux qui prennent des stéroïdes anabolisants, tout bon pour la santé !
Ce n’est pas un AVC mais une défaillance d’organe qu’elle a fait du à une hyperthermie.Signaler Répondre
Tout c’est emballé et rien ne peux arrêter le processus.
Faire du sport en extérieur avec ses chaleurs extrêmes c’est limite du suicide.
A Eurexpo, il ne le semble pas ....Signaler Répondre
En effet les conséquences de ces événements sportifs haute intensité par forte chaleur sont dramatiques même pour les jeunesSignaler Répondre
c'est bon pour la santé le sport lolSignaler Répondre
Si jeune, quelle tristesse.Signaler Répondre
Après les traileurs et leurs cessions d'hélico en montagne, voici les hyroxeurs et leurs AVCSignaler Répondre
en salle. Les réseaux sociaux ont rendu les gens complètement timbrés.
Peut être parcqu'il y a la clim non?Signaler Répondre
Comment peut ont faire du sport aussi intensif, avec cette chaleur, les responsables de cette manifestation sont inconscients.Signaler Répondre