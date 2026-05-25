Faits Divers

Drame à l'Hyrox de Lyon : une participante de 28 ans décède après un malaise

Drame à l'Hyrox de Lyon : une participante de 28 ans décède après un malaise
Drame à l'Hyrox de Lyon : une participante de 28 ans décède après un malaise - LyonMag

Le week-end sportif a viré au drame à Eurexpo Lyon.

Une sportive de 28 ans a perdu la vie après avoir été victime d’un grave malaise pendant l'Hyrox de Lyon, ce dimanche 24 mai.

La jeune femme participait à cette compétition mêlant course à pied et exercices de fitness intensifs lorsqu’elle a été prise en charge par les secours. Son malaise serait lié à une hyperthermie survenue en pleine épreuve.

Les équipes médicales présentes sur place sont rapidement intervenues avant l’arrivée du Smur et des sapeurs-pompiers du Rhône. La victime avait ensuite été transportée en urgence absolue vers l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon. Son décès a été confirmé ce lundi 25 mai, rapporte Actu.fr.

Organisée pour la première fois à Lyon, la compétition Hyrox s’est déroulée du 20 au 24 mai à Eurexpo et a rassemblé plusieurs milliers de participants.

Cette discipline, en plein essor, combine des séquences de course et des ateliers physiques particulièrement exigeants, comme le rameur, le port de charges ou encore les burpees. Au cours du week-end, plusieurs autres concurrents auraient également été victimes de malaises pendant les différentes épreuves. 

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hyrox

23 commentaires
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Rlb le 25/05/2026 à 19:03

Les médecins préconisent le sport en dehors des périodes caniculaires, et sans effort intensif.
Alors organisateurs revoyez votre copie.
Mais voilà les finances... Les finances

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Ali pocrite le 25/05/2026 à 18:50

La vérité ? Ont s’en fiche !!

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Bib le 25/05/2026 à 18:48
Ex Précisions a écrit le 25/05/2026 à 17h07

Sport de tarés, en plus quand il fait bien chaud, il ne faut pas se plaindre des conséquences après...
C'est un nouveau sport à la mode qui ne va pas faire long feu, sauf auprès de eux qui prennent des stéroïdes anabolisants, tout bon pour la santé !

Le seul sport de valable c'est le levé de coude au pmu du coin

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lyon avec zemmour vite le 25/05/2026 à 18:44

Il faut fermer toutes les installations et événements sportifs au dessus de 25 degrés. Et verbaliser tout ceux qui font du sport en public dans cea températures. Les urgences saturent à cause de ces jeunes

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Tuff le 25/05/2026 à 18:31

Il faut interdire des manifs sportives à plus de 30 ° ,le corps n'est pas en acier ,les joguistes du parc de la tête d'or également sur le même modèle le cocktail chaleur plus pollution les cœur reste costaud malheureusement parfois il pète.

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triste nouvelle le 25/05/2026 à 18:28

pauvre dame mes condoléances à sa famille et à ses amis oui lorsque Allah souhaite reprends la vie à quelqu’un il y a ni raison et ni un endroit c’est pour ça nous sommes juste des locataires dans ce monde

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saco697 le 25/05/2026 à 18:26

le sport business incapable de s adapter à la météo pas vraiment concerné par la santé des compétiteurs…trops d enjeux financiers pour les organisateurs qui en vivent

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Samlion le 25/05/2026 à 18:12
Guillome30 a écrit le 25/05/2026 à 14h58

Peut être parcqu'il y a la clim non?

La climatisation, il me semble n'est pas très ecolo

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Psy psy le 25/05/2026 à 17:52
Psychiatre a écrit le 25/05/2026 à 17h01

Ce n’est pas un AVC mais une défaillance d’organe qu’elle a fait du à une hyperthermie.
Tout c’est emballé et rien ne peux arrêter le processus.
Faire du sport en extérieur avec ses chaleurs extrêmes c’est limite du suicide.

C'était en intérieur, avec la climatisation en plus...

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toujours plus ! le 25/05/2026 à 17:36
Muche a écrit le 25/05/2026 à 17h12

Hyrox….nouvelle mode chez les bobos….

Comme au JO.. plus vite, plus haut, plus loin, plus c.. !

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physique elementaire le 25/05/2026 à 17:31
Psychiatre a écrit le 25/05/2026 à 17h01

Ce n’est pas un AVC mais une défaillance d’organe qu’elle a fait du à une hyperthermie.
Tout c’est emballé et rien ne peux arrêter le processus.
Faire du sport en extérieur avec ses chaleurs extrêmes c’est limite du suicide.

travail =chaleur

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AimeJacquai le 25/05/2026 à 17:16

on doit se préparer à toutes épreuves sportives ! Avec cette chaleur ces épreuves doivent être proscrites compte tenue des variations des rythmes

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Chris25 le 25/05/2026 à 17:15

Adieu à l'IH et bienvenue à l'IA...

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Muche le 25/05/2026 à 17:12

Hyrox….nouvelle mode chez les bobos….

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Ex Précisions le 25/05/2026 à 17:07

Sport de tarés, en plus quand il fait bien chaud, il ne faut pas se plaindre des conséquences après...
C'est un nouveau sport à la mode qui ne va pas faire long feu, sauf auprès de eux qui prennent des stéroïdes anabolisants, tout bon pour la santé !

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Psychiatre le 25/05/2026 à 17:01
NopasaranpendantmesRTT a écrit le 25/05/2026 à 15h02

Après les traileurs et leurs cessions d'hélico en montagne, voici les hyroxeurs et leurs AVC
en salle. Les réseaux sociaux ont rendu les gens complètement timbrés.

Ce n’est pas un AVC mais une défaillance d’organe qu’elle a fait du à une hyperthermie.
Tout c’est emballé et rien ne peux arrêter le processus.
Faire du sport en extérieur avec ses chaleurs extrêmes c’est limite du suicide.

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lolotoooôooo le 25/05/2026 à 17:01
Guillome30 a écrit le 25/05/2026 à 14h58

Peut être parcqu'il y a la clim non?

A Eurexpo, il ne le semble pas ....

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Esther le 25/05/2026 à 16:00
Samlion a écrit le 25/05/2026 à 14h34

Comment peut ont faire du sport aussi intensif, avec cette chaleur, les responsables de cette manifestation sont inconscients.

En effet les conséquences de ces événements sportifs haute intensité par forte chaleur sont dramatiques même pour les jeunes

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Canapé binouze le 25/05/2026 à 15:34

c'est bon pour la santé le sport lol

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mazipoumo le 25/05/2026 à 15:31

Si jeune, quelle tristesse.

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NopasaranpendantmesRTT le 25/05/2026 à 15:02

Après les traileurs et leurs cessions d'hélico en montagne, voici les hyroxeurs et leurs AVC
en salle. Les réseaux sociaux ont rendu les gens complètement timbrés.

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Guillome30 le 25/05/2026 à 14:58
Samlion a écrit le 25/05/2026 à 14h34

Comment peut ont faire du sport aussi intensif, avec cette chaleur, les responsables de cette manifestation sont inconscients.

Peut être parcqu'il y a la clim non?

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Samlion le 25/05/2026 à 14:34

Comment peut ont faire du sport aussi intensif, avec cette chaleur, les responsables de cette manifestation sont inconscients.

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