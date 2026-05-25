Une sportive de 28 ans a perdu la vie après avoir été victime d’un grave malaise pendant l'Hyrox de Lyon, ce dimanche 24 mai.

La jeune femme participait à cette compétition mêlant course à pied et exercices de fitness intensifs lorsqu’elle a été prise en charge par les secours. Son malaise serait lié à une hyperthermie survenue en pleine épreuve.

Les équipes médicales présentes sur place sont rapidement intervenues avant l’arrivée du Smur et des sapeurs-pompiers du Rhône. La victime avait ensuite été transportée en urgence absolue vers l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon. Son décès a été confirmé ce lundi 25 mai, rapporte Actu.fr.

Organisée pour la première fois à Lyon, la compétition Hyrox s’est déroulée du 20 au 24 mai à Eurexpo et a rassemblé plusieurs milliers de participants.

Cette discipline, en plein essor, combine des séquences de course et des ateliers physiques particulièrement exigeants, comme le rameur, le port de charges ou encore les burpees. Au cours du week-end, plusieurs autres concurrents auraient également été victimes de malaises pendant les différentes épreuves.