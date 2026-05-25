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Lyon : un feu de casserole provoque l’évacuation d’un immeuble à la Croix-Rousse

Lyon : un feu de casserole provoque l’évacuation d’un immeuble à la Croix-Rousse
Lyon : un feu de casserole provoque l’évacuation d’un immeuble à la Croix-Rousse

Grande échelle et véhicules de secours ont investi la rue d’Austerlitz.

Une importante intervention des secours s’est déroulée ce lundi matin dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. 

Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un départ de feu dans un appartement situé rue d’Austerlitz, dans le 4e arrondissement. Selon les premiers éléments, l’incendie serait parti d’une casserole dans un logement situé au troisième étage d’un immeuble. Le feu a rapidement été maîtrisé, évitant une propagation aux autres appartements.

Par mesure de sécurité, les habitants ont toutefois été évacués le temps de l’intervention des secours et des opérations de désenfumage menées dans le bâtiment. Aucun blessé n’a été signalé.

Comme souvent lors d’un incendie en milieu urbain dense, d’importants moyens ont été engagés sur place. Plusieurs véhicules de secours, une grande échelle, une ambulance ainsi qu’un véhicule de commandement ont notamment été mobilisés, précise le Progrès. Les équipes d’EDF sont également intervenues afin de procéder à une coupure d’électricité le temps des vérifications techniques.

Après les contrôles de sécurité réalisés dans l’immeuble, les occupants devraient pouvoir regagner progressivement leurs logements.

1 commentaire
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Lol le 25/05/2026 à 14:14

Messieurs les censeurs, même les plaisanteries disparaissent. J'appelle ça de la dictature

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Ex Précisions le 25/05/2026 à 12:10

A la Croix-Rousse ?
Certainement une préparation de quinoa, ça brûle vite cette cochonnerie ;-)

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