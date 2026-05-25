Faits Divers

Il comptait les vendre pour l'Aïd à Villefranche-sur-Saône : 25 moutons retrouvés dans un jardin à proximité… du commissariat

Il comptait les vendre pour l'Aïd à Villefranche-sur-Saône : 25 moutons retrouvés dans un jardin à proximité… du commissariat
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La police a découvert 25 moutons dans un jardin de Villefranche-sur-Saône. Les ovins devaient être vendus illégalement à l'occasion de la fête de l'Aïd.

A l'approche de l'Aïd-el-Kébir, les forces de l'ordre traquent les élevages illégaux de moutons, les animaux étant sacrifiés par la communauté musulmane à cette occasion.

Et il y a quelques jours, les policiers du commissariat de Villefranche-sur-Saône n'ont pas eu besoin de chercher bien loin. A quelques encablures du poste, ils ont été alertés par le bruit provenant du jardin d'un particulier. Sur place, ils ont découvert 25 moutons, qui ne disposaient ni d'eau, ni de nourriture.

L'habitant des lieux a avoué avoir acheté les moutons dans un élevage de Saône-et-Loire et les avoir ramenés avec l'intention de les vendre pour l'Aïd, visant un bénéfice total de 500 euros.

Pour ces faits, il risque jusqu'à 6 mois de prison.

Quant aux 25 moutons, ils ont été pris en charge par la SPA et seront confiés à une entreprise d'éco-pâturage. Une issue bien plus heureuse que celle qui leur était destinée si le pot-aux-roses n'avait pas été découvert.

43 commentaires
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chiche ou pas chiche le 25/05/2026 à 14:21
l'aube blanche a écrit le 25/05/2026 à 12h19

il faut interdire le Canon Français

Allez faire un canon français au milieu du mas du taureau a VAULX en VELIN.

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merci au photographe le 25/05/2026 à 14:13

de nous montrer ainsi une belle photo de citoyens europeens

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de passage le 25/05/2026 à 14:09
on entend pas L214 a écrit le 25/05/2026 à 10h03

Il y a moins de risques à taper sur les agriculteurs et autres éleveurs que sur certaines communautés !

communautés RN sa pisse pas haut, c'est l'inverse d'eux qui pissent à contre vent et loin

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ou là là le 25/05/2026 à 13:54
pipo69 a écrit le 25/05/2026 à 10h16

Pour l'instant ont entend que ta grande gueule

Mais c'est qu'il n' est pas content le monsieur , mais alors pas du tout ! pourquoi ? ? ? ?

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1789 le 25/05/2026 à 13:53

Sans une contrainte réélle et non seulement théorique, la loi républicaine ne sera pas prioritaire sur celle de la religion.

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Colas le 25/05/2026 à 13:50
Barthes a écrit le 25/05/2026 à 12h45

Voyons voir si TF1, Hugodecrypte ou Hugo Clément, Le Monde, le Parisien ou le service public vont relayer ça..

Ils ont montré le Vallon des Kangourous à vendre et sont même allé jusqu'au Mexique pour montrer les crocodiles et les cenotes... viendront ils à Villefranche-sur-Saône, beaucoup trop près pour ne pas enrichir leur compagnie pétrolière Equans?

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elle peux pas se taire? le 25/05/2026 à 13:13
Jesaistout a écrit le 25/05/2026 à 09h51

Et sur ce sujet. On n'entend jamais Sandrine Rousseau et sa clique. Ni L214.

Sandrine Rousseau veut remplacer le mot « entrecôte » par « cadavre de vache » pour conscientiser les consommateurs
Elle s'attaque a l'entrecôte, un pur produit bien Français 😉
Au fait le canon Français, vous venez quand dans la région?
Parce que même si 80 € c'est très cher, je réserverai une place rien que pour faire chier les bobos de gauche😉

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l'alcool tue le 25/05/2026 à 12:59
l'aube blanche a écrit le 25/05/2026 à 12h19

il faut interdire le Canon Français

Et surtout le beaujolais

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L214 le 25/05/2026 à 12:46
Jesaistout a écrit le 25/05/2026 à 09h51

Et sur ce sujet. On n'entend jamais Sandrine Rousseau et sa clique. Ni L214.

A ces périodes là, L214 se font très discret...

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Barthes le 25/05/2026 à 12:45

Voyons voir si TF1, Hugodecrypte ou Hugo Clément, Le Monde, le Parisien ou le service public vont relayer ça..

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aimelyon le 25/05/2026 à 12:43

Ils font toujours des magouilles. Triste mentalité.

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l'aube blanche le 25/05/2026 à 12:19

il faut interdire le Canon Français

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Ex Précisions le 25/05/2026 à 12:18

Ah ben si ça se fait toujours la vente de moutons tombés du coffre de la bagnole, je pensais que c'était terminé.
Sauvage un jour, sauvage toujours.

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Merci les Maastrichiens le 25/05/2026 à 12:11
Solidarité 69 a écrit le 25/05/2026 à 09h16

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !

Elle n'est pas nouvelle elle est née en 1981, cela fait 45 ans tout de même......

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pasbali le 25/05/2026 à 12:08
barbare a écrit le 25/05/2026 à 11h30

rien que l’idée de ces pauvres bêtes soient engorgées sans étourdissement me retourne le cœur.

Et pourtant sans le savoir tu manges halal 🤔 Prions pour que LFI n'arrive pas au pouvoir 😉

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Artaxerxes le 25/05/2026 à 11:55

avant tout il faut interdire le Canon Français

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oui mais le 25/05/2026 à 11:49
regarde toi a écrit le 25/05/2026 à 10h02

Comme tés morpions

des morpions de souche

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mauvaise pioche le 25/05/2026 à 11:48
factuel69 a écrit le 25/05/2026 à 11h09

et bien oui c est factuel leur destination était d être égorgé. c est mieux de ne pas être égorgé non ? certains sont encore au moyen âge. malheureusement ils n en n ont aucune conscience.

n’injuriez pas le moyen âge

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La montée des extrêmes le 25/05/2026 à 11:44
également a écrit le 25/05/2026 à 10h52

On devine également bien le votre , de bord ! !

Du COUP le votre aussi ! Comme quoi entre ceux dans le déni et ceux dans la posture cela vaut le COUP !!!

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cri69 le 25/05/2026 à 11:43
regarde toi a écrit le 25/05/2026 à 10h02

Comme tés morpions

et oui la vérité fait mal petit comique

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CerisedeLyon le 25/05/2026 à 11:36

C'est quand même rare les cathos qui volent des agneaux à Pâques et les stockent sur le balcon pour les revendre...

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barbare le 25/05/2026 à 11:30

rien que l’idée de ces pauvres bêtes soient engorgées sans étourdissement me retourne le cœur.

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factuel69 le 25/05/2026 à 11:09
Anti islamophobe a écrit le 25/05/2026 à 10h24

« Une issue bien plus heureuse que celle qui leur était destinée si le pot-aux-roses n'avait pas été découvert. »
On distingue le bord politique du journaliste qui a rédigé l’article !!!

et bien oui c est factuel leur destination était d être égorgé. c est mieux de ne pas être égorgé non ? certains sont encore au moyen âge. malheureusement ils n en n ont aucune conscience.

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abcd le 25/05/2026 à 10:55
Anti islamophobe a écrit le 25/05/2026 à 10h24

« Une issue bien plus heureuse que celle qui leur était destinée si le pot-aux-roses n'avait pas été découvert. »
On distingue le bord politique du journaliste qui a rédigé l’article !!!

l,abattage clandestin est interdit en France. Je ne vois pas ce que le bord politique vient faire là-dedans.

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Monpays le 25/05/2026 à 10:55

On voit bien que c'est gens sont d'une autre culture , et , qu'elle n'est pas compatible avec la notre, il ne sont guidé que par un seul principe : la religion islamique , tout le reste au mieux ils s'en foutent et au pire ils l'affronte avec armes et explosifs . A nous de nous décider !

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également le 25/05/2026 à 10:52
Anti islamophobe a écrit le 25/05/2026 à 10h24

« Une issue bien plus heureuse que celle qui leur était destinée si le pot-aux-roses n'avait pas été découvert. »
On distingue le bord politique du journaliste qui a rédigé l’article !!!

On devine également bien le votre , de bord ! !

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et oui et oui le 25/05/2026 à 10:43

On nous fait de véritables patacaisses pour les abattoirs et là des animaux sont égorgés ! !

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Pp le 25/05/2026 à 10:41

On sert plus de cochon dans les cantine de Lyon ..c est quoi cette France ?? Mais il y en a qui cautionne ça ..les gauchistes écolos LFistes quitter la France vous n êtes plus des Français.

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Anti islamophobe le 25/05/2026 à 10:24

« Une issue bien plus heureuse que celle qui leur était destinée si le pot-aux-roses n'avait pas été découvert. »
On distingue le bord politique du journaliste qui a rédigé l’article !!!

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Oui mais, le 25/05/2026 à 10:23
pipo69 a écrit le 25/05/2026 à 10h16

Pour l'instant ont entend que ta grande gueule

Pourquoi être vulgaire ? La vérité vous dérange ?

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Indicateur idéologique le 25/05/2026 à 10:22
Jesaistout a écrit le 25/05/2026 à 09h51

Et sur ce sujet. On n'entend jamais Sandrine Rousseau et sa clique. Ni L214.

Pour Rousseau il ne faut pas stigmatiser ni culpabiliser des moeurs ni une communauté, pour cette militante l'indignation doit être à géométrie variable, c'est aussi sa manière d'aborder le féminisme. 😵🤪🤪

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Gégé de la duchére le 25/05/2026 à 10:21
on entend pas L214 a écrit le 25/05/2026 à 10h03

Il y a moins de risques à taper sur les agriculteurs et autres éleveurs que sur certaines communautés !

T'inquiète ils font leurs chiffres d'affaires de l'année et tout le monde est heureux.

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Il faudra s’y habituer le 25/05/2026 à 10:20
Schmatta a écrit le 25/05/2026 à 09h14

Encore un bledard avec l'esprit du moyen âge

C’est la nouvelle France qui fascine les français.

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pipo69 le 25/05/2026 à 10:16
Jesaistout a écrit le 25/05/2026 à 09h51

Et sur ce sujet. On n'entend jamais Sandrine Rousseau et sa clique. Ni L214.

Pour l'instant ont entend que ta grande gueule

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sans oublier le 25/05/2026 à 10:14
Jesaistout a écrit le 25/05/2026 à 09h51

Et sur ce sujet. On n'entend jamais Sandrine Rousseau et sa clique. Ni L214.

paz et ses sur-mulots

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aid le 25/05/2026 à 10:03

C’est quoi Aid ? ça existe en France !?🇫🇷

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on entend pas L214 le 25/05/2026 à 10:03

Il y a moins de risques à taper sur les agriculteurs et autres éleveurs que sur certaines communautés !

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regarde toi le 25/05/2026 à 10:02
cri69 a écrit le 25/05/2026 à 09h35

et malheureusement ils sont nombreux …

Comme tés morpions

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mazipoumo le 25/05/2026 à 09:59

Ils ne se cachent même plus.

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Kkvert le 25/05/2026 à 09:52

A Menilmontant?

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Jesaistout le 25/05/2026 à 09:51

Et sur ce sujet. On n'entend jamais Sandrine Rousseau et sa clique. Ni L214.

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cri69 le 25/05/2026 à 09:35
Schmatta a écrit le 25/05/2026 à 09h14

Encore un bledard avec l'esprit du moyen âge

et malheureusement ils sont nombreux …

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Wp le 25/05/2026 à 09:17

Ah ces bedoins...

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Solidarité 69 le 25/05/2026 à 09:16

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !

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Schmatta le 25/05/2026 à 09:14

Encore un bledard avec l'esprit du moyen âge

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