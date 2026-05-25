Il comptait les vendre pour l'Aïd à Villefranche-sur-Saône : 25 moutons retrouvés dans un jardin à proximité… du commissariat

A l'approche de l'Aïd-el-Kébir, les forces de l'ordre traquent les élevages illégaux de moutons, les animaux étant sacrifiés par la communauté musulmane à cette occasion.

Et il y a quelques jours, les policiers du commissariat de Villefranche-sur-Saône n'ont pas eu besoin de chercher bien loin. A quelques encablures du poste, ils ont été alertés par le bruit provenant du jardin d'un particulier. Sur place, ils ont découvert 25 moutons, qui ne disposaient ni d'eau, ni de nourriture.

L'habitant des lieux a avoué avoir acheté les moutons dans un élevage de Saône-et-Loire et les avoir ramenés avec l'intention de les vendre pour l'Aïd, visant un bénéfice total de 500 euros.

Pour ces faits, il risque jusqu'à 6 mois de prison.

Quant aux 25 moutons, ils ont été pris en charge par la SPA et seront confiés à une entreprise d'éco-pâturage. Une issue bien plus heureuse que celle qui leur était destinée si le pot-aux-roses n'avait pas été découvert.