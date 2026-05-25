Il comptait les vendre pour l'Aïd à Villefranche-sur-Saône : 25 moutons retrouvés dans un jardin à proximité… du commissariat

A l'approche de l'Aïd-el-Kébir, les forces de l'ordre traquent les élevages illégaux de moutons, les animaux étant sacrifiés par la communauté musulmane à cette occasion.
Et il y a quelques jours, les policiers du commissariat de Villefranche-sur-Saône n'ont pas eu besoin de chercher bien loin. A quelques encablures du poste, ils ont été alertés par le bruit provenant du jardin d'un particulier. Sur place, ils ont découvert 25 moutons, qui ne disposaient ni d'eau, ni de nourriture.
L'habitant des lieux a avoué avoir acheté les moutons dans un élevage de Saône-et-Loire et les avoir ramenés avec l'intention de les vendre pour l'Aïd, visant un bénéfice total de 500 euros.
Pour ces faits, il risque jusqu'à 6 mois de prison.
Quant aux 25 moutons, ils ont été pris en charge par la SPA et seront confiés à une entreprise d'éco-pâturage. Une issue bien plus heureuse que celle qui leur était destinée si le pot-aux-roses n'avait pas été découvert.
Allez faire un canon français au milieu du mas du taureau a VAULX en VELIN.Signaler Répondre
de nous montrer ainsi une belle photo de citoyens europeensSignaler Répondre
communautés RN sa pisse pas haut, c'est l'inverse d'eux qui pissent à contre vent et loinSignaler Répondre
Mais c'est qu'il n' est pas content le monsieur , mais alors pas du tout ! pourquoi ? ? ? ?Signaler Répondre
Sans une contrainte réélle et non seulement théorique, la loi républicaine ne sera pas prioritaire sur celle de la religion.Signaler Répondre
Ils ont montré le Vallon des Kangourous à vendre et sont même allé jusqu'au Mexique pour montrer les crocodiles et les cenotes... viendront ils à Villefranche-sur-Saône, beaucoup trop près pour ne pas enrichir leur compagnie pétrolière Equans?Signaler Répondre
Sandrine Rousseau veut remplacer le mot « entrecôte » par « cadavre de vache » pour conscientiser les consommateursSignaler Répondre
Elle s'attaque a l'entrecôte, un pur produit bien Français 😉
Au fait le canon Français, vous venez quand dans la région?
Parce que même si 80 € c'est très cher, je réserverai une place rien que pour faire chier les bobos de gauche😉
Et surtout le beaujolaisSignaler Répondre
A ces périodes là, L214 se font très discret...Signaler Répondre
Voyons voir si TF1, Hugodecrypte ou Hugo Clément, Le Monde, le Parisien ou le service public vont relayer ça..Signaler Répondre
Ils font toujours des magouilles. Triste mentalité.Signaler Répondre
il faut interdire le Canon FrançaisSignaler Répondre
Ah ben si ça se fait toujours la vente de moutons tombés du coffre de la bagnole, je pensais que c'était terminé.Signaler Répondre
Sauvage un jour, sauvage toujours.
Elle n'est pas nouvelle elle est née en 1981, cela fait 45 ans tout de même......Signaler Répondre
Et pourtant sans le savoir tu manges halal 🤔 Prions pour que LFI n'arrive pas au pouvoir 😉Signaler Répondre
avant tout il faut interdire le Canon FrançaisSignaler Répondre
des morpions de soucheSignaler Répondre
n’injuriez pas le moyen âgeSignaler Répondre
Du COUP le votre aussi ! Comme quoi entre ceux dans le déni et ceux dans la posture cela vaut le COUP !!!Signaler Répondre
et oui la vérité fait mal petit comiqueSignaler Répondre
C'est quand même rare les cathos qui volent des agneaux à Pâques et les stockent sur le balcon pour les revendre...Signaler Répondre
rien que l’idée de ces pauvres bêtes soient engorgées sans étourdissement me retourne le cœur.Signaler Répondre
et bien oui c est factuel leur destination était d être égorgé. c est mieux de ne pas être égorgé non ? certains sont encore au moyen âge. malheureusement ils n en n ont aucune conscience.Signaler Répondre
l,abattage clandestin est interdit en France. Je ne vois pas ce que le bord politique vient faire là-dedans.Signaler Répondre
On voit bien que c'est gens sont d'une autre culture , et , qu'elle n'est pas compatible avec la notre, il ne sont guidé que par un seul principe : la religion islamique , tout le reste au mieux ils s'en foutent et au pire ils l'affronte avec armes et explosifs . A nous de nous décider !Signaler Répondre
On devine également bien le votre , de bord ! !Signaler Répondre
On nous fait de véritables patacaisses pour les abattoirs et là des animaux sont égorgés ! !Signaler Répondre
On sert plus de cochon dans les cantine de Lyon ..c est quoi cette France ?? Mais il y en a qui cautionne ça ..les gauchistes écolos LFistes quitter la France vous n êtes plus des Français.Signaler Répondre
« Une issue bien plus heureuse que celle qui leur était destinée si le pot-aux-roses n'avait pas été découvert. »Signaler Répondre
On distingue le bord politique du journaliste qui a rédigé l’article !!!
Pourquoi être vulgaire ? La vérité vous dérange ?Signaler Répondre
Pour Rousseau il ne faut pas stigmatiser ni culpabiliser des moeurs ni une communauté, pour cette militante l'indignation doit être à géométrie variable, c'est aussi sa manière d'aborder le féminisme. 😵🤪🤪Signaler Répondre
T'inquiète ils font leurs chiffres d'affaires de l'année et tout le monde est heureux.Signaler Répondre
C’est la nouvelle France qui fascine les français.Signaler Répondre
Pour l'instant ont entend que ta grande gueuleSignaler Répondre
paz et ses sur-mulotsSignaler Répondre
C’est quoi Aid ? ça existe en France !?🇫🇷Signaler Répondre
Il y a moins de risques à taper sur les agriculteurs et autres éleveurs que sur certaines communautés !Signaler Répondre
Comme tés morpionsSignaler Répondre
Ils ne se cachent même plus.Signaler Répondre
A Menilmontant?Signaler Répondre
Et sur ce sujet. On n'entend jamais Sandrine Rousseau et sa clique. Ni L214.Signaler Répondre
et malheureusement ils sont nombreux …Signaler Répondre
Ah ces bedoins...Signaler Répondre
Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !Signaler Répondre
Encore un bledard avec l'esprit du moyen âgeSignaler Répondre