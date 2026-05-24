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Près de Lyon : roué de coups en pleine rue et blessé par les tirs d'une arme Airsoft, il trouve refuge dans un magasin

Près de Lyon : roué de coups en pleine rue et blessé par les tirs d'une arme Airsoft, il trouve refuge dans un magasin
Près de Lyon : roué de coups en pleine rue et blessé par les tirs d'une arme Airsoft, il trouve refuge dans un magasin

Des tirs de billes avec une arme de type Airsoft auraient précédé un passage à tabac.

La scène a provoqué un vif émoi ce samedi 23 mai à Villefranche-sur-Saône. Peu après 17h, un jeune homme de 19 ans s’est réfugié dans un commerce situé rue Jean-Baptiste-Martini, en état de choc et présentant plusieurs blessures.

Alertés par les employés de l’enseigne, les policiers du commissariat de Villefranche-sur-Saône se sont rapidement rendus sur place avec les secours. Selon les premiers éléments, la victime venait d’être prise pour cible par plusieurs individus.

Le jeune homme présentait plusieurs impacts provoqués par des billes tirées avec une arme de type Airsoft, ainsi que diverses contusions sur le corps. D’après le Progrès, il aurait également été violemment frappé au sol par plusieurs agresseurs avant de réussir à s’échapper.

Les faits pourraient avoir débuté dans le quartier de Belleroche, situé à proximité du commerce où la victime a trouvé refuge. Les circonstances exactes de cette agression restent encore à éclaircir.

Pris en charge par les sapeurs-pompiers, le jeune homme a été transporté à l’hôpital. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de déterminer le contexte précis de cette violente agression.

Tags :

agression

Villefranche-sur-Saône

4 commentaires
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lolotoooôooo le 24/05/2026 à 13:45

Le problème, c'est le canon français hein ?

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Une chance pour la France le 24/05/2026 à 12:43

Quel bonheur d'avoir autant de chance

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mazipoumo le 24/05/2026 à 12:39

A Villefranche-Sur-Saône, il y a un nid.

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Chris25 le 24/05/2026 à 12:25

Ville apaisée...

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