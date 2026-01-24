Faits Divers

Près de Lyon : un homme ivre et incontrôlable s'en prend aux pompiers qui lui viennent en aide

Ce vendredi après-midi, la présence d'un jeune homme très agité a été signalée aux pompiers caladois.

Devant la gare de Villefranche-sur-Saône, l'individu en état d'ivresse a très mal accueilli les soldats du feu, allant jusqu'à en frapper un au visage.

La police est intervenue en renfort, mais a également fait face au caractère incontrôlable du jeune originaire de Vénissieux, qui a multiplié les insultes et a rendu son interpellation compliquée.

Placé en garde à vue, l'homme de 26 ans a fait l'objet d'un dégrisement avant de pouvoir être entendu par les enquêteurs.

Villefranche-sur-Saône

la zone le 24/01/2026 à 15:12
En fait... a écrit le 24/01/2026 à 14h29

... c'est pas vraiment un pays, juste une zone de non-droit.

tout simplement

Kid 69 le 24/01/2026 à 15:07

Bonjour, conseille au vénissians et assimilés, quand on est habitué à tourner au N'gaous ou au Hamoud, ne venez pas en Calade pour vous désaltérer.

En fait... le 24/01/2026 à 14:29
Racailles de m... a écrit le 24/01/2026 à 13h07

"jeune originaire de Vénissieux", c'est dans quel pays ?

... c'est pas vraiment un pays, juste une zone de non-droit.

Pas compris le 24/01/2026 à 14:22

Pourquoi ce sont les pompiers qui viennent à sa rencontre et non la police ?

Racailles de m... le 24/01/2026 à 13:07

"jeune originaire de Vénissieux", c'est dans quel pays ?

