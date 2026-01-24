Près de Lyon : un homme ivre et incontrôlable s'en prend aux pompiers qui lui viennent en aide

Devant la gare de Villefranche-sur-Saône, l'individu en état d'ivresse a très mal accueilli les soldats du feu, allant jusqu'à en frapper un au visage.
La police est intervenue en renfort, mais a également fait face au caractère incontrôlable du jeune originaire de Vénissieux, qui a multiplié les insultes et a rendu son interpellation compliquée.
Placé en garde à vue, l'homme de 26 ans a fait l'objet d'un dégrisement avant de pouvoir être entendu par les enquêteurs.
tout simplementSignaler Répondre
Bonjour, conseille au vénissians et assimilés, quand on est habitué à tourner au N'gaous ou au Hamoud, ne venez pas en Calade pour vous désaltérer.Signaler Répondre
... c'est pas vraiment un pays, juste une zone de non-droit.Signaler Répondre
Pourquoi ce sont les pompiers qui viennent à sa rencontre et non la police ?Signaler Répondre
"jeune originaire de Vénissieux", c'est dans quel pays ?Signaler Répondre