Judiciaire

Vaulx-en-Velin : la justice valide le préfet et ordonne le retrait du drapeau palestinien

Vaulx-en-Velin : la justice valide le préfet et ordonne le retrait du drapeau palestinien
Vaulx-en-Velin : la justice valide le préfet et ordonne le retrait du drapeau palestinien - LyonMag

Le tribunal administratif de Lyon a donné raison au préfet du Rhône.

Au lendemain de l'audience en référé, le tribunal administratif de Lyon a tranché. Dans une ordonnance rendue ce mercredi 8 juillet, le juge des référés suspend la décision du maire de Vaulx-en-Velin d'apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l'hôtel de ville et lui enjoint de le retirer "sans délai".

Cette décision intervient après la saisine du tribunal par le préfet du Rhône, Étienne Guyot. Ce dernier avait engagé une procédure en urgence après le refus du maire de retirer le drapeau installé dans le cadre du festival "Résonance Palestine", organisé le 4 juillet.

Une "prise de position de nature politique"

Dans son ordonnance, le tribunal rappelle que "le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques."

Pour le juge des référés, les circonstances de l'affaire vont au-delà d'un simple geste de solidarité.

Il relève notamment que les déclarations publiques du maire évoquent que "Gaza est livrée aux tourments déchaînés d'une puissance occupante" et que "le drapeau palestinien est l'étendard de la liberté pour tous les peuples jadis colonisés et tous les peuples opprimés qui revendiquent le droit de se dire et d'exister."

Le tribunal en déduit que "le pavoisement en litige exprime une prise de position de nature politique au sujet d'un conflit en cours."

Le juge souligne également que "le conflit israélo-palestinien et la reconnaissance de l'État de Palestine constituent une source de clivage important, en particulier depuis les événements du 7 octobre 2023." Dans ces conditions, il estime que le maire "ne pouvait ignorer que sa décision [...], au-delà d'un soutien symbolique, revêtait également une portée politique."

Retrait immédiat sous astreinte

Le tribunal considère ainsi que cette décision "doit être regardée comme portant une atteinte grave au principe de neutralité des services publics."

Le juge précise également que "la circonstance que le pavoisement contesté n'aurait pas suscité de troubles à l'ordre public est sans incidence sur l'appréciation de cette atteinte."

En conséquence, le tribunal suspend la décision municipale et ordonne au maire de Vaulx-en-Velin de retirer immédiatement le drapeau.

À défaut d'exécution, la commune s'expose à une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance. Le préfet du Rhône demandait initialement une astreinte de 500 euros par jour.

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drapeau palestinien

3 commentaires
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simplementcitoyen le 08/07/2026 à 17:39

HEUREUSEMENT ILS SE CROIENT OU LES GARS.

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saco697 le 08/07/2026 à 17:31

à 100€ ils peuvent le laisser longtemps.. c est ridicule mais certainement pas une véritable sanction au regard du budget de la commune

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La Meute le 08/07/2026 à 17:31

Si vous aimez tant la Palestine, allez vivre à Gaza ! On ne vous retient pas, au contraire, on vous paiera même le billet aller simple.

Partez, allez-y, ne vous retenez pas, n'ayez pas peur, soyez cohérents.

Quittez la France que vous détestez , allez vivre dans votre paradis.

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Connor McLeod le 08/07/2026 à 17:29

Hors de question que mes impôts partent dans le paiement d'une amende pour ces conneries !
Allez hop ça degage, et tout de suite

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Une chance pour la France le 08/07/2026 à 17:23

Quelle chance d'avoir importé ce conflit. Les terroristes se sentent chez eux en France

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Alfred le 08/07/2026 à 17:13

Cette décision est vraiment une honte

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Rb6528 le 08/07/2026 à 17:04

100 euros ou 500 euros ce sont les dealers qui vont financer. c est eux qui ont élus le maire

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maville le 08/07/2026 à 17:00

Et ce n'est que le début. Qu'on les envoie en Palestine ces nouveaux Francais et qu'on n'en parle plus.

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CQQFD69! le 08/07/2026 à 16:52

La justice ordonne : Il était temps !

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phil 6 le 08/07/2026 à 16:44

100€ d astreinte par jour, c est rien, en plus ce maire LFI s en fou royalement, c est pas lui qui paye c est Nicolas

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foxy69 le 08/07/2026 à 16:37

100 euros par jour pour la commune c'est du pipi de chat.....bref le maire fera ce qu'il voudra..

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