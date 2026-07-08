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Métropole de Lyon : Près de 900 000 euros investis pour animer les quartiers populaires cet été

Métropole de Lyon : Près de 900 000 euros investis pour animer les quartiers populaires cet été

La Métropole de Lyon renforce son soutien au dispositif "Métropole Quartiers d’Été". Pour cette septième édition, près de 880 000 euros seront mobilisés afin de financer des centaines d’activités sportives, culturelles et de loisirs à destination des habitants des quartiers prioritaires durant l’été.

La Métropole de Lyon poursuit son engagement en faveur des quartiers populaires.

Pour l’édition 2026 de Métropole Quartiers d’Été, la collectivité consacrera 881 000 euros au dispositif, soit une hausse de 32 000 euros par rapport à l’année précédente. Cette augmentation vise notamment à compenser le retrait de certains financements et à maintenir l’offre d’activités proposée pendant la période estivale.

La Métropole rappelle que le départ en vacances reste inaccessible à une partie importante de la population.

Selon une étude du CREDOC citée dans le communiqué, près de 34 % des jeunes âgés de 5 à 19 ans ne partent pas en vacances, une proportion qui dépasse la moitié dans certains quartiers prioritaires.

Le dispositif vise donc à proposer des activités gratuites ou accessibles dans les domaines du sport, de la culture, de l’éducation et des loisirs, tout en favorisant l’animation des espaces publics durant l’été.

Plus de 230 projets soutenus

Cette année, 230 projets bénéficieront d’un soutien financier.

La programmation se répartit entre un tiers de projets culturels, un tiers de projets de loisirs et des actions éducatives, sportives et environnementales pour le reste.

Les principaux bénéficiaires sont les enfants, qui représentent 43 % du public visé, devant les jeunes de 12 à 25 ans (25 %).

Parmi les principales enveloppes attribuées figure une subvention de 46 500 euros au Grand Parc Miribel Jonage pour financer des activités à destination des jeunes et des familles sur le site du Fontanil, avec un renforcement de la surveillance de baignade.

Les centres sociaux bénéficieront également d’un soutien spécifique de 200 000 euros pour leurs programmations estivales.

En 2025, près de 100 000 habitants avaient participé aux différentes activités proposées dans le cadre de Métropole Quartiers d’Été.

Pour Alexandre Vincendet, vice-président de la Métropole en charge de la Politique de la Ville, le dispositif répond à un double objectif : offrir aux jeunes des activités gratuites durant l’été tout en favorisant une présence positive dans l’espace public au cœur des quartiers prioritaires.

La programmation 2026 se déploiera dans les différents quartiers concernés de l’agglomération ainsi qu’au Grand Parc Miribel Jonage, avec l’appui des centres sociaux, MJC et structures d’éducation populaire partenaires.

2 commentaires
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Pays de cinglés le 08/07/2026 à 07:25

Du pognon pour les racailles !

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lolmdr le 08/07/2026 à 07:08

Quartiers populaires :Lyon 9ème,7ème,3ème etc etc ....Apaisés les quartiers

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