Lyon : transmission d’entreprises, intelligence artificielle, cybersécurité… la CCI accélère ses projets

"Agir quand tout s’accélère". C’est sous ce mot d’ordre que la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne a présenté ce mardi ses orientations pour la deuxième partie de l’année 2026.

Dans un contexte marqué par la hausse des défaillances d’entreprises, le ralentissement de l’activité et les profondes mutations technologiques, l’institution consulaire entend renforcer son rôle d’accompagnement et d’investissement sur le territoire.

Parmi les principales annonces figure la création d’un Fonds Transmission doté de 5 millions d’euros.

Prévu entre fin 2026 et début 2027, ce dispositif doit faciliter les opérations de reprise d’entreprises, sécuriser les financements et accompagner les dirigeants dans la préparation de leur cession. Selon la CCI, près de 40 % des dirigeants de PME et ETI industrielles envisagent de transmettre leur société dans les cinq prochaines années.

Une réponse face aux cyberattaques

La CCI met également en avant le lancement, depuis le 1er juin, de Cyber Assistance Auvergne-Rhône-Alpes, un service accessible 24h/24 destiné aux entreprises victimes de cyberattaques.

Basé au Hub des Sécurités d’Écully, le dispositif propose une assistance téléphonique immédiate, un premier diagnostic technique et une orientation vers des prestataires spécialisés.

Autre axe stratégique : l’intelligence artificielle. Après le lancement de plusieurs opérations de sensibilisation dans la Loire, la CCI prévoit de signer une convention avec Les Entrepreneurs Rhône afin de développer un programme spécifique destiné aux TPE et PME.

L’objectif est notamment de créer un réseau d’entreprises pilotes et de développer des outils d’IA adaptés aux besoins des dirigeants.

Pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises, la CCI prévoit également la création de deux nouvelles structures : un Institut des logistiques et un Institut du tourisme.

Ces établissements proposeront des formations initiales et continues afin d’accompagner les mutations de deux secteurs jugés stratégiques pour l’économie régionale.

Des investissements dans l’immobilier économique

La chambre consulaire annonce par ailleurs plusieurs prises de participation destinées à soutenir l’attractivité du territoire. La CCI entre notamment au capital de SERL Immo pour développer de nouvelles capacités d’accueil pour les entreprises de la métropole lyonnaise. Elle participe également à la Foncière 42, dédiée au développement immobilier économique dans la Loire.

Enfin, elle investira dans la future résidence étudiante Kombo, à proximité du campus de emlyon business school, afin de contribuer à répondre aux difficultés de logement étudiant dans l’agglomération lyonnaise.

Dans le cadre de sa stratégie de réindustrialisation, la CCI prévoit également la création d’un incubateur dédié aux startups industrielles à l’horizon 2027.

Une dizaine de jeunes entreprises pourront bénéficier d’un accompagnement spécifique afin d’accélérer leur industrialisation et leur accès au marché.

Pour le président de la CCI, Philippe Valentin, l’enjeu est clair : aider les entreprises à transformer les mutations actuelles en opportunités de développement et de compétitivité.