La CCI de Lyon rend hommage à Gérard Collomb : "Les entrepreneurs sont en deuil"

Philippe Valentin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, "salue la mémoire d’un grand homme d’Etat français, proche des entreprises et du monde économique. Gérard Collomb demeurera une figure emblématique du ‘faire ensemble à la lyonnaise’, au service de sa ville et des Lyonnais. Il aimait Lyon. Il fut un partenaire attentif des acteurs économiques, un infatigable rassembleur autour de grands projets pour la modernisation, l’attractivité et le rayonnement du territoire".

Selon lui, "les entrepreneurs sont en deuil" après la perte d'un "formidable ambassadeur de Lyon, visionnaire et bâtisseur".

"Il a travaillé étroitement avec notre CCI sur de nombreux projets structurants pour les entreprises et le territoire, par exemple l’implantation d’emlyon à Gerland, la démarche Grand Lyon l’Esprit d’Entreprise, le Schéma directeur d’urbanisme commercial (SDUC), les projets d’implantation commerciale dans les quartiers Politique de la ville, et bien sûr le développement de l’Aderly et la démarche Onlylyon, qui a fait de Lyon une grand métropole européenne reconnue pour ses atouts, son dynamisme et sa qualité de vie dans le monde entier", conclut Philippe Valentin.

Les obsèques de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ex-président de la Métropole décédé à l'âge de 76 ans, sont prévues ce mercredi matin en la primatiale Saint-Jean.