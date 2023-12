"Taisez vous!", micro arraché : le conseil du 9e arrondissement de Lyon tourne mal durant l'hommage à Gérard Collomb

Une séance qui a évidemment débuté par un hommage à Gérard Collomb, décédé le 25 novembre dernier à l'âge de 76 ans et qui avait été maire du 9e avant d'accéder à la mairie centrale.

Mais alors que les différents élus, de la majorité écologiste comme de l'opposition qui siégeaient il y a encore un an et demi aux côtés de Gérard Collomb, saluaient unanimement sa mémoire, un conseiller d'arrondissement a voulu se faire remarquer.

Jean-Pierre Ottaviani démarrait pourtant bien sa prise de parole (à 30:12 sur la vidéo Youtube du conseil ndlr), évoquant "les forces et l'audace" de l'ancien sénateur-maire. Mais après trente secondes générales, le communiste a embrayé sur un bilan plus ciblé sur le 9e arrondissement : "Des erreurs ou fautes furent aussi commises lorsqu'il décida par exemple la fermeture du musée Captiva à la Duchère (...) et autre erreur aussi : avoir dit oui à la destruction de la porte de Rhodiaseta".

Dans le public, Geneviève Collomb s'est levée et est partie selon le Progrès. Contrairement à la première femme du défunt maire, l'ancienne élue Christelle Madeleine a tenté de faire stopper la prise de parole de Jean-Pierre Ottaviani. D'abord en l'invectivant depuis le public et lui intimant l'ordre de se taire. Puis en se levant et en lui arrachant le micro, le projettant au sol, sous le regard médusé de la maire d'arrondissement Anne Braibant.

Si l'écologiste a trouvé "indécent" que Christelle Madeleine intervienne de la sorte et que d'autres comme Zorah Ait-Maten continuaient de hurler leur colère, elle a également gentiment recadré son conseiller d'arrondissement, lui demandant s'il "pouvait arrêter (sa) prise de parole s'il-vous-plaît ou la conclure de façon positive".

Jean-Pierre Ottaviani notait alors que malgré ses prises de bec avec Gérard Collomb, "il y avait toujours du respect" entre eux.

"Le respect c'est aussi de ne pas intervenir dans ce conseil d'arrondissement", rebondissait Anne Braibant, visiblement plus choquée par la colère des proches de Gérard Collomb que par les saillies de son camp.

Une minute de silence permettait de calmer les ardeurs de tout le monde, et de poursuivre ensuite un conseil du 9e arrondissement qui aurait bien fait rire Gérard Collomb.