Obsèques de Gérard Collomb à Lyon : le couple Macron, Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas, Sylvie Tellier et les autres...

Outre des places réservées aux Lyonnais, les meilleurs sièges étaient évidemment pour les élus et personnalités venus rendre hommage à Gérard Collomb.

A l'occasion des obsèques de l'ancien maire décédé samedi soir à l'âge de 76 ans, le couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés juste avant le début de la cérémonie à 11h, succédant à de nombreux actuels ou anciens ministres comme Jean-Louis Borloo, Gérald Darmanin, François Bayrou, Najat Vallaud-Belkacem ou l'ex-Président François Hollande.

Avant eux, la plupart des parlementaires et élus de la Ville et de la Métropole étaient entrés dans la cathédrale. Les présidents des collectivités voisines (Département, Région) étaient aussi présents, tout comme des maires amis à l'instar de Christian Estrosi (Nice) et Jean-François Debat (Bourg-en-Bresse).

Laurent Gerra, Sylvie Tellier, Jean-Michel Aulas, Tony Parker et une foule d'anonymes se trouvaient dans le 5e arrondissement pour un dernier adieu avant l'enterrement de Gérard Collomb au cimetière de Loyasse, dans la plus stricte intimité familiale.

Le cercueil de @gerardcollomb entre dans la primatiale Saint-Jean, accompagné de sa femme Caroline et de ses enfants pic.twitter.com/XgrE78ODRH — Lyon Mag (@lyonmag) November 29, 2023

