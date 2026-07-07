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Meyzieu : Issam Benzeghiba dresse le bilan de ses 100 premiers jours à la mairie

Meyzieu : Issam Benzeghiba dresse le bilan de ses 100 premiers jours à la mairie

Élu maire de Meyzieu au printemps dernier, Issam Benzeghiba a présenté ce mardi le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de la commune. Sécurité, santé, cadre de vie, écoles ou encore démocratie locale figurent parmi les premiers chantiers engagés par la nouvelle majorité municipale.

Cent jours après son arrivée à l’hôtel de ville, Issam Benzeghiba estime avoir lancé "la dynamique du changement" à Meyzieu.

Dans un communiqué publié ce mardi, la municipalité détaille plusieurs mesures déjà mises en œuvre ou engagées depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale.

La Ville met notamment en avant le redéploiement de plusieurs caméras de vidéoprotection et le renforcement de la présence de la police municipale sur le terrain grâce à des patrouilles pédestres.

La création d’une brigade de nuit opérationnelle sept jours sur sept est également en préparation.

Face aux difficultés d’accès aux soins, la municipalité indique avoir réorienté certaines ressources budgétaires afin de favoriser l’installation de professionnels de santé.

Plusieurs collectifs de médecins intéressés par une implantation à Meyzieu ont déjà été reçus afin d’évoquer leurs conditions d’accueil.

La nouvelle majorité affirme vouloir ralentir le rythme de l’urbanisation tout en accompagnant les projets déjà engagés sous la précédente mandature.

Plusieurs projets de parcs, d’aires de jeux et de stationnement sont actuellement à l’étude. La remise en eau de la fontaine de la place Charles-de-Gaulle et l’enlèvement de structures en béton rue de la République figurent parmi les premières réalisations visibles.

Éducation : diagnostic des écoles

L’ensemble des établissements scolaires de la commune a fait l’objet d’une visite dans le cadre d’un diagnostic destiné à préparer les futurs investissements.

La Ville souligne également avoir tenu plusieurs engagements de campagne, notamment la distribution de kits de fournitures aux élèves de CP et de calculatrices aux élèves de CM2. Un espace de garde destiné aux enfants de 3 à 4 ans doit ouvrir d’ici la fin de l’année.

Parmi les mesures déjà actées figurent également la gratuité de la médiathèque pour les habitants à compter du 1er septembre, la revalorisation des subventions aux associations, la création d’une commission accessibilité et des rencontres avec une cinquantaine de commerçants pour préparer un plan de redynamisation économique.

La municipalité revendique également une nouvelle méthode fondée sur la proximité. Cinq éditions des "Rendez-vous du Maire et de l’équipe municipale" ont déjà réuni plus de 500 habitants. Les candidatures aux futurs conseils de quartier sont ouvertes et la création d’un conseil municipal des jeunes est en cours.

La diffusion en direct des conseils municipaux doit également être mise en place dès la séance de septembre, tandis qu’un audit financier de la Ville sera prochainement lancé.

"Nous avons voulu agir vite sur les sujets qui préoccupent les habitants tout en préparant les transformations de demain", affirme Issam Benzeghiba, qui assure que plusieurs engagements de campagne sont déjà tenus tandis que d’autres sont désormais engagés.

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Issam Benzeghiba

5 commentaires
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ouf!!!! le 07/07/2026 à 18:06
bassta a écrit le 07/07/2026 à 16h44

En tout cas ce n'est pas du Bagayoko !

oui!!!

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brig le 07/07/2026 à 17:29

un certain nombre de colistiers étaient déjà adoubés, élus voire employés sous la mandature de Poperen. je m'en rappelle bien. Serait-ce honteux d'afficher son étiquette PS de nos jours ?

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bassta le 07/07/2026 à 16:44
pffff a écrit le 07/07/2026 à 16h02

LFI ????

En tout cas ce n'est pas du Bagayoko !

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Ex Précisions le 07/07/2026 à 16:29
pffff a écrit le 07/07/2026 à 16h02

LFI ????

PS apparemment, j'ai regardé pour les élections il se disait centre gauche.
Terrible de nos jour d'avoir honte d'être PS, mais il y a de quoi ;-)

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pffff le 07/07/2026 à 16:02

LFI ????

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