Canicule : Meyzieu déploie un plan d’urgence exceptionnel pour ses habitants

Alors que le Rhône est placé en vigilance orange canicule, la municipalité de Meyzieu a déclenché un plan d’urgence exceptionnel afin de limiter les effets de la vague de chaleur sur la population.

Le maire Issam Benzeghiba indique avoir réuni l’ensemble des services municipaux dès le 19 juin afin d’adapter les dispositifs de la commune à cette situation météorologique exceptionnelle.

Parmi les mesures annoncées jusqu’au 26 juin, la Ville réduit le prix d’entrée de la piscine municipale Les Vagues à 3 euros pour tous les habitants de Meyzieu, contre 5 euros habituellement. La différence est prise en charge par la commune.

Autre décision : le Parc République restera exceptionnellement ouvert jusqu’à minuit afin d’offrir un îlot de fraîcheur en soirée. Les patrouilles de police municipale y seront renforcées.

Les horaires de l’hôtel de ville sont également adaptés, avec un accueil du public assuré en continu de 7h30 à 15h.

La résidence seniors Les Tamaris fait l’objet d’un dispositif spécifique. Les équipes effectuent deux passages quotidiens auprès des résidents et renforcent le suivi des personnes les plus fragiles en lien avec les professionnels de santé. Les espaces climatisés de la résidence, notamment la salle de restaurant et la bibliothèque, sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Par ailleurs, le Centre communal d’action sociale poursuit les appels téléphoniques et les visites à domicile auprès des personnes inscrites sur le registre de vulnérabilité.

Des mesures dans les écoles et les crèches

La Ville assure avoir renforcé les moyens dans les établissements scolaires et les structures de petite enfance. Toutes les écoles sont équipées de ventilateurs et des climatiseurs mobiles ont été installés dans les dortoirs des maternelles.

Des jeux d’eau sont également organisés durant les récréations et les temps périscolaires afin de permettre aux enfants de se rafraîchir.

La municipalité invite les habitants à fréquenter les équipements climatisés de la commune, notamment la médiathèque, le pôle seniors Les Marronniers ou encore les salles du Ciné-Meyzieu.

Plusieurs points d’eau sont également accessibles dans différents secteurs de la ville, tandis que les habitants peuvent profiter des espaces ombragés comme le bois du Curé, le bois du Fort, le parc République ou les abords du Grand Parc de Miribel-Jonage.

La Ville rappelle enfin que la baignade demeure strictement interdite dans le canal de Jonage et dans le plan d’eau du Grand Large en raison des dangers liés aux courants et aux obstacles immergés.