Un terrain de padel vandalisé près de Lyon, le maire promet de retrouver les auteurs

Samedi 25 juillet au petit matin, le gardien de la plaine sportive des Servizières a découvert que l’un des deux terrains de padel avait été vandalisé. Des morceaux de verre jonchaient la surface bleue en béton de l’aire de jeu. Les deux terrains concernés avaient été inaugurés en mars 2025.

Le maire de Meyzieu, Issam Benzeghiba (divers centre), a vivement réagi à ces dégradations. "Je condamne avec la plus grande fermeté ces comportements lâches, minables et totalement inacceptables. Rien, absolument rien, ne peut excuser de tels actes", a déclaré l’élu.

Le maire a annoncé son intention de déposer plainte. Les images enregistrées par les caméras installées à proximité du stade doivent également être exploitées afin de tenter d’identifier les responsables.

"Si certains pensent pouvoir agir dans l’ombre et rester impunis, ils se trompent", prévient Issam Benzeghiba, qui assure que la municipalité ne compte pas céder face aux auteurs de dégradations.

"Nous ne reculerons jamais face à ceux qui choisissent de dégrader, d’intimider ou de mépriser le bien commun. Chaque acte de vandalisme fera l’objet d’une réponse ferme, avec toute la détermination nécessaire," poursuit-il.

Les agents municipaux sont intervenus pour sécuriser les lieux. Le maire a également salué la réactivité des forces de police.