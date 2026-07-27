Un terrain de padel vandalisé près de Lyon, le maire promet de retrouver les auteurs

Samedi 25 juillet au petit matin, le gardien de la plaine sportive des Servizières a découvert que l’un des deux terrains de padel avait été vandalisé. Des morceaux de verre jonchaient la surface bleue en béton de l’aire de jeu. Les deux terrains concernés avaient été inaugurés en mars 2025.
Le maire de Meyzieu, Issam Benzeghiba (divers centre), a vivement réagi à ces dégradations. "Je condamne avec la plus grande fermeté ces comportements lâches, minables et totalement inacceptables. Rien, absolument rien, ne peut excuser de tels actes", a déclaré l’élu.
Le maire a annoncé son intention de déposer plainte. Les images enregistrées par les caméras installées à proximité du stade doivent également être exploitées afin de tenter d’identifier les responsables.
"Si certains pensent pouvoir agir dans l’ombre et rester impunis, ils se trompent", prévient Issam Benzeghiba, qui assure que la municipalité ne compte pas céder face aux auteurs de dégradations.
"Nous ne reculerons jamais face à ceux qui choisissent de dégrader, d’intimider ou de mépriser le bien commun. Chaque acte de vandalisme fera l’objet d’une réponse ferme, avec toute la détermination nécessaire," poursuit-il.
Les agents municipaux sont intervenus pour sécuriser les lieux. Le maire a également salué la réactivité des forces de police.
et pourquoi accusé sans savoir il faut des preuves vous étiez present non mais vous condamner vous avez surement vu les auteurs dans votre boule de cristalSignaler Répondre
Tu parles des voisins incommodés par le bruitSignaler Répondre
Nouvelle France Mélenchonienne non ?Signaler Répondre
Lors des émeutes suite à la mort du délinquant nahel, il semble que des élus LFI attisaient les sauvages pour les pousser encore plus dans la casse.
Donc oui juste vision de la France Mélenchonienne
Au moins eux, ces racailles comme tu les affiches avec joie, ne taguent pas des croix gammées ici et là comme tes ccopines du RN .Signaler Répondre
Après, c'est bien vrai que ce sport est vraiment bruillant et voir le voisinage avant tout 🤔
Tu sens mauvais Ex P.
Tout est à envisager.Signaler Répondre
Ça m'étonnerai que ces racailles jouent au padel, trop fatiguant pour eux...Signaler Répondre
Les 2 seuls sports qu'ils font c'est avec leurs jambes : Le tabassage en groupe (jamais seul) et l'échappade à la police.
Leur cerveau est liquéfié ne comptez pas les voir jouer aux échecs non plus ;-)
Avant de vous emballer sur les habituels coupables désignés, il faut savoir qu'un terrain de padel est très bruyant, bien plus qu'un terrain de tennis et que de nombreux riverains se plaignent des nuisances. Les responsables ne sont peut-être pas ceux prévus par vos reflexes habituels.Signaler Répondre
https://www.google.com/search?q=riverains+padel+plainte
" le maire promet de retrouver les auteurs "Signaler Répondre
ça me rappelle une déclaration de Mozart le nain a propos des bijou dérobés au Louvre 🤣🤣🤣
Il n'y a plus que Mes yeux pour pleurer ...Signaler Répondre
Paddle= bruits insupportable.
La drogue rend les gens dingues dégrader détruire.. ceci vient d’un mal être interne de ces gensSignaler Répondre
A quoi bon ?Signaler Répondre
Ils ne savent que casser...
C'est de la lâcheté ils ont rien d'autre à faire c'est des minable toujours les mêmes bien sûrSignaler Répondre