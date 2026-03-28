Politique

Meyzieu : Issam Benzeghiba nouveau maire, Christophe Quiniou saisit la justice après sa défaite serrée

Meyzieu : Issam Benzeghiba nouveau maire, Christophe Quiniou saisit la justice après sa défaite serrée

Un recours en annulation a été déposé devant le tribunal administratif de Lyon par l’ancien maire de Meyzieu Christophe Quiniou, battu de peu lors des dernières municipales.

À Meyzieu, la séquence électorale pourrait ne pas être terminée.

Après l’élection d’Issam Benzeghiba comme maire lors du conseil municipal d’installation, ce samedi 28 mars, un recours visant à faire annuler le scrutin a été engagé par son prédécesseur. L’information a été confirmée par Christophe Quiniou à l’issue de la séance.

Défait au second tour du 22 mars avec un écart de 74 voix, l'ancien édile LR conteste la régularité du vote. La requête, déposée la veille auprès du tribunal administratif de Lyon, s’appuie sur un dossier dénonçant plusieurs anomalies relevées par l'intéressé et ses équipes.

L’ancien maire dénonce des irrégularités dans le vote et une étiquette politique jugée trompeuse de la liste gagnante, estimant que ces éléments ont pu influencer un résultat très serré.

Désormais membre de l’opposition municipale, Christophe Quiniou attend la décision de la juridiction administrative, qui devrait intervenir dans un délai de quelques mois.

Tags :

meyzieu

Christophe Quiniou

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
zorro310 le 28/03/2026 à 19:21

quelle mauvaise fois ta perdu à la niche

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.