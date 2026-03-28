Meyzieu : Issam Benzeghiba nouveau maire, Christophe Quiniou saisit la justice après sa défaite serrée

À Meyzieu, la séquence électorale pourrait ne pas être terminée.

Après l’élection d’Issam Benzeghiba comme maire lors du conseil municipal d’installation, ce samedi 28 mars, un recours visant à faire annuler le scrutin a été engagé par son prédécesseur. L’information a été confirmée par Christophe Quiniou à l’issue de la séance.

Défait au second tour du 22 mars avec un écart de 74 voix, l'ancien édile LR conteste la régularité du vote. La requête, déposée la veille auprès du tribunal administratif de Lyon, s’appuie sur un dossier dénonçant plusieurs anomalies relevées par l'intéressé et ses équipes.

L’ancien maire dénonce des irrégularités dans le vote et une étiquette politique jugée trompeuse de la liste gagnante, estimant que ces éléments ont pu influencer un résultat très serré.

Désormais membre de l’opposition municipale, Christophe Quiniou attend la décision de la juridiction administrative, qui devrait intervenir dans un délai de quelques mois.