Rats du parc de la Tête d'Or, habitant du Rhône : ce que l'on sait du premier cas français d'hantavirus... en 2024

Santé publique France a publié son bilan sur les infections à hantavirus en France, alors que le spectre d'une crise sanitaire mondiale agite la planète. Parmi les principaux enseignements figure la détection du tout premier cas confirmé dans le département du Rhône... dès 2024.
Il s’agit d’une infection par le virus Seoul diagnostiquée il y a déjà deux ans. Selon les données du Centre national de référence des hantavirus de l’Institut Pasteur, la souche identifiée chez ce patient est proche de celles circulant chez des rats sauvages capturés à Lyon, au sein du parc de la Tête d’Or.
A l'époque, les quinze chercheurs auteurs de l'étude menée entre 2020 et 2022 au parc du 6e arrondissement de Lyon confirmaient "la circulation continue du SEOV dans un parc urbain très fréquenté où le risque de transmission du virus à l’être humain est présent". Selon eux, "la mise en place d’une surveillance de ce virus pourrait constituer un système d’alerte précoce efficace et aider à préparer des interventions fondées sur le risque. (...) Nous préconisons que la surveillance du SEOV soit menée à l’échelle de l’ensemble de la ville".
Les hantavirus sont transmis principalement par les rongeurs, via l’inhalation de poussières contaminées par leurs excréments, leur urine ou leur salive.
Au total, 75 cas de fièvre hémorragique à syndrome rénal (FHSR) exposés en France hexagonale ont été recensés en 2024, contre une moyenne annuelle de 108 cas entre 2012 et 2023. Santé publique France considère donc 2024 comme une année "inter-épidémique".
Depuis 2005, 2046 cas exposés en France métropolitaine ont été diagnostiqués. Le pic avait été atteint en 2021 avec 320 cas, tandis que l’année 2013 reste la moins touchée avec seulement 14 cas recensés.
Les données publiées montrent également une forte prédominance masculine parmi les personnes contaminées : 84 % des cas recensés en 2024 concernaient des hommes, avec un âge médian de 46 ans.
Santé publique France rappelle enfin que les contaminations surviennent plus fréquemment au printemps, période où les jeunes rongeurs deviennent eux-mêmes infectieux et diffusent davantage le virus dans l’environnement. En 2024, le pic de cas a été observé au mois de mai avec douze contaminations confirmées.
Pour rappel, l'OMS a annoncé ce mercredi 13 mai que 11 cas d'hantavirus avaient été recensés dans le monde, dont neuf confirmés. En France, une femme contaminée est prise en charge dans un état grave selon la ministre de la Santé Stéphanie Rist.
OÙ est-il suggéré/écrit cette confusion entre la souche de Séoul et celle des Andes. tu peux me faire un copier-coller ? Faudrait peut-être lire l'article avant de le commenter.Signaler Répondre
J'en croise régulièrement quand je fais mon jogging au parc. On peut légitimement remercier Doucet et Bernard, d'avoir laissé proliférer les rats dans toute la ville, à cause des bacs à compost et le fait de ne plus vouloir les éliminer. Ce n'est plus possible d'être dirigée en France par ces écolos tarés, les conséquences de leurs décisions dogmatiques entraînent des conséquences sanitaires qui commencent à devenir graves !Signaler Répondre
la suite logique des choses et dna ale événement le Covid a été balayé par la guerre des russes sur l’Ukraine et maintenant le hantavirus va balayer la guerre des américains et Israël sur les iraniens c’est comme ça le monde marcheSignaler Répondre
c'est la bio diversité prônée par nos pseudos écolos lfi avec les résultats brillants que l'on constate tous les jours a V , V , V en V , la Duche , la Guille ...Signaler Répondre
Avec nos ecolos , les rats ont de belles années devant eux. Ah j oubliai...ce sont des surmulots,Signaler Répondre
Écologie ignorante et punitive pour nous citoyens.
Imposer ces idées pour la planète alors que les bombes réchauffent l atmosphère et détruise la nature. Là c est de l écologie mais on embête les citoyens pour un simple feu de cheminée. Attaquez vous aux gros poissons et fichez nous la paix.
Si on est contaminé par ce virus, on vote LFISignaler Répondre
Un maire blabla !Signaler Répondre
Les bacs à compost attirent malheureusement les rats . Ils apprécient particulièrement les bacs cylindriques en plastique, car ils peuvent creuser des galeries en dessous et à l'intérieur, et profiter d'un environnement chaud et isolé. C'est un véritable paradis pour eux ! Les rats peuvent transmettre des maladies ; il est donc préférable de les tenir éloignés de votre bac à compost.Signaler Répondre
Merci les écolos !
Il me semble que Doucet et Bernard avaient allégé les traitements contre les rongeurs résultats … La ville doit éradiquer ces rongeurs !Signaler Répondre
On attend un commentaire des comiques de PAZ !Signaler Répondre
Le peu de neurones qui te restait est définitivement cramé.Signaler Répondre
Oui je confirme le 6e arrondissement est une des plus dangereux de Lyon.Signaler Répondre
Hier a l'aube en allant au travail j'ai glissé sur une boite de caviar a moitié vide.
Et aussi aux kilogrammes de neurones manquantSignaler Répondre
La Cité Internationale toute proche est un nid géant de rats. Ca grouille dans les sens entre les murs et les plaques rouges des façades. On est loin du standing que ce quartier se voulait être lors de sa création.Signaler Répondre
Les rats des villes c’est comme les ecolos...inutiles, nuisibles.....mais je les préfère.......Signaler Répondre
On voit que vous ne connaissez pas les sorties de boîtes de nuit dans le quartier des Brotteaux. Sortez de chez vous autrement que pour faire les coursesSignaler Répondre
vous serez sauvé aussi du coupSignaler Répondre
Si on a pour ambition de rester dans ce pays les 10 prochaines années, on se doit de se battre bec et ongles contre les ennemis intérieurs qui veulent mettre le pays à feu et à sang avec l'aide de nos ennemis extérieurs .Signaler Répondre
Sinon vous êtes et serez considéré comme un traître à la nation et jugé en tant que tel
Le 6eme le plus dangereux ? Vous êtes sérieux ?Signaler Répondre
Allez faire un tour dans le 7eme ou le 9eme, vous changerez d'avis en 2 mn ....
Les chiens et les chats peuvent contracter le hantavirus, mais ne le transmettent pas à l'homme . Les articles d'éventuelles mutations fleurissent . Les fameux nouveaux variants arrivent déjà... pas de panique s.v.p...Signaler Répondre
Déjà que le 6e arrondissement est une des plus dangereux de Lyon, et que rien n'est fait par la mairie d'arrondissement pour le rendre agréable (impossible de se garer par exemple) voilà qu'on ne peut plus fréquenter le parc de la tête d'or sans attraper des maladies et se faire mordre par les rats. Merci pour votre alerteSignaler Répondre
La peur fait vendre ! Je suis d'accord avec vous, mais laissons faire... Il y aura moins de monde au Parc de la Tête d'Or ;)Signaler Répondre
Soyez précis dans votre article et n'essayez pas de faire peur aux gens ! Vous écrivez ici sur l'hantavirus de Séoul qui n'a absolument rien à voir avec l'hantavirus des Andes, dont on parle tant (trop ?), présent sur le bateau de croisière et les 2 vols associés. Il faut arrêter de vendre de l'angoisse où il n'y a pas lieu d'en ressentir !Signaler Répondre
pourquoi, il vote LFI ??Signaler Répondre
Comment vous faites pour ramener encore tout et chaque sujet à LFI ? On vous voit, vous savez ?Signaler Répondre
quand on sait déjà que les rats sont porteurs de la leptospirose, qui est dangereuse pour les chiens, mais là dans un lieu autant fréquenté, comment est-il possible que nous n’en ayons jamais rien su!!!!!!Signaler Répondre
Le petit Soulier a raison : rien n'a été fait pour le 6ième ! Heureusement que cet arrondissement a enfin 1 Maire.Signaler Répondre
Vous ne risquez rien, le virus s'attaque au cerveau (dont vous semblez dépourvu)Signaler Répondre
mais c'est quoi cette blague !!! un non-évènement, les médias comme les politiques ne savent vraiment plus comment manipuler la population...Signaler Répondre
Surmulots est l'appellation consacrée par les verts !😂Signaler Répondre
résultat de la politique de Doucet le bobo pseudo écolo qui ne veut pas tuer les rats de Lyon … le résultat c est l’es contaminations et le spectre d une épidémie et due a la saleté des bobos pseudo amis des animaux… mais Doucet ferait mieux d apprendre à aimer les humains avant d imposer ses caprices dangereuxSignaler Répondre
Nos rats ont du talentSignaler Répondre
Quand les écolos ne veulent ni stigmatiser ni se débarrasser des rats. Toujours cet entre soi « elitiste »Signaler Répondre
Il y a bien plus grave que le hantavirus, il y a LFI.Signaler Répondre
Je préfèrerais être contaminé par un rat que par LFI pour ma part.
Rien de mieux que les rats des villes, vite il faut bétonner tout le parc de la tête d'Or ;-)Signaler Répondre