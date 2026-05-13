Une députée fragilisée, une maire battue, un outsider : le Parti socialiste prépare les sénatoriales dans le Rhône

Mise à jour à 14h50 : Le sénateur socialiste sortant Gilbert-Luc Devinaz nous a fait savoir avoir finalement déposé sa candidature pour un nouveau mandat. Une information de dernière minute qui risque de secouer le PS et les ambitions de certains.
Article initial : Le Rhône compte sept sièges de sénateurs, appelés à se renouveler en septembre. Après les vagues bleue et violette des municipales de mars, les cartes pourraient être redistribuées pour les pensionnaires locaux du Palais du Luxembourg.
Trois Républicains, un macroniste, deux écologistes et un socialiste. Une répartition qui risque d'être chamboulée à la rentrée. Les communistes n'ont plus voix au chapitre après la perte de leur dernier bastion, Vénissieux. Les insoumis ont remporté trois villes et quelques conseillers à la Ville de Lyon et à la Métropole. Tandis que les écologistes voient leur nombre de grands électeurs réduits presque de moitié après la courte victoire aux municipales et la lourde défaite aux métropolitaines.
Au milieu de cette dispersion des voix pour la gauche, le PS espère conserver son siège historique, "celui de Gérard Collomb" aujourd'hui occupé par Gilbert-Luc Devinaz qui ne rempilera pas.
Selon nos informations, trois candidats de premier plan ont fait acte de candidature pour tenter de briguer ce mandat de sénateur rhodanien.
Il s'agit de Sandrine Runel, d'Hélène Geoffroy et de Jules Joassard.
La première est déjà députée de la 4e circonscription du Rhône. Mais Sandrine Runel se doute que ce territoire réputé à droite, voire de centre-droit, pourrait ne pas lui renouveler sa confiance lors des législatives 2027. Plutôt que de se retrouver le bec dans l'eau, sans aucun mandat et donc indemnités dans un an, la socialiste aimerait verrouiller son avenir avec le Sénat.
Si Sandrine Runel anticipe, Hélène Geoffroy subit. Battue aux municipales, l'ancienne secrétaire d'Etat a perdu sa mairie de Vaulx-en-Velin, ainsi que les indemnités de vice-présidente de la Métropole. Simple élue d'opposition vaudaise, elle rêve d'accrocher un nouveau mandat à son tableau de chasse, l'un des rares qui manque à sa carrière politique chargée.
Enfin, Jules Joassard n'est pas le candidat le plus impressionnant sur le papier, mais son profil jouera peut-être en sa faveur. Ancien secrétaire fédéral, ex-collaborateur de nombreux parlementaires socialistes, il est de toutes les primaires internes ou presque. Sans grand succès.
Le PS doit sauver un siège avant de penser à l'avenir compromis de ses figures locales. Avec la perte de Vaulx-en-Velin, l'affaiblissement du nombre de socialistes à Villeurbanne et à la Métropole mais le gain de quelques sièges supplémentaires à Lyon et à Meyzieu, le parti à la rose a-t-il vraiment les moyens de revendiquer une écharpe de sénateur en septembre ?
Après Macron... Macrin voir WikiSignaler Répondre
Les 3 mandats présidentiables socialo-liberaux ont amené le parti d'extrème-gauche bordélisant !Signaler Répondre
Un petit vent de panique souffle sur le PS lyonnais. Tous les trois ont des gamelles à camoufler, et tous les trois sentent que l'argent du contribuable risque de leur échapper l'an prochain, mais comme aucun complexe ne les arrête, ils veulent tous les trois leur part du gâteau en 2027. Dommage que l'électeur de base ne soit pas là cette fois-ci pour les sanctionner.Signaler Répondre
Si ça permet de dégager Dossus, supporter des voyous de Sainte Soline, ça sera toujours ça de pris !!!!!Signaler Répondre
Quand à Sardine Runel, la loueuse de taudis, on comprend bien que les vents contraires vont bientôt souffler et qu'elle commence comme beaucoup à baliser
Pour l'ensemble des socialistes, quand on voit leur score à la présidentielle, leurs alliances avec LFI pour sauver les meubles, la sécession de Boris Belkacem...... AFUERA!!!!
la politique c est un métier et bien rémunéré quand on est sénateur à savoir plus de 5000 euros net par mois et pendant 9 ans auxquels s ajoutent plus de 6000 euros nets par mois pour frais de représentation alors ça vaut la peine de regarder ses notes !Signaler Répondre
"La première est déjà députée de la 4e circonscription du Rhône. Mais Sandrine Runel se doute que ce territoire réputé à droite, voire de centre-droit, pourrait ne pas lui renouveler sa confiance lors des législatives 2027. Plutôt que de se retrouver le bec dans l'eau, sans aucun mandat et donc indemnités dans un an, la socialiste aimerait verrouiller son avenir avec le Sénat."Signaler Répondre
Ah bah toujours une question d'argent. Mieux vaut qu'elle anticipe et d'aller se trouver un emploi.
Comportement de parasites qui vivent au crochet du contribuable. Député ou sénateur n'est pas un emploi mais un acte de service volontaire au peuple. Pas un intérêt personnel pour s'assurer une rente.
Sandrine Runel, j ai beau chercher, je ne trouve aucun métier,a part une vague association, et militante . J ai eu l occasion de la recontrer une fois.C est l incompétence même, incapable de s exprimer sans consulter systématiquement ses notes .Signaler Répondre
Sandrine RUNEL serait la plus légitime pour le Sénat côté PS. Vu les résultats des Municipales, le PS devrait garder un siège de Sénateur (en Union avec EELV?). Les écolos risquent de perdre un siège par contre (récupéré par LFI?). Les Républicains sont à peu près sûrs de garder 3 sièges. Quand aux Macronistes laisseront ils les coudées franches à B.FIALIAIRE qui siège avec la RDSE ou voudront ils directement quelqu'un de Renaissance qui ira siéger avec le groupe RDPI au Sénat?Signaler Répondre
Au PS comme dans les autres partis, les élus en fait font la course aux postes et aux indemnités. Aucun ne veux retourner au travail comme des simples citoyens. La polytechnicienne Geoffroy ne pourrait se contenter d'un salaire de chercheur, la voilà en concurrence pour un poste de sénateur ou elle pourrait continuer à grenouillère. Elle ne se pose pas la question à savoir pourquoi les vaudais l'on mise dehors. Sandrine Runel c'est différent. Toute sa vie est consacrée à chercher un poste car à par du blabla elle ne sait rien faire d'autre. Voilà la réalité de nos élus. À vomir.Signaler Répondre
Faure ne pense qu à son élection personnelle et a détruit et coule le Parti socialiste avec ses magouilles électorales avec LFI pour sauvé son siège à l assemblée … avec lui le PS ne représente plus rien et ça fait la grande joie de MelenchonSignaler Répondre
Pour un socialiste habitué de se gaver d’argent public, travailler est impensable. Sandrine Runel avait bien trouvé un revenu en louant des taudis très cher au peuple...Signaler Répondre
Runel chasse l'indemnité parlementaire....Signaler Répondre
Ben oui inimaginable pour elle de retourner "bosser" l' an prochain
577 députés , 348 sénateurs , plus tous les attachés parlementaires ,plus tout ce qui entoure, c est des centaines de millions par an, plus un régime fiscal différent ,plus les avantages en nature, plus le personnel extrêmement bien payé et souvent coopté de père en fils,,,,,il y a vraiment de sacrée économies a faire. Ne rêvons pas ,ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont si solidement assis .Signaler Répondre
Cela fait plaisir de voir avec quel entrain les postulants souhaitent être élus sénateurs pour défendre l'intérêt des français.Signaler Répondre
Voilà ce qu'est devenu le PS.Signaler Répondre
Les gens sont terrorisés à l'idée de perdre leurs indemnités, donc vite vite, il faut se recaser !!
C'est lamentable
Madame Runel qui risque de perdre ses indemnités, Madame Geoffroy qui n'a plus d'indemnité, oh la la
et le prochain à recaser c'est Crombèque ??
voilà des gens qui sont éloignés du milieu du travail, complètement hors sol
Dommage que tous les citoyens ne soient pas appelés aux urnes pour élire les sénateurs.Signaler Répondre
Quand on voit ce qu'ils sont et ce qu'ils font, à l'image du président du sénat qui est sensé remplacer le président en cas de problème, c'est une catastrophe.
Sandrine Runel qui n a fait que dans l opportunisme .Signaler Répondre
Nos politiques, nous l'avons compris depuis longtemps et encore plus depuis 2025 quand on laisse un gouvernement minoritaire en place, ne sont intéressés que par les postes (et donc gagner les élections). Le reste ils s'en foutent. Ses partis n'ont aucune idée, aucune réelle conviction, très souvent clientélistes.Signaler Répondre
Ce qui est étonnant c'est qu'on a en France de "vrais morts vivants":
- PS ?? ce parti en réalité n'existe plus
- LR... on s'aperçoit étonné qu'en fait la quasi totalité des LR sont en réalité juste des "centristes". La grosse masse indéfinissable du centre ou on ne sait pas ce que sont vraiment ses gens... ainsi on nous classe un Attal à droite (alors que c'est un ancien PS). Et un LW en majesté depuis quelques mois qui aide un 1er ministre (et donc un E.Macron) à se maintenir ... puis une armada de médias qui nous bourre la tête d'un E.Philippe pour la présidentielle de 2027.
Pour être élus et profiter de la bonne soupe, les socialistes sont près à tout et à promettre tout et n'importe quoi.Signaler Répondre