Sans-abrisme à Lyon : Sandrine Runel dénonce les propositions "indécentes et démagogiques" de Jean-Michel Aulas

En pleine vague de grand froid, la parlementaire, soutien de Grégory Doucet, fustige un discours qu’elle juge à la fois "indécent" et "démagogique", alors que, selon elle, "des centaines de personnes dorment dans la rue faute de solutions d’hébergement".

Au cœur de la polémique : la volonté affichée par Jean-Michel Aulas de procéder à une "évacuation systématique des squats illicites", assortie d’une mise à l’abri dans des structures relevant de l’État. Une promesse que Sandrine Runel qualifie de déconnexion totale avec la réalité du terrain. "Il n’existe aujourd’hui pas suffisamment de places en hébergement d’urgence pour accueillir les personnes sans abri", insiste-t-elle, pointant ce qu’elle décrit comme "la faillite de l’État" en matière de politique sociale.

Au-delà de la question du sans-abrisme, Sandrine Runel dénonce également un discours sécuritaire fondé sur des amalgames. Elle accuse le candidat lyonnais de "céder à l’amalgame entre immigration et insécurité", l’inscrivant dans une lignée politique qu’elle associe notamment à Bruno Retailleau ou Éric Ciotti. Une stratégie qu’elle juge "politicienne" et menée "au prix de la dignité humaine", en contradiction avec "l’histoire même de Lyon, ville d’accueil, de refuge et de solidarité".

La députée interpelle directement Jean-Michel Aulas : s’il dispose réellement, selon elle, "d’un accès privilégié auprès de la préfecture", elle l’invite à agir sans attendre l’échéance électorale de mars prochain pour obtenir l’ouverture de places d’hébergement supplémentaires. "Peut-être sera-t-il plus entendu que les élus locaux et les associations", lance-t-elle.