Sans-abrisme à Lyon : Sandrine Runel dénonce les propositions "indécentes et démagogiques" de Jean-Michel Aulas

En pleine vague de grand froid, la parlementaire, soutien de Grégory Doucet, fustige un discours qu’elle juge à la fois "indécent" et "démagogique", alors que, selon elle, "des centaines de personnes dorment dans la rue faute de solutions d’hébergement".
Au cœur de la polémique : la volonté affichée par Jean-Michel Aulas de procéder à une "évacuation systématique des squats illicites", assortie d’une mise à l’abri dans des structures relevant de l’État. Une promesse que Sandrine Runel qualifie de déconnexion totale avec la réalité du terrain. "Il n’existe aujourd’hui pas suffisamment de places en hébergement d’urgence pour accueillir les personnes sans abri", insiste-t-elle, pointant ce qu’elle décrit comme "la faillite de l’État" en matière de politique sociale.
Au-delà de la question du sans-abrisme, Sandrine Runel dénonce également un discours sécuritaire fondé sur des amalgames. Elle accuse le candidat lyonnais de "céder à l’amalgame entre immigration et insécurité", l’inscrivant dans une lignée politique qu’elle associe notamment à Bruno Retailleau ou Éric Ciotti. Une stratégie qu’elle juge "politicienne" et menée "au prix de la dignité humaine", en contradiction avec "l’histoire même de Lyon, ville d’accueil, de refuge et de solidarité".
La députée interpelle directement Jean-Michel Aulas : s’il dispose réellement, selon elle, "d’un accès privilégié auprès de la préfecture", elle l’invite à agir sans attendre l’échéance électorale de mars prochain pour obtenir l’ouverture de places d’hébergement supplémentaires. "Peut-être sera-t-il plus entendu que les élus locaux et les associations", lance-t-elle.
Proposition de loi visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme.
Le texte crée une présomption de minorité pour les mineurs étrangers non accompagnés sur le territoire français. Leurs droits à un accueil provisoire d’urgence et à l’éducation sont renforcés.
Le texte interdit, en outre, le recours aux examens radiologiques osseux, dentaires ou du développement pubertaire.
source : https://www.vie-publique.fr/loi/301321-mineurs-isoles-mineurs-non-accompagnes-sans-abrisme-proposition-de-loi
En 2005, elle s'implante à Lyon où elle travaille pour la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides[1].
C'est un ingrat, grâce au PS lyonnais ( Collomb) et Decinois( Credoz,Sturla) ce capitaliste a eu son stade et a pu encore s'enrichir, plus de 200m€ d'argent du contribuable pour réaliser les accès, sans compter la ligne T7 qui dessert olvallée dont principalement l'Arena dont il est actionnaire. Maintenant il les combat, tjs par ambition personnelle, que vaut cet homme sur le plan humain?Signaler Répondre
Le lien entre immigration et insécurité / délinquance est factuel.Signaler Répondre
Ces gens sans papiers pour la majorité n'ont d'autres choix pour survivre que le travail au noir ou la délinquance : trafic de drogue, cambriolages, prostitution, vols à l'arraché , souvent avec violence etc...
Les deux problèmes immédiats à régler c'est 1 de fermer les vannes et de ne pas les laisser rentrer dans le pays et 2 d'être mis dos au mur contraints et forcés de payer pour s'occuper de ceux qui sont déjà sur place, ergo une immigration de masse non choisie.
Il faut travailler en amont et commencer à se fâcher sérieusement avec les pays d'origine.
En dernier point j'ajouterai même si ça peut être dur à entendre que : quand on en a pas les moyens on ne fait pas d'enfants ,c'est criminel et c'est les condamner à une vie de misère.
Surtout si c'est pour les envoyer en Europe dans les conditions que l'on connait juste pour qu'ils "envoient de l'argent au pays".
Sandrine Tunel : "Il n’existe aujourd’hui pas suffisamment de places en hébergement d’urgence pour accueillir les personnes sans abri",Signaler Répondre
C'est la faillite de l’État en matière de politique sociale....et oui , les autres , toujours les autres
Mais elle ne se repose jamais ?
Déjà tous ceux sans papiers et qui ont des casier ect hop dehors sa fera du monde en moinsSignaler Répondre
Aulas a toujours fait des merveilles avec l'argent des autres, il a fait son stade, il vous fera un tunnel, et rasera gratis. Combien de paysans a-il fait exproprier pour satisfaire ses ambitions? Un sacré demago, idole des footeux , des sans dents, et des sans cerveau. Quant à ses petites gens, comme il a nommé les decinois, ce sont vraiment des nuls, moi je suis riche de 450m€ , et toi le sans abri ,tu n'es rien.Signaler Répondre
Pourtant le PS est dans le même camp que les macronistes maintenant, donc dans le même camp que Aulas, qu'est-ce qu'elle va râler contre la main qui les nourrit ?Signaler Répondre
Elle propose des lois et des amendementsSignaler Répondre
Le texte dit : " pointant ce qu’elle décrit comme "la faillite de l’État" en matière de politique sociale. "Signaler Répondre
Cette députée semble ignorée que la faillite de l’État ne concerne pas que la politique sociale mais tout l' État.
"Il n’existe aujourd’hui pas suffisamment de places en hébergement d’urgence pour accueillir les personnes sans abri"Signaler Répondre
Les personnes qui souhaitent accueillir toute la misère du monde se plaignent qu'il n'y ait pas assez de place pour les héberger...
Elle est député cette dame? Que fait-elle?Signaler Répondre
A-t-elle une solution sur le long terme? On peut bien ouvrir tous les centres que l'on veut et après? quel avenir pour ces migrants? Quel avenir pour les futurs migrants? Ces pauvres gens ne seraient-ils pas mieux avec leurs familles?
C'est toujours aussi affligeant de voir qu'elle ose s'exprimer sur les questions de logement.Signaler Répondre
habituel de pseudos humanistes totalement incapables d'appliquer et de faire appliquer les lois existantes ; par définition , un clandestin n'a rien a faire sur notre sol puisque qu'il n'a pas l'autorisation d'y séjourner ; de même un squatteur est un délinquant puisqu'il s’approprie l'usage d'un bien qui ne lui appartient pas ; revenons aux fondamentaux , il existe des règles , si le droit d'asile ne vous est pas accordé , vous rentrez chez vousSignaler Répondre
