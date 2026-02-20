Grégory Doucet refuse d'afficher le portrait de Quentin sur la mairie : "Il ne me semble pas représenter l'histoire humaniste de Lyon"

Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas s'opposent à nouveau. Et cette fois, la mémoire de Quentin Deranque se retrouve tiraillée entre les deux candidats aux municipales à Lyon.

Car l'ancien président de l'OL avait, dans une tribune, demandé au maire écologiste d'accrocher le portrait de Quentin sur la façade de l'Hôtel de Ville : "Par ce symbole, Lyon n’honorera pas seulement la mémoire d’un de ses fils : elle marquera son refus implacable de la violence et de la haine. Car nous ne pouvons pas simplement 'tourner la page' comme on refermerait un dossier."

Mais jeudi soir, Grégory Doucet n'a pas simplement dit non, il a expliqué pourquoi, en pointant du doigt le profil du militant nationaliste lynché le 12 février dernier par des membres de l'ultragauche.

"Une enquête est en cours, qui vise à établir les responsabilités. On est dans un moment de deuil pour la famille, les amis. Un deuil qu'il me semble nécessaire de respecter", a d'abord déclaré Grégory Doucet à BFM-TV.

Jean-Michel Aulas appelle le maire Ecologiste à afficher le portrait de Quentin sur l’Hôtel de Ville. Réponse de Grégory Doucet : "cela relève de l’indécence.» pic.twitter.com/Cs3qVXSb8z — BFM Lyon (@BFMLyon) February 19, 2026

Et de poursuivre donc, en rappelant qu'il lui serait insupportable de rendre hommage à un adversaire politique : "Mettre le portrait de quelqu'un, qui ne me semble pas, du fait de ses affiliations, représenter l'histoire humaniste de Lyon, ça ne me semble pas approprié. On est ici dans la ville de Jean Moulin. Je crois que la demande de M. Aulas relève de l'indécence".

"Ça serait un très mauvais signal envoyé aux Lyonnais que de mettre le portrait de ce jeune homme", concluait Grégory Doucet, qui a également demandé l'interdiction de la marche pour Quentin Deranque, toujours maintenue pour le moment ce samedi 21 février à 15h, place Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement.