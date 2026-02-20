Politique

Grégory Doucet refuse d'afficher le portrait de Quentin sur la mairie : "Il ne me semble pas représenter l'histoire humaniste de Lyon"

Grégory Doucet refuse d'afficher le portrait de Quentin sur la mairie : "Il ne me semble pas représenter l'histoire humaniste de Lyon"
Grégory Doucet refuse d'afficher le portrait de Quentin sur la mairie : "Il ne me semble pas représenter l'histoire humaniste de Lyon" - LyonMag

Ce jeudi 19 février, Jean-Michel Aulas avait demandé à Grégory Doucet d'afficher le portrait de Quentin Deranque sur l'Hôtel de Ville de Lyon. Une requête refusée par l'édile écologiste, à plusieurs titres.

Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas s'opposent à nouveau. Et cette fois, la mémoire de Quentin Deranque se retrouve tiraillée entre les deux candidats aux municipales à Lyon.

Car l'ancien président de l'OL avait, dans une tribune, demandé au maire écologiste d'accrocher le portrait de Quentin sur la façade de l'Hôtel de Ville : "Par ce symbole, Lyon n’honorera pas seulement la mémoire d’un de ses fils : elle marquera son refus implacable de la violence et de la haine. Car nous ne pouvons pas simplement 'tourner la page' comme on refermerait un dossier."

Mais jeudi soir, Grégory Doucet n'a pas simplement dit non, il a expliqué pourquoi, en pointant du doigt le profil du militant nationaliste lynché le 12 février dernier par des membres de l'ultragauche.

"Une enquête est en cours, qui vise à établir les responsabilités. On est dans un moment de deuil pour la famille, les amis. Un deuil qu'il me semble nécessaire de respecter", a d'abord déclaré Grégory Doucet à BFM-TV.

Et de poursuivre donc, en rappelant qu'il lui serait insupportable de rendre hommage à un adversaire politique : "Mettre le portrait de quelqu'un, qui ne me semble pas, du fait de ses affiliations, représenter l'histoire humaniste de Lyon, ça ne me semble pas approprié. On est ici dans la ville de Jean Moulin. Je crois que la demande de M. Aulas relève de l'indécence".

"Ça serait un très mauvais signal envoyé aux Lyonnais que de mettre le portrait de ce jeune homme", concluait Grégory Doucet, qui a également demandé l'interdiction de la marche pour Quentin Deranque, toujours maintenue pour le moment ce samedi 21 février à 15h, place Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement.

Tags :

Lynchage de Quentin

Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
le gone de Lyon le 20/02/2026 à 06:33

Ah oui c vrai Gaza et lyon sont jumelé pour hisser un drapeau palestin

Signaler Répondre
avatar
Stakhanoviste le 20/02/2026 à 06:33

Il peuvent même l'afficher en haut de la tour de la part-dieu ou même de la caisse d'épargne si ils veulent, j'en ai rien à secouer la cacahuète.

Signaler Répondre
avatar
Néné2 le 20/02/2026 à 06:19
moi13 a écrit le 20/02/2026 à 05h41

Juste une question : la Palestine représente t elle l’histoire humaniste de la ville ? Donc son drapeau sur le fronton de la mairie est légitime ?

Très bonne question, il ne veut surtout pas froisser LFI !

Signaler Répondre
avatar
à choisir un camp le 20/02/2026 à 06:12

il reveille le golem

Signaler Répondre
avatar
il ne se le 20/02/2026 à 06:11

grandit pas

Signaler Répondre
avatar
BIEN VUE le 20/02/2026 à 06:04

Bravo mr le Maire ! Vos arguments sont solides et justes ✅️⚖️

Signaler Répondre
avatar
moi13 le 20/02/2026 à 05:41

Juste une question : la Palestine représente t elle l’histoire humaniste de la ville ? Donc son drapeau sur le fronton de la mairie est légitime ?

Signaler Répondre
avatar
Sens de l'histoire le 20/02/2026 à 05:38

En revanche l'insistance d'Aulas qu'on affuble la mairie de l'effigie de l'identitaire décédé confirme son statut comme le Trump lyonnais. La sénilité n'excuse pas tout.

Signaler Répondre
avatar
winner le 20/02/2026 à 05:16

quelle brêle tu es 🤮

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.