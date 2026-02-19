Mort de Quentin Deranque à Lyon : garde à vue prolongée pour les onze suspects interpellés

Mise à jour 19/02 : Les gardes à vues des 11 suspects interpellés ont été prolongées. Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, tiendra une conférence de presse ce jeudi à 17h.
Mise à jour à 19h15 : Les gardes à vue des 9 personnes interpellées mardi soir ont été prolongées de 24h, a annoncé le parquet de Lyon.
Mise à jour 16h40 : Nous apprenons qu'un deuxième assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault figure parmi les personnes placées en garde à vue.
Mise à jour (18/02 à 10h00) : Deux nouvelles interpellations ont été réalisées ce mercredi matin à Saint-Priest, dans le Rhône, portant à onze le nombre total de suspects actuellement en garde à vue dans l’enquête sur le lynchage mortel de Quentin, survenu le 12 février à Lyon.
Selon les informations du Parisien, confirmées par le parquet de Lyon, les personnes entendues sont désormais au nombre de onze – huit hommes et trois femmes. Parmi les derniers interpellés figure Guillaume A., présenté comme un membre actif de la Jeune Garde antifasciste, mouvement dissous par le ministère de l’Intérieur en juin 2025 et déjà au centre des soupçons dans ce dossier. Une femme présente à ses côtés lors de l’intervention policière a également été placée en garde à vue.
Mise à jour (17/02 à 21h50) : Au total, neuf personnes ont été arrêtées ce mardi soir (7 hommes et 2 femmes). Les interpellations ont eu lieu dans la région lyonnaise, mais aussi dans la Drôme, l’Aisne, l’Isère, la Haute-Loire.
Les enquêteurs chercheraient désormais à mettre la main sur une vingtaine d’individus au total. Les interpellations pourraient ainsi se poursuivre dans les heures à venir.
Article initial (17/02 à 18h37) : D’après une source proche du dossier, quatre personnes suspectées d’avoir participé au passage à tabac mortel de Quentin Deranque ont été interpellées ce mardi peu après 18h, rapporte BMTV.
Il s'agirait de quatre hommes d'une vingtaine d'années. Jacques-Elie Favrot, l’assistant parlementaire LFI de Raphaël Arnault fait partie des personnes interpellées. Un autre proche du député LFI et de la Jeune Garde a été placé en garde à vue. Il s'agit d'Adrian Besseyre.
Pour rappel, cinq hommes et une femme avaient été identifiés par les enquêteurs dans le cadre des investigations portant sur les violences commises le 12 février à Lyon. Tous seraient bel et bien d'ancien membre de la Jeune garde, organisation d’ultra-gauche dissoute en juin 2025. Ils sont soupçonnés d’avoir pris part à la scène la plus violente, celle durant laquelle la victime se trouvait au sol.
Une vidéo filmée par un riverain, diffusée par TF1 et authentifiée par la police, avait permis de visualiser plusieurs individus portant des coups alors que l’étudiant était déjà à terre.
L’enquête est ouverte pour "homicide volontaire" et "association de malfaiteurs". Les enquêteurs travaillent notamment à déterminer précisément le rôle de chacun des protagonistes, apparus masqués sur les images.
Depuis ce week-end, de nombreux noms, visages et rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, alimentant les spéculations autour de l’identité des suspects.
Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités individuelles dans cette affaire particulièrement sensible.
Fréquenter des milieux extrêmes expose à des risques, chacun le sait. Mais rien ne justifie qu’un homme soit frappé au sol.Signaler Répondre
J’ai vu deux groupes déterminés à s’affronter. Qui est parti en courant, je ne sais pas. En revanche, frapper quelqu’un à terre est intolérable. Abandonner un des siens au sol est honteux.
Défendez vos idées si vous le voulez, mais assumez vos actes. Arrêtez de vous poser en victimes : vous êtes venus pour en découdre, les images le montrent.
Et vous n’allez pas nous dire que TF1 est “de gauche” et qu’elle aurait arrangé ce qu’elle montre. À un moment, il faut regarder les faits.
Ce n'est pas le dernier coup qui a été fatal mais la succession, Quentin était-il taillé pour les combats de rue au delà de ses ferveurs politiques? Une chose est sûre, il l'a chèrement payé de sa personne.Signaler Répondre
Ce sont dans des cas de ce genre que l'on regrette, malheureusement, l'abolition de la peine de mort. C'est vraiment désespérant d'en arriver là en 2026.Signaler Répondre
Ce n'est pas une simple bagarre quand des types frappent avec une volonté de tuer un homme à terre, c'est un lynchage et vous avec votre réaction vous être quoi ? restons poli même avec des types comme vous....Signaler Répondre
Clément Méric n'a pas été lynché par plusieurs agresseurs qui s'acharnent sur un homme à terre, c'est la grosse différence : Méric est mort suite à une rixe.Signaler Répondre
Deux jeunes hommes, associés à des milieux idéologiques opposés, sont morts à plusieurs années d’intervalle dans des contextes de violences politiques :Signaler Répondre
• Clément Méric, en 2013 à Paris, après une rixe entre militants antagonistes.
• Quentin D, à Lyon, lors d’affrontements en marge d’un événement politique.
Dans les deux cas, la logique d’affrontement entre extrêmes a conduit à un drame humain.
Conclusion : quelle que soit l’étiquette, la violence politique produit les mêmes conséquences — une famille endeuillée et une société davantage fracturée
La France des années 80-90 me manque.Signaler Répondre
Il y avait moins de vacarme permanent, moins de tensions exacerbées.
On vivait ensemble, Espagnols, Italiens, Français, Algériens, Tunisiens… sans être en confrontation permanente.
Bien sûr, il y a toujours eu des problèmes avec certains, mais pas avec cette intensité ni cette division constante.
Aujourd’hui, tout semble plus clivant, plus radical.
Fréquenter les milieux d’extrême droite ou d’extrême gauche n’est jamais anodin.Signaler Répondre
Quand deux camps sont convaincus de détenir seuls la vérité, le dialogue disparaît et la confrontation devient inévitable.
L’histoire montre que cette logique mène toujours aux mêmes conséquences : tensions, violences, et parfois des drames humains.
En fait c'est d'un lynchage dont il est question....Signaler Répondre
La gauche était à Vichy pendant que la droite était à Londres !Signaler Répondre
Lorsque la droite était à Londres.... la gauche était à Vichy !!! N'oubliez jamais !Signaler Répondre
Le meurtre n’est pas considéré comme une bagarre. Ceux qui pensent le contraire sont des fachos. Quand bien même ils sont issus de la bourgeoisie et inscrits à sciences po.Signaler Répondre
"cela montre que la civilisation est morte.".Signaler Répondre
Cela montre surtout, à mon humble avis, qu'une absence de répression de la violence ne permet pas de l'endiguer mais de l'accentuer.
Une image me hante: Un être humain est capable à coups de pieds de fracasser le crâne d'un autre être humain. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. C'est un problème de sauvagerie. Et entendre et lire que d'autres ont fait la même chose, cela montre que la civilisation est morte.Signaler Répondre
