Mort de Quentin Deranque à Lyon : garde à vue prolongée pour les onze suspects interpellés

Les interpellations se succèdent.

Mise à jour 19/02 : Les gardes à vues des 11 suspects interpellés ont été prolongées. Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, tiendra une conférence de presse ce jeudi à 17h.

Mise à jour à 19h15 : Les gardes à vue des 9 personnes interpellées mardi soir ont été prolongées de 24h, a annoncé le parquet de Lyon.

Mise à jour 16h40 : Nous apprenons qu'un deuxième assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault figure parmi les personnes placées en garde à vue.

Mise à jour (18/02 à 10h00) : Deux nouvelles interpellations ont été réalisées ce mercredi matin à Saint-Priest, dans le Rhône, portant à onze le nombre total de suspects actuellement en garde à vue dans l’enquête sur le lynchage mortel de Quentin, survenu le 12 février à Lyon.

Selon les informations du Parisien, confirmées par le parquet de Lyon, les personnes entendues sont désormais au nombre de onze – huit hommes et trois femmes. Parmi les derniers interpellés figure Guillaume A., présenté comme un membre actif de la Jeune Garde antifasciste, mouvement dissous par le ministère de l’Intérieur en juin 2025 et déjà au centre des soupçons dans ce dossier. Une femme présente à ses côtés lors de l’intervention policière a également été placée en garde à vue.

Mise à jour (17/02 à 21h50) :  Au total, neuf personnes ont été arrêtées ce mardi soir (7 hommes et 2 femmes). Les interpellations ont eu lieu dans la région lyonnaise, mais aussi dans la Drôme, l’Aisne, l’Isère, la Haute-Loire.

Les enquêteurs chercheraient désormais à mettre la main sur une vingtaine d’individus au total. Les interpellations pourraient ainsi se poursuivre dans les heures à venir.

Article initial (17/02 à 18h37) : D’après une source proche du dossier, quatre personnes suspectées d’avoir participé au passage à tabac mortel de Quentin Deranque ont été interpellées ce mardi peu après 18h, rapporte BMTV.

Il s'agirait de quatre hommes d'une vingtaine d'années. Jacques-Elie Favrot, l’assistant parlementaire LFI de Raphaël Arnault fait partie des personnes interpellées. Un autre proche du député LFI et de la Jeune Garde a été placé en garde à vue. Il s'agit d'Adrian Besseyre.

Pour rappel, cinq hommes et une femme avaient été identifiés par les enquêteurs dans le cadre des investigations portant sur les violences commises le 12 février à Lyon. Tous seraient bel et bien d'ancien membre de la Jeune garde, organisation d’ultra-gauche dissoute en juin 2025. Ils sont soupçonnés d’avoir pris part à la scène la plus violente, celle durant laquelle la victime se trouvait au sol.

Une vidéo filmée par un riverain, diffusée par TF1 et authentifiée par la police, avait permis de visualiser plusieurs individus portant des coups alors que l’étudiant était déjà à terre.

L’enquête est ouverte pour "homicide volontaire" et "association de malfaiteurs". Les enquêteurs travaillent notamment à déterminer précisément le rôle de chacun des protagonistes, apparus masqués sur les images.

Depuis ce week-end, de nombreux noms, visages et rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, alimentant les spéculations autour de l’identité des suspects.

Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités individuelles dans cette affaire particulièrement sensible.

Lynchage de Quentin

quentin

avatar
Aveuglement Militant le 19/02/2026 à 10:40
Jean Louis 69360 a écrit le 19/02/2026 à 10h01

Même chose idem il as raison même contexte

Les gens comme vous confondent effectivement une rixe avec un lynchage, merci de le confirmer.

Signaler Répondre
avatar
emlyon le 19/02/2026 à 10:22

la justice sera laxiste comme d'habitude

Signaler Répondre
avatar
Jean Louis 69360 le 19/02/2026 à 10:01
Vecteur12 a écrit le 19/02/2026 à 08h48

Clément Méric n'a pas été lynché par plusieurs agresseurs qui s'acharnent sur un homme à terre, c'est la grosse différence : Méric est mort suite à une rixe.

Même chose idem il as raison même contexte

Signaler Répondre
avatar
Un choix le 19/02/2026 à 09:57
Vecteur12 a écrit le 19/02/2026 à 08h48

Clément Méric n'a pas été lynché par plusieurs agresseurs qui s'acharnent sur un homme à terre, c'est la grosse différence : Méric est mort suite à une rixe.

Fréquenter des milieux extrêmes expose à des risques, chacun le sait. Mais rien ne justifie qu’un homme soit frappé au sol.

J’ai vu deux groupes déterminés à s’affronter. Qui est parti en courant, je ne sais pas. En revanche, frapper quelqu’un à terre est intolérable. Abandonner un des siens au sol est honteux.

Défendez vos idées si vous le voulez, mais assumez vos actes. Arrêtez de vous poser en victimes : vous êtes venus pour en découdre, les images le montrent.

Et vous n’allez pas nous dire que TF1 est “de gauche” et qu’elle aurait arrangé ce qu’elle montre. À un moment, il faut regarder les faits.

Signaler Répondre
avatar
Flytox le 19/02/2026 à 09:45

Ce n'est pas le dernier coup qui a été fatal mais la succession, Quentin était-il taillé pour les combats de rue au delà de ses ferveurs politiques? Une chose est sûre, il l'a chèrement payé de sa personne.

Signaler Répondre
avatar
velotaf le 19/02/2026 à 09:05
Recommandation d'une émission de TV. a écrit le 18/02/2026 à 21h53

Téléspectateur assidu, de l'excellentissime émission de "la reine Christine et ses mousquetaires", sur Cnews (19/20h).

Ce mercredi soir, cette émission a dépassé mes attentes !! (18/02/2026)

Deux invités ont expliqué, très clairement, "le privilège rouge", notamment.
Un de ces deux invités est Maitre Henri De Beauregard, avocat pénaliste.

Dans le cadre de l'exercice de son beau et essentiel métier, dans un régime despotique.
Il décrit, exemples à l'appui, comment le système judiciaire actuel, mets à la poubelle des plaintes ou minimise des peines, dès lors que les mis en cause, sont des gauchistes !

Le second invité est Monsieur Jean-François Chemain, historien et essayiste, auteur de "Notre amie la gauche".
Ce dernier, retrace l'historie de "la gauche".
Personnellement, mon attention a été captée par le message d'espoir et de voie d'espoir adressée, aux amis du regretté Quentin.

Je n'en dévoile pas plus, et vous recommande vivement de voir cette émission.
Si tant est que la censure de lyonmag cesse !!!!!

https://www.cnews.fr/emission/2026-02-18/face-linfo-emission-du-18022026-1819261

C news media de la fachosphère qui n'a plus aucun filtre!

Signaler Répondre
avatar
Droit dans ses bottes le 19/02/2026 à 09:00

Ce sont dans des cas de ce genre que l'on regrette, malheureusement, l'abolition de la peine de mort. C'est vraiment désespérant d'en arriver là en 2026.

Signaler Répondre
avatar
sans commentaire le 19/02/2026 à 08:52
Looool a écrit le 18/02/2026 à 18h05

De quel lynchage à mort parlez vous ?

C’était une simple bagarre comme il y en a des dizaines à Lyon entre ces mm groupes.

Ce n'est pas une simple bagarre quand des types frappent avec une volonté de tuer un homme à terre, c'est un lynchage et vous avec votre réaction vous être quoi ? restons poli même avec des types comme vous....

Signaler Répondre
avatar
Vecteur12 le 19/02/2026 à 08:48
Antoine 69590 a écrit le 19/02/2026 à 08h15

Deux jeunes hommes, associés à des milieux idéologiques opposés, sont morts à plusieurs années d’intervalle dans des contextes de violences politiques :
• Clément Méric, en 2013 à Paris, après une rixe entre militants antagonistes.
• Quentin D, à Lyon, lors d’affrontements en marge d’un événement politique.

Dans les deux cas, la logique d’affrontement entre extrêmes a conduit à un drame humain.
Conclusion : quelle que soit l’étiquette, la violence politique produit les mêmes conséquences — une famille endeuillée et une société davantage fracturée

Clément Méric n'a pas été lynché par plusieurs agresseurs qui s'acharnent sur un homme à terre, c'est la grosse différence : Méric est mort suite à une rixe.

Signaler Répondre
avatar
fake hunter le 19/02/2026 à 08:45
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h13

Je n'approuve jamais la mort d'une quelconque personne. En revanche, j'ai un soutien inconditionnel à la LFI .
Côté ratonades ou lynchage, les tordus de la Traboule faisaient des excursions punitives à 60 personnes sur la descente des Pentes de la Cx-Rousse ou en ville à la recherche de victimes " étrangères " innocentes .
La LFI restera DEBOUT !

rhoooo le mytho 🤣🤣🤣
t'as pas connu les années 80
mais t'inquiète tous comme lfi tu es en voie de disparition

Signaler Répondre
avatar
réalité le 19/02/2026 à 08:43
Antoine 69590 a écrit le 19/02/2026 à 08h15

Deux jeunes hommes, associés à des milieux idéologiques opposés, sont morts à plusieurs années d’intervalle dans des contextes de violences politiques :
• Clément Méric, en 2013 à Paris, après une rixe entre militants antagonistes.
• Quentin D, à Lyon, lors d’affrontements en marge d’un événement politique.

Dans les deux cas, la logique d’affrontement entre extrêmes a conduit à un drame humain.
Conclusion : quelle que soit l’étiquette, la violence politique produit les mêmes conséquences — une famille endeuillée et une société davantage fracturée

et dans tout les cas ont dit merci à l'extrême gauche 🤮🤮🤮

Signaler Répondre
avatar
Antoine 69590 le 19/02/2026 à 08:15

Deux jeunes hommes, associés à des milieux idéologiques opposés, sont morts à plusieurs années d’intervalle dans des contextes de violences politiques :
• Clément Méric, en 2013 à Paris, après une rixe entre militants antagonistes.
• Quentin D, à Lyon, lors d’affrontements en marge d’un événement politique.

Dans les deux cas, la logique d’affrontement entre extrêmes a conduit à un drame humain.
Conclusion : quelle que soit l’étiquette, la violence politique produit les mêmes conséquences — une famille endeuillée et une société davantage fracturée

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 19/02/2026 à 07:30
Recommandation d'une émission de TV. a écrit le 18/02/2026 à 21h53

Téléspectateur assidu, de l'excellentissime émission de "la reine Christine et ses mousquetaires", sur Cnews (19/20h).

Ce mercredi soir, cette émission a dépassé mes attentes !! (18/02/2026)

Deux invités ont expliqué, très clairement, "le privilège rouge", notamment.
Un de ces deux invités est Maitre Henri De Beauregard, avocat pénaliste.

Dans le cadre de l'exercice de son beau et essentiel métier, dans un régime despotique.
Il décrit, exemples à l'appui, comment le système judiciaire actuel, mets à la poubelle des plaintes ou minimise des peines, dès lors que les mis en cause, sont des gauchistes !

Le second invité est Monsieur Jean-François Chemain, historien et essayiste, auteur de "Notre amie la gauche".
Ce dernier, retrace l'historie de "la gauche".
Personnellement, mon attention a été captée par le message d'espoir et de voie d'espoir adressée, aux amis du regretté Quentin.

Je n'en dévoile pas plus, et vous recommande vivement de voir cette émission.
Si tant est que la censure de lyonmag cesse !!!!!

https://www.cnews.fr/emission/2026-02-18/face-linfo-emission-du-18022026-1819261

Je trouve que LyonMag ne censure pas. Ils doivent bien filtrer quand même les commentaires qui dépassent les limites.
Il suffit de reformuler son commentaire.
LyonMag donne des informations qui sont volontairement cachées par d'autres médias et autorise les commentaires,
Perso, je les trouve très honnêtes.

Signaler Répondre
avatar
La décadence le 18/02/2026 à 23:55
Cyrielle69 a écrit le 18/02/2026 à 17h49

Une image me hante: Un être humain est capable à coups de pieds de fracasser le crâne d'un autre être humain. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. C'est un problème de sauvagerie. Et entendre et lire que d'autres ont fait la même chose, cela montre que la civilisation est morte.

Exactement !

Signaler Répondre
avatar
Paul 69500 le 18/02/2026 à 23:52
Marc72 a écrit le 18/02/2026 à 18h51

J'espère que la Justice soit faite et ans aucune " intervention extérieur " ces groupes d'extrême gauche sont des terroristes et ceux aussi qui la soutiennent

La France des années 80-90 me manque.
Il y avait moins de vacarme permanent, moins de tensions exacerbées.
On vivait ensemble, Espagnols, Italiens, Français, Algériens, Tunisiens… sans être en confrontation permanente.
Bien sûr, il y a toujours eu des problèmes avec certains, mais pas avec cette intensité ni cette division constante.
Aujourd’hui, tout semble plus clivant, plus radical.

Signaler Répondre
avatar
Jean Michel 69007 le 18/02/2026 à 22:53

Fréquenter les milieux d’extrême droite ou d’extrême gauche n’est jamais anodin.
Quand deux camps sont convaincus de détenir seuls la vérité, le dialogue disparaît et la confrontation devient inévitable.
L’histoire montre que cette logique mène toujours aux mêmes conséquences : tensions, violences, et parfois des drames humains.
(Merci de pas me censurer je pense pas être dans la provocation )

Signaler Répondre
avatar
HUG003 le 18/02/2026 à 22:32
Why not a écrit le 18/02/2026 à 19h30

Du temps des romains à Lugdunum il y avait le théâtre des 3 gaules qui servait pour les combats et autres jeux du cirque. Pourquoi ne pas le réouvrir, mettre les ultras gauche et ultras droite. Ils s'entreturaient, ils seraient contents..... Et nous n'en parlerions plus

En fait c'est d'un lynchage dont il est question....

Signaler Répondre
avatar
Remember le 18/02/2026 à 22:18

La gauche était à Vichy pendant que la droite était à Londres !

Signaler Répondre
avatar
Of course le 18/02/2026 à 21:56
Why not a écrit le 18/02/2026 à 19h30

Du temps des romains à Lugdunum il y avait le théâtre des 3 gaules qui servait pour les combats et autres jeux du cirque. Pourquoi ne pas le réouvrir, mettre les ultras gauche et ultras droite. Ils s'entreturaient, ils seraient contents..... Et nous n'en parlerions plus

Encore un nostalgique des messes à consonances latines,je parie.

Signaler Répondre
avatar
Recommandation d'une émission de TV. le 18/02/2026 à 21:53

Téléspectateur assidu, de l'excellentissime émission de "la reine Christine et ses mousquetaires", sur Cnews (19/20h).

Ce mercredi soir, cette émission a dépassé mes attentes !! (18/02/2026)

Deux invités ont expliqué, très clairement, "le privilège rouge", notamment.
Un de ces deux invités est Maitre Henri De Beauregard, avocat pénaliste.

Dans le cadre de l'exercice de son beau et essentiel métier, dans un régime despotique.
Il décrit, exemples à l'appui, comment le système judiciaire actuel, mets à la poubelle des plaintes ou minimise des peines, dès lors que les mis en cause, sont des gauchistes !

Le second invité est Monsieur Jean-François Chemain, historien et essayiste, auteur de "Notre amie la gauche".
Ce dernier, retrace l'historie de "la gauche".
Personnellement, mon attention a été captée par le message d'espoir et de voie d'espoir adressée, aux amis du regretté Quentin.

Je n'en dévoile pas plus, et vous recommande vivement de voir cette émission.
Si tant est que la censure de lyonmag cesse !!!!!

https://www.cnews.fr/emission/2026-02-18/face-linfo-emission-du-18022026-1819261

Signaler Répondre
avatar
plop! le 18/02/2026 à 21:38

2 assistants parlementaires du même gars qui participent à un meurtre (dixit le gouvernement), ça flirte avec le service d’ordre de LFI nan ? Enfin bon, je ne doute pas que l’autre s’accroche comme un morpion à son poste sans avoir la dignité de la démission !

Signaler Répondre
avatar
Remember le 18/02/2026 à 21:14

Lorsque la droite était à Londres.... la gauche était à Vichy !!! N'oubliez jamais !

Signaler Répondre
avatar
Aulas absent le 18/02/2026 à 21:08

Pourquoi Aulas ne réagis sur ce sujet la réponse est que l’extrême droite été un sujet sensible pour Aulas président de l’OL
Tout les problèmes causés par certains supporters du virage nord reste une tâche sombre de notre club
Pour lyon il faut un politicien pour gérer la mairie et non parachuter par Macron et wauguiez et soutenu par l’extrême droite

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 18/02/2026 à 20:40
Onetwothreevivacorbas a écrit le 18/02/2026 à 19h40

A Corbas ?

Avant, j'organise un dîner chez moi, je recherche un champion, je suis sur que vous allez gagner !

Signaler Répondre
avatar
Lyon mag le 18/02/2026 à 20:39

Le journal LYON MAG devrait interdire "les commentaires" sur certains de leurs articles, je viens de lire certains commentaires ; et oups la violence des mots est aussi dangereuse que les actes
Nous pouvons ne pas être d'accord avec les partis politiques existants, mais la démocratie nous demande d'être correct, non violent
Quand vous entendez les élus se "bouffer" entre eux, je comprend mieux les violences dans la rue
`La FRANCE ne va pas bien du tout, le pays part en vrille ; les français sont les uns contres les autres ; je n'ai jamais vécu ça et franchement je ne reconnais pas mon pays !!!

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 18/02/2026 à 20:24
Assistant à Corbas a écrit le 18/02/2026 à 19h16

Il en avait combien d'assistants le champion ?
Ça devait bosser dur, pour être autant assisté.

L'assistanat est une spécialité de la gauchosphere.

Signaler Répondre
avatar
Marks and Lennon le 18/02/2026 à 20:19

Quand est-ce qu'on va lier LFI avec l'affaire Epstein ?

C'est une question du temps, vous le savez.

Signaler Répondre
avatar
Question ! le 18/02/2026 à 20:19

Ces 2 assistants parlementaires de Monsieur Raphaël Arnault sont payés par lui ?
Donc ils sont payés par mes impôts ???
Monsieur Raphaël Arnault a été élu à Avignon ; il me semble ?
Que faisaient ces 2 personnes à LYON ?
Le siège de ce député Raphaël Arnault est à Avignon ?
Donc ils voyagent sur l'argent des contribuables et ce sans aucun contrôle de Monsieur Raphaël Arnault ; pourtant un "employeur" devrait connaitre les emplois de temps de ses assistants ??? Quels journalistes ou Journaux ont ils le courage de poser la question à Monsieur Raphaël Arnault ou à LFI ???
Pourquoi ces 2 personnes étaient elles à Lyon ????

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 18/02/2026 à 20:16

Les petits bourgeois vont découvrir un nouveau type de vacances, bien loin des beaux hôtels dans les destinations de rêve auxquels ils sont habitués... LA PRISON.

Il vont profiter d'un séjour totalement gratuit où ils pourront passer leurs journées à profiter de l'oisiveté.

Les veinards, 15 à 20 ans à glander, le pied pour ces racailles...

Signaler Répondre
avatar
Lyontoujours le 18/02/2026 à 19:59
TrotskySituation a écrit le 18/02/2026 à 13h20

Un groupe en surnombre a frappé et exécuté une personne à terre. Les coups étaient portés dans le but de tuer. Une majorité silencieuse dans ce pays en a assez des comportements d'animaux.
C’est tout et c’est un meurtre, et ça doit être des peines de prison à 2 chiffres.

Parfait. Clair, net, précis, du bon sens.
Repose en paix Quentin 🙏

Signaler Répondre
avatar
Onetwothreevivacorbas le 18/02/2026 à 19:40

A Corbas ?

Signaler Répondre
avatar
Why not le 18/02/2026 à 19:30

Du temps des romains à Lugdunum il y avait le théâtre des 3 gaules qui servait pour les combats et autres jeux du cirque. Pourquoi ne pas le réouvrir, mettre les ultras gauche et ultras droite. Ils s'entreturaient, ils seraient contents..... Et nous n'en parlerions plus

Signaler Répondre
avatar
Assistant à Corbas le 18/02/2026 à 19:16

Il en avait combien d'assistants le champion ?
Ça devait bosser dur, pour être autant assisté.

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 18/02/2026 à 19:09
Loool a écrit le 18/02/2026 à 18h59

Des bons gars ces lfi. Et grâce à la macronie on en a plein a l assemblée

Ça ne sera bientôt plus qu'un souvenir....🤣

Signaler Répondre
avatar
Gui le 18/02/2026 à 19:07

Décidément la gauche française s'étant réuni sous la bannière Nupes et NFP est gangrené par les milices fasciste au sein de leur camps.

Signaler Répondre
avatar
Loool le 18/02/2026 à 18:59

Des bons gars ces lfi. Et grâce à la macronie on en a plein a l assemblée

Signaler Répondre
avatar
Marc72 le 18/02/2026 à 18:51

J'espère que la Justice soit faite et ans aucune " intervention extérieur " ces groupes d'extrême gauche sont des terroristes et ceux aussi qui la soutiennent

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 18/02/2026 à 18:46
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h13

Je n'approuve jamais la mort d'une quelconque personne. En revanche, j'ai un soutien inconditionnel à la LFI .
Côté ratonades ou lynchage, les tordus de la Traboule faisaient des excursions punitives à 60 personnes sur la descente des Pentes de la Cx-Rousse ou en ville à la recherche de victimes " étrangères " innocentes .
La LFI restera DEBOUT !

Oui, mais toi tu dois rester couché, et urtout prendre tes médocs.

Signaler Répondre
avatar
NopasaranpendantmesRTT le 18/02/2026 à 18:29
Looool a écrit le 18/02/2026 à 18h05

De quel lynchage à mort parlez vous ?

C’était une simple bagarre comme il y en a des dizaines à Lyon entre ces mm groupes.

Le meurtre n’est pas considéré comme une bagarre. Ceux qui pensent le contraire sont des fachos. Quand bien même ils sont issus de la bourgeoisie et inscrits à sciences po.

Signaler Répondre
avatar
Le héros du minitel lyonmag calahann le 18/02/2026 à 18:29

Une bien petite chose

Signaler Répondre
avatar
Ma poule le 18/02/2026 à 18:28
Looool a écrit le 18/02/2026 à 18h05

De quel lynchage à mort parlez vous ?

C’était une simple bagarre comme il y en a des dizaines à Lyon entre ces mm groupes.

Ton idole le vieillard et toi êtes deux parfaits minables

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 18/02/2026 à 18:11
Looool a écrit le 18/02/2026 à 18h05

De quel lynchage à mort parlez vous ?

C’était une simple bagarre comme il y en a des dizaines à Lyon entre ces mm groupes.

Et de quel député on parle ? Zou, LFI dans le mur.

Signaler Répondre
avatar
Looool le 18/02/2026 à 18:05
Concrètement ? a écrit le 18/02/2026 à 17h44

De quel petit facho vous parlez ?
Les violences fascistes et barbares se sont exprimées dans les rues de Lyon avec un lynchage à mort.

De quel lynchage à mort parlez vous ?

C’était une simple bagarre comme il y en a des dizaines à Lyon entre ces mm groupes.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 17:54
Cyrielle69 a écrit le 18/02/2026 à 17h49

Une image me hante: Un être humain est capable à coups de pieds de fracasser le crâne d'un autre être humain. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. C'est un problème de sauvagerie. Et entendre et lire que d'autres ont fait la même chose, cela montre que la civilisation est morte.

"cela montre que la civilisation est morte.".

Cela montre surtout, à mon humble avis, qu'une absence de répression de la violence ne permet pas de l'endiguer mais de l'accentuer.

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 18/02/2026 à 17:49

Une image me hante: Un être humain est capable à coups de pieds de fracasser le crâne d'un autre être humain. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. C'est un problème de sauvagerie. Et entendre et lire que d'autres ont fait la même chose, cela montre que la civilisation est morte.

Signaler Répondre
avatar
Spectacle et strass le 18/02/2026 à 17:47

Il va falloir sortir le confetti lorsque JLM sera envoyé à la Santé pour sa peine bien justifiée. Je ne peux pas attendre en dégustant des yaourts probiotiques avant un pot de Flamby.

Signaler Répondre
avatar
Concrètement ? le 18/02/2026 à 17:44

De quel petit facho vous parlez ?
Les violences fascistes et barbares se sont exprimées dans les rues de Lyon avec un lynchage à mort.

Signaler Répondre
avatar
Je ne savais pas le 18/02/2026 à 17:40

Que mes impôts servaient à rémunérer des branleurs qui participent à des actions violentes , je pensais qu’ils ( ces mêmes branleurs ) oeuvraient dur au parlement !!!

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 17:35
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h13

Je n'approuve jamais la mort d'une quelconque personne. En revanche, j'ai un soutien inconditionnel à la LFI .
Côté ratonades ou lynchage, les tordus de la Traboule faisaient des excursions punitives à 60 personnes sur la descente des Pentes de la Cx-Rousse ou en ville à la recherche de victimes " étrangères " innocentes .
La LFI restera DEBOUT !

« Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas » Charles DE GAULLE le 18 Juin 1940.

En tout cas, la flamme eux ils ne l'éteindront pas...

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 17:33
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h13

Je n'approuve jamais la mort d'une quelconque personne. En revanche, j'ai un soutien inconditionnel à la LFI .
Côté ratonades ou lynchage, les tordus de la Traboule faisaient des excursions punitives à 60 personnes sur la descente des Pentes de la Cx-Rousse ou en ville à la recherche de victimes " étrangères " innocentes .
La LFI restera DEBOUT !

Et nous les avons toujours vaincus..
L'extreme droite n'a jamais gagné dans la rue.

Signaler Répondre

