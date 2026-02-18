Mort de Quentin Deranque à Lyon : la porte-parole du gouvernement demande l’exclusion "au moins temporairement" de Raphaël Arnault du groupe LFI

Après le décès de Quentin Deranque, militant identitaire battu à mort en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, les réactions politiques se multiplient. Jeudi dernier, dans le 7e arrondissement de Lyon, Quentin Deranque a été lynché par des militants d’ultragauche.

Neuf personnes ont été placées en garde à vue ce mardi 17 février dans le cadre de l’enquête ouverte après les faits.Parmi elles figure Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault. Son nom avait été avancé dès vendredi par le collectif Némésis.L’assistant parlementaire, ex-membre comme le député de la Jeune Garde Lyon, s’est défendu dès dimanche d’avoir porté des coups, sans confirmer ni infirmer sa présence sur les lieux.

À la suite de son interpellation, Raphaël Arnault, député du Vaucluse et ancien porte-parole de la Jeune Garde, a indiqué sur ses réseaux sociaux avoir "engagé auprès des services de l'Assemblée les procédures pour mettre fin à son contrat", précisant l’avoir fait "avant d'apprendre son interpellation."

Ce mercredi 18 février, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a pris la parole sur franceinfo. Elle a appelé La France insoumise à exclure, "au moins temporairement", le député Raphaël Arnault de son groupe parlementaire.

"La France insoumise a assumé des liens avec [le groupuscule] Jeune Garde antifasciste. On arrive à un grand moment de clarification. Effectivement, La France insoumise doit faire le ménage dans ses rangs", a-t-elle déclaré. Elle reprend ainsi les propos du premier ministre Sébastien Lecornu, qui avait déjà invité Mathilde Pannot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, à "faire le ménage dans ses rangs."

La formation de Jean-Luc Mélenchon est accusée par la droite et le camp présidentiel d’attiser un climat de violence, notamment en raison de liens pointés du doigt par ses opposants avec le groupuscule Jeune Garde antifasciste.