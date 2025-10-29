"On va tous vous dézinguer" : le RN saisit la justice après les propos de Raphaël Arnault 

L’épisode démarre d’un message publié sur X par Patrick Jardin (reconquête), père d’une victime du Bataclan, dans lequel il écrit notamment :

"Dans moins d’un mois cela fera 10 ans que je suis séparé de ma fille Nathalie Assassinée par des islamistes qui sont soit morts soit incarceres par contre aucun des politiques auxquels on doit ces attentats hollande, valls, cazeneuve, le drian n'ont ete inquietes alors qu'ils sont responsables vous trouvez cela normal ? […] Je ne me rendrais pas a l'hommage organise par tous ces pourris de politiques qui a peine s'être rendus devant le bataclan vont aller boire du champagne et se goinfrer de petits fours... J’irais au bataclan comme chaque année mais en privé !"

En réponse, le député Raphaël Arnault (LFI) — cofondateur et porte-parole de la jeune garde antifasciste — a d’abord opposé deux catégories de réactions après le Bataclan : "Il y a eu 2 types de réactions à la suite du bataclan : les fascistes qui ont œuvré pour faire monter le racisme islamophobe avec en parallèle candidat RN qui négocie avec Daesh [et] les antifascistes qui ont soutenu ou sont directement parti au Rojava pour combattre Daesh"

L’échange a ensuite dégénéré politiquement après une réplique d’Éric Zemmour, qui a fustigé l’élu LFI en ces termes : "Ce député, milicien fiché S, envoyé par Mélenchon à l’Assemblée nationale, est en train d’insulter le père d’une victime du Bataclan, Patrick Jardin. Derriére la comédie antifasciste, l’inhumanité pure."

Dans sa contre-réponse, l'antifa lyonnais a réaffirmé son analyse et conclu par une phrase qui a motivé la réaction judiciaire du RN :"Un simple rappel des faits est une insulte pour les fascistes ? ... Suprémacistes religieux ou nationalistes, on va tous vous dézinguer."

Le Rassemblement national — à l’initiative de la porte-parole Laure Lavalette et du député Matthias Renault — a ainsi transmis un signalement au parquet de Paris au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, dénonçant "un appel à la violence physique." Les députés RN qualifient la formulation d’"inacceptable" et demandent à la justice d’évaluer d’éventuelles poursuites.