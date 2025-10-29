"On va tous vous dézinguer" : le RN saisit la justice après les propos de Raphaël Arnault 

L’épisode démarre d’un message publié sur X par Patrick Jardin (reconquête), père d’une victime du Bataclan, dans lequel il écrit notamment :
"Dans moins d’un mois cela fera 10 ans que je suis séparé de ma fille Nathalie Assassinée par des islamistes qui sont soit morts soit incarceres par contre aucun des politiques auxquels on doit ces attentats hollande, valls, cazeneuve, le drian n'ont ete inquietes alors qu'ils sont responsables vous trouvez cela normal ? […] Je ne me rendrais pas a l'hommage organise par tous ces pourris de politiques qui a peine s'être rendus devant le bataclan vont aller boire du champagne et se goinfrer de petits fours... J’irais au bataclan comme chaque année mais en privé !"
En réponse, le député Raphaël Arnault (LFI) — cofondateur et porte-parole de la jeune garde antifasciste — a d’abord opposé deux catégories de réactions après le Bataclan : "Il y a eu 2 types de réactions à la suite du bataclan : les fascistes qui ont œuvré pour faire monter le racisme islamophobe avec en parallèle candidat RN qui négocie avec Daesh [et] les antifascistes qui ont soutenu ou sont directement parti au Rojava pour combattre Daesh"
L’échange a ensuite dégénéré politiquement après une réplique d’Éric Zemmour, qui a fustigé l’élu LFI en ces termes : "Ce député, milicien fiché S, envoyé par Mélenchon à l’Assemblée nationale, est en train d’insulter le père d’une victime du Bataclan, Patrick Jardin. Derriére la comédie antifasciste, l’inhumanité pure."
Dans sa contre-réponse, l'antifa lyonnais a réaffirmé son analyse et conclu par une phrase qui a motivé la réaction judiciaire du RN :"Un simple rappel des faits est une insulte pour les fascistes ? ... Suprémacistes religieux ou nationalistes, on va tous vous dézinguer."
Le Rassemblement national — à l’initiative de la porte-parole Laure Lavalette et du député Matthias Renault — a ainsi transmis un signalement au parquet de Paris au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, dénonçant "un appel à la violence physique." Les députés RN qualifient la formulation d’"inacceptable" et demandent à la justice d’évaluer d’éventuelles poursuites.
Pop.
1. Détruire, mettre hors d’usage. Il a dézingué sa voiture.
▪ Fig. Maltraiter, critiquer avec violence quelqu’un ou quelque chose. Se faire dézinguer par son supérieur. Ce roman a été dézingué par la critique.
2. Tuer.
Ils n'aiment pas trop le drapeau français ces fascistes d'extrême gauche... Ils n'ont d'amour que pour le drapeau palestinien... et en plus cette crotte est député... cherchez l'erreur...Signaler Répondre
La répression des opposants politiques par la violence physique n'est-elle pas une méthode fasciste ?Signaler Répondre
Les fascistes LFI qui sont allés combattre avec Daesh ou qui portent les drapeaux de l'extrême droite palestinienne anti-tout, puis les français qui aiment leur pays, leur drapeau et leur culture, comme tout citoyen d'un pays, qui choisissent le vote utile, et enfin les autres "politiciens" qui lèchent les bottes d'un électorat en vendant leur âme à n'importe quel diable !Signaler Répondre
Un punk violent, rasciste et antisemite comme on les aime chez LFI...et certain se font avoir par ces individusSignaler Répondre
Sous sa houlette, les « « « antifas » » » (?) lyonnais se sont particulièrement illustrés comme les plus débiles d’Europe : sexistes, homophobes, âgistes… Plein de points en commun avec leur concurrents, heu, ennemis.Signaler Répondre
Raphaël Arnault (LFI) une mauvaises personne qui bafoue la république, un trés mauvais exemple de personne mais bon il fait parti du LFI du coup ce n'est pas étonnant pour une personne OQTF. Honte a lui qui ne respecte pas notre pays.Signaler Répondre
l’image de ceux qui vote pour ces abrutis ! rien d’étonnant.Signaler Répondre
Raphael, t’y es allé au Rojava, toi ? Non. Donc arrête de t’approprier des mérites qui ne sont pas les tiens !Signaler Répondre
Raphaël Bardella ou Jordan Arnault , ils sont aux extrêmes tous les deux et ont en commun d’être de bons commerciaux pour vendre du rêve à leurs électeurs naïfs et crédules aux QI de gallinacés . Voilà pourquoi le ´ 🐓 COQ ´ est la mascotte de la France 🇫🇷 une basse cour de gueux idiots qui amuse au plus haut point les élites de la cour suprême de la monarchie française.Signaler Répondre
ses potes de Nantes on bien attaqué un rassemblement en souvenir à Lola,aux cris de "Lola, rien à foutre"Signaler Répondre
D'ailleurs on sait ce qu'il a produit depuis son entrée à l'assemblée ?Signaler Répondre
Oui comme ton copain inculte au q.i. d’huitre malade qui siège à l’assemblée ( delogu ) et qui nous coûte un bras , et puis l’autre gros sac qui cache sa montre de luxe devant les caméras et bien d’autres inutiles de ce genreSignaler Répondre
Mégalo, se repaissant de violence, prêt à tout pour attirer l’attention sur sa personne. Il se sert d’une noble cause pour jouir d’une aura de héros. Ne vous y trompez pas, il aurait aussi bien pu être de l’autre bord. Mais il a eu le nez creux : la gauche était plus porteuse pour son intérêt personnel. Regardez où l’ont mené sa violence et son narcissisme : 7000 € par mois ! Il finira par causer du tort y compris à LFI car c’est dans sa nature.Signaler Répondre
"suprémaciste religieux " ? c est pour ca que le LFI lèche les pieds a tout islamiste qui se présente .Signaler Répondre
ils pourront dire les pires horreurs, leurs copains juges ne feront jamais rien,, contrairement aux actes les plus minimes sévèrement punis par ces mêmes juges quand il ne viennent pas du 'bon' camp
on en retrouvera des deux camps morts pour leurs idees:ils n ont pas d imagination ni de capacites d humour dans les declarations sinon la castagne...Signaler Répondre
On a donc un élu qui s'en prend au père d'une victime du Bataclan...Signaler Répondre
Rien à voir sur le fond, mais Raphaël, comment te dire ... il va falloir songer à la greffe de barbe, parce qu'à ton âge, les miracles n'existent plus...Signaler Répondre
Non, pas par le peuple! Par une certaine parti de la population!Signaler Répondre
La meute LFI ne veut pas dézinguer les suprémacistes religieux ou nationalistes qui agitent des drapeaux étrangers en France : par électoralisme ils leur déroulent le tapis rouge aux islamistes et autres nationalistes étrangers.Signaler Répondre
Mais ou est le problème ? Raphaël Arnault (LFI) est un député élu par le peuple : La République, c est lui !Signaler Répondre
Poncho Doucet ne dégaine pas l'article 40 dans cette situation ?Signaler Répondre