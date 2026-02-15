Mort de Quentin à Lyon : dissoute, la Jeune Garde affirme ne pas pouvoir être tenue responsable

Qui a tué Quentin jeudi dernier dans le 7e arrondissement de Lyon ? Si le parquet a évoqué ce dimanche des "témoignages significatifs" recueilli par la police la question reste entière.

Selon les premiers éléments recueillis et des témoignages, des militants d’ultra-gauche seraient mis en cause. Depuis ce week-end, la toile s’enflamme. Plusieurs photos et informations personnelles circulent publiquement sur les réseaux sociaux. Elles pointent des personnes présentées comme proches de la Jeune Garde, voire de La France Insoumise.

Désigné par certains internautes comme l’agresseur, l’assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, ancien porte-parole et cofondateur lyonnais de la Jeune Garde a vu son visage largement diffusé en ligne.

La Jeune Garde a "suspendu toutes ses activités"

Ce dimanche en fin d’après-midi, la Jeune Garde a réagi par l’intermédiaire de son avocate, Me Aïnoha Pascual.

Dans ce communiqué, le groupe rappelle son origine : "La 'Jeune Garde antifasciste' s'est constituée en 2018 en réaction à l'inquiétante multiplication des intimidations, agressions et violences fascistes contre des lieux, des évènements et des personnes dans la ville de Lyon."

Le mouvement précise :"La Jeune Garde se définit comme une organisation publique aux activités transparentes consacrée à la lutte contre le fascisme."

Il rappelle également sa dissolution : "Par décret du 12 juin 2025, le gouvernement a prononcé la dissolution de la Jeune Garde. La Jeune Garde ayant suspendu toutes ses activités dans l'attente de la décision du Conseil d'État, elle ne saurait être tenue pour responsable des tragiques évènement: ayant eu lieu à Lyon le jeudi 12 février 2026."

Si le groupe se dit juridiquement à l’arrêt, la question d’anciens membres toujours actifs reste ouverte. Le communiqué insiste par ailleurs sur le contexte politique : "La mise à l'arrêt de la Jeune Garde par le gouvernement n'a toutefois pas eu pour effet de dissoudre les groupuscules fascistes. La menace qu'ils représentent, les intimidations, provocations et parfois les violences dont ils se rendent responsables perdurent."

Et ajoute : "Si l'Histoire du fascisme repose sur l'idéalisation de la violence et la romantisation de la mort, la tradition antifasciste s'y oppose au nom de l'égalité, de la fraternité et de la vie. C'est en ce sens que Raphaël Arnault, ancien porte-parole de la Jeune Garde s'est exprimé en réaction au décès de Quentin M."

L’enquête devra désormais déterminer les circonstances exactes de la mort de Quentin et établir les responsabilités. Le procureur de Lyon Thierry Dran tiendra en ce sens une conférence de presse ce lundi.