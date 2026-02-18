Faits Divers

Mort de Quentin Deranque à Lyon : onze suspects interpellés dont l’assistant parlementaire de Raphaël Arnault

DR

Les interpellations se succèdent.

Mise à jour (18/02) : Deux nouvelles interpellations ont été réalisées ce mercredi matin à Saint-Priest, dans le Rhône, portant à onze le nombre total de suspects actuellement en garde à vue dans l’enquête sur le lynchage mortel de Quentin, survenu le 12 février à Lyon.

Selon les informations du Parisien, confirmées par le parquet de Lyon, les personnes entendues sont désormais au nombre de onze – huit hommes et trois femmes. Parmi les derniers interpellés figure Guillaume A., présenté comme un membre actif de la Jeune Garde antifasciste, mouvement dissous par le ministère de l’Intérieur en juin 2025 et déjà au centre des soupçons dans ce dossier. Une femme présente à ses côtés lors de l’intervention policière a également été placée en garde à vue.

Mise à jour (17/02 à 21h50) :  Au total, neuf personnes ont été arrêtées ce mardi soir (7 hommes et 2 femmes). Les interpellations ont eu lieu dans la région lyonnaise, mais aussi dans la Drôme, l’Aisne, l’Isère, la Haute-Loire.

Les enquêteurs chercheraient désormais à mettre la main sur une vingtaine d’individus au total. Les interpellations pourraient ainsi se poursuivre dans les heures à venir.

Article initial (17/02 à 18h37) : D’après une source proche du dossier, quatre personnes suspectées d’avoir participé au passage à tabac mortel de Quentin Deranque ont été interpellées ce mardi peu après 18h, rapporte BMTV.

Il s'agirait de quatre hommes d'une vingtaine d'années. Jacques-Elie Favrot, l’assistant parlementaire LFI de Raphaël Arnault fait partie des personnes interpellées. Un autre proche du député LFI et de la jeune garde a été placé en garde à vue. Il s'agit d'Adrian Besseyre.

Pour rappel, cinq hommes et une femme avaient été identifiés par les enquêteurs dans le cadre des investigations portant sur les violences commises le 12 février à Lyon. Tous seraient bel et bien d'ancien membre de la Jeune garde, organisation d’ultra-gauche dissoute en juin 2025. Ils sont soupçonnés d’avoir pris part à la scène la plus violente, celle durant laquelle la victime se trouvait au sol.

Une vidéo filmée par un riverain, diffusée par TF1 et authentifiée par la police, avait permis de visualiser plusieurs individus portant des coups alors que l’étudiant était déjà à terre.

L’enquête est ouverte pour "homicide volontaire" et "association de malfaiteurs". Les enquêteurs travaillent notamment à déterminer précisément le rôle de chacun des protagonistes, apparus masqués sur les images.

Depuis ce week-end, de nombreux noms, visages et rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, alimentant les spéculations autour de l’identité des suspects.

Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités individuelles dans cette affaire particulièrement sensible.

Tags :

Lynchage de Quentin

quentin

avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 12:22
Chris6969699 a écrit le 18/02/2026 à 11h50

"en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli"

Même si cela ne correspond pas à la réalité des faits ?

L'extrême gauche est aux abois... alors elle réécrit les faits.

On ne réécrit que ce qui a déjà été écrit.
Et si la première version est fausse, alors on corrige.

Il y a cinq ans à peine, ce sont les mots de Darmanin qui les combattait, les identitaires étaient factieux et violents.
Aujourd'hui ce sont des enfants de choeur.. littéralement ?

Je persiste donc, il faut mettre tout le monde au pli.
Avant que nos jeunes ne s'entretuent.. et qu'on doive les suivre sur cette voie.
Le monde à l'envers.. ceux qui ont 20 ans donnent le la, parce que leurs darons sont des couards.

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 18/02/2026 à 12:00

Dans l'espace médiatique, il y a des gros porcs qui se moquent de la mort de Quentin.

Ce sont d'immondes ordures.

L'extrême gauche RANCE...

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 11:50
Mdr ! a écrit le 18/02/2026 à 10h40

En fait il apparait de plus en plus clairement que c'est bien comme cela que ça s'est passé.
A priori, ce sont bien les mecs d'extreme-droite qui ont attaqué, par embuscade, en supériorité numérique, armés.
Donc selon toute vraisemblance, des arrestations devraient avoir lieu là aussi.. en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli. A l'école, quand il y a bagarre, tout le monde est puni.

Cela-dit, ça ne justifie en rien l'acharnement qui conduit à la mort d'un des protagonistes non plus.
Là y'a homicide.. espérons-le, involontaire.. histoire de dire que la boite de pandore n'est pas ouverte.

"en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli"

Même si cela ne correspond pas à la réalité des faits ?

L'extrême gauche est aux abois... alors elle réécrit les faits.

Signaler Répondre
avatar
0123456 le 18/02/2026 à 11:41

Qui sont les parents? Magistrat ? Direct à Métro Lyon et ami de Buno? Liens avec le maire ?

Signaler Répondre
avatar
Alice Morbier le 18/02/2026 à 11:28
Mdr ! a écrit le 18/02/2026 à 10h40

En fait il apparait de plus en plus clairement que c'est bien comme cela que ça s'est passé.
A priori, ce sont bien les mecs d'extreme-droite qui ont attaqué, par embuscade, en supériorité numérique, armés.
Donc selon toute vraisemblance, des arrestations devraient avoir lieu là aussi.. en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli. A l'école, quand il y a bagarre, tout le monde est puni.

Cela-dit, ça ne justifie en rien l'acharnement qui conduit à la mort d'un des protagonistes non plus.
Là y'a homicide.. espérons-le, involontaire.. histoire de dire que la boite de pandore n'est pas ouverte.

voila.. avec tout les moyens dont la police dispose pour retrouver 11 bagarreurs de gauche et les arrêter pour les interroger , elle devrait AUSSI être en mesure d'identifier les bagarreurs néonazes venus a 20 équipés, de cagoules, de béquilles, de lacrymos et de fumigènes et ayant chargé les antifas pour démarrer les hostilités..
Pour essayer de mieux comprendre ce qu'on voit sur les images diffusées par le canard enchainé et le Progrès..
Pour mieux comprendre le déroulé de ce drame..
Si des coups ont été portés par un groupe d'ultradroite out en noir, cagoulé avec des armes et une possible préméditation, ça mérite aussi des gardes a vue, non ?

Signaler Répondre
avatar
néné2 le 18/02/2026 à 11:28

Un assistant parlementaire LFI en garde à vue !

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 18/02/2026 à 11:00
Okokok a écrit le 18/02/2026 à 10h21

Tu refais ce fais divers comme tu referais le match perdu.
La justice s'attachera aux faits et les résultats de l'enquête.
Un homme est mort, frappé à mort alors qu'il était à terre. Parmi les personnes interpellées un assistant parlementaire LFI.
Tu peux justifier comme tu veux ce qui s'est passé, c'est ton truc, tu en discites avec tes potes. Il était ci, lui il aurait pu faire pareil etc... On s'en fout en fait.
Un meurtre est un meurtre. Il faut trouver le ou les coupables et les punir. Basta.

Ah mais ca j'ai jamais dit le contraire, bien évidemment qu'il faut qu'ils soient tous punis sévèrement, le but de mon commentaire etait surtout de poser la question ou etait la police?

Car si notre république n'est pas capable d'assurer la sécurité des francais c'est qu'elle n'en avait peut etre pas envie ce jour la..

Par contre quand c'est les gilets jaunes ou les agriculteurs on s'aperçoit qu'elle est présente, si les groupuscules politique font appelle à leur propres milices pour se sécuriser, ils faut je pense se poser la question du pourquoi..

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 10:40
Chris6969699 a écrit le 18/02/2026 à 08h31

Après avoir constaté l'échec de votre réécriture des faits passés vous tentez de réécrire l'avenir....

A l'extrême gauche on ne s'embarrasse pas avec les réalités, on a l'habitude de la réécrire de façon permanente en la conjuguant au passé, au présent et à l'avenir....

En fait il apparait de plus en plus clairement que c'est bien comme cela que ça s'est passé.
A priori, ce sont bien les mecs d'extreme-droite qui ont attaqué, par embuscade, en supériorité numérique, armés.
Donc selon toute vraisemblance, des arrestations devraient avoir lieu là aussi.. en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli. A l'école, quand il y a bagarre, tout le monde est puni.

Cela-dit, ça ne justifie en rien l'acharnement qui conduit à la mort d'un des protagonistes non plus.
Là y'a homicide.. espérons-le, involontaire.. histoire de dire que la boite de pandore n'est pas ouverte.

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 18/02/2026 à 10:36

quand les policiers auront examiné les téléphones et ordinateurs de ces onze personnes, je pense que l on va trouver des échanges entres eux et Raphaël Arnault depuis l assasinat de Quentin et là on pourra vraiment voir que LFI etait au courant du drame et des responsables

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 18/02/2026 à 10:27

LFI qui veut rejouer la révolution et la terreur devrait se souvenir que ça s’est mal terminé pour la plupart d’entre eux..

Signaler Répondre
avatar
Okokok le 18/02/2026 à 10:21
C'est moi a écrit le 18/02/2026 à 08h20

Bonjour, vous avez raison, sauf que pour avoir assisté à plusieurs meme genre de bagarre dans le milieu du foot, ce genre de coup de pieds dans la tete à terre sont monnaie courante dans le milieu des rixes de bande de rue..

Les identitaires auraient fait la meme chose si ils avaient fait fuir les antifas...
Laisser penser qu'il ya des gentils agressés et des mechants agresseurs n'arrangera pas les choses dans ce pays..
La prochaine fois le mort sera dans l'autre camp..

Personne ne se demande ou était la police?
Conférence de Rima Hassan à Lyon et ya pas de police??
Elle est la la vrai question..
Pourquoi n'y avait il pas de police?

Tu refais ce fais divers comme tu referais le match perdu.
La justice s'attachera aux faits et les résultats de l'enquête.
Un homme est mort, frappé à mort alors qu'il était à terre. Parmi les personnes interpellées un assistant parlementaire LFI.
Tu peux justifier comme tu veux ce qui s'est passé, c'est ton truc, tu en discites avec tes potes. Il était ci, lui il aurait pu faire pareil etc... On s'en fout en fait.
Un meurtre est un meurtre. Il faut trouver le ou les coupables et les punir. Basta.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 10:07
Bonne journée à tous les bienveillants. a écrit le 18/02/2026 à 08h40

La politique n’est pas responsable des actes des militants de Satan qui sont dans toutes les institutions de FRANÇE et du monde entier . Il n’y a que deux races , ceux qui aiment leurs semblables , les bienveillants et ceux qui les haïssent les malveillants 😈.point barre .

On est bien d'accord : il y a les patriotes et les autres...

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 18/02/2026 à 08:51

Las plus part sont des enfants de bonnes familles riches et bourgeoises qui crachent pour faire genre sur les valeurs qui les oint permi de grandir, d'aller dans de bonnes écoles et faire des études. Comme d'hab. Les gauchistes qui font cela pour se rassurer et se convaincre de ne pas profiter de leur propre système. Prenez les chips et patientez le long de la rivère. .

Signaler Répondre
avatar
Bonne journée à tous les bienveillants. le 18/02/2026 à 08:40
Chris6969698 a écrit le 18/02/2026 à 08h28

Oui, on peut dire aussi : l'extrême gauche tue...

La politique n’est pas responsable des actes des militants de Satan qui sont dans toutes les institutions de FRANÇE et du monde entier . Il n’y a que deux races , ceux qui aiment leurs semblables , les bienveillants et ceux qui les haïssent les malveillants 😈.point barre .

Signaler Répondre
avatar
Pimmy le 18/02/2026 à 08:39

Lfi tue, force aux FDO pour protéger le pays ces charognard !

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 08:31
Échec et mate a écrit le 17/02/2026 à 18h56

C’est triste la mort de se jeune homme une pensée à des parents
Plusieurs vidéos circulent sur le contexte de cette rixe
L’extrême droite été armée de bâton et son venus pour se battre
Les médias proches de l’extrême droite son embarrassé par les images
Dans les prochains jours des arrestations seront faites chez l’extrême droite et dissoudre les associations classées un danger pour la France
Bcp de personnes on voulait joué cette carte pour salir la gauche mais ils sont tombés dans leurs propres pièges

Après avoir constaté l'échec de votre réécriture des faits passés vous tentez de réécrire l'avenir....

A l'extrême gauche on ne s'embarrasse pas avec les réalités, on a l'habitude de la réécrire de façon permanente en la conjuguant au passé, au présent et à l'avenir....

Signaler Répondre
avatar
Chris6969698 le 18/02/2026 à 08:28
Guillome30 a écrit le 17/02/2026 à 20h55

Donc on peut le dire sans être censuré...LFI TUE!!!

Oui, on peut dire aussi : l'extrême gauche tue...

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 18/02/2026 à 08:20
MFTB a écrit le 18/02/2026 à 06h09

Le dernier coup de savate dans la tête on le voit bien ...c'est un meurtre

Bonjour, vous avez raison, sauf que pour avoir assisté à plusieurs meme genre de bagarre dans le milieu du foot, ce genre de coup de pieds dans la tete à terre sont monnaie courante dans le milieu des rixes de bande de rue..

Les identitaires auraient fait la meme chose si ils avaient fait fuir les antifas...
Laisser penser qu'il ya des gentils agressés et des mechants agresseurs n'arrangera pas les choses dans ce pays..
La prochaine fois le mort sera dans l'autre camp..

Personne ne se demande ou était la police?
Conférence de Rima Hassan à Lyon et ya pas de police??
Elle est la la vrai question..
Pourquoi n'y avait il pas de police?

Signaler Répondre
avatar
La roue tourne le 18/02/2026 à 07:56
Ex Précisions a écrit le 17/02/2026 à 22h33

Curieux de voir les prochains sondages...

LFI ne figurera plus dans aucun sondage. Ce mouvement sera dissous sous décret au nom de protéger l'ordre public. C'est ainsi.

Signaler Répondre
avatar
Sami69 le 18/02/2026 à 06:53

Bienvenue aux bobos a Corbas

Signaler Répondre
avatar
MFTB le 18/02/2026 à 06:09
Nouvelles images a écrit le 17/02/2026 à 20h31

De nouvelles images révèlent un affrontement violent entre deux groupes de militants à Lyon, jeudi soir, précédant l'agression mortelle de Quentin Deranque.

La vidéo, révélée montre une vingtaine de personnes s'échanger des coups de béquille, de parapluie et du gaz, à l'intersection du boulevard Yves-Farge et de la rue Victor-Lagrange, l’heure de l’enregistrement à 17h53
La question qui se pose est ce que on a trouvé des vidéos dans le téléphone de Quentin et est ce que la justice va demander de contrôler les téléphones de personnes présentes dans la zone du rixe à fin de trouver des preuves

Le dernier coup de savate dans la tête on le voit bien ...c'est un meurtre

Signaler Répondre
avatar
notwithstanding le 18/02/2026 à 05:07
Le temps se serre sur l’extrême droite a écrit le 17/02/2026 à 19h06

Le Canard enchaîné publie une vidéo inédite de la rixe qui précède le tabassage de Quentin Deranque à Lyon

Les militants d’extrême droite, armés, étaient venus pour en découdre avec les antifas
Lyonmag vous devriez publier la vidéo à fin que se qui on manipule Quentin devront être jugé

ce sont les antifas qui sont les vrais fachistes ,quand on a plus d’arguments pour dialoguer correctement on cogne

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 18/02/2026 à 04:40

Merci à la police. Continuez ce bon travail.

Signaler Répondre
avatar
LudoLyon le 17/02/2026 à 23:51
Aucun soucis a écrit le 17/02/2026 à 18h58

J'écoute LFI.
Je vois les gens qui les détestent.
Ok LFI aura mon vote.

Espérons que la fille qui a donné le dernier coup de pied prendra encore plus cher que les autres, qu'elle ne soit plus en âge de se reproduire quand elle sortira.

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 17/02/2026 à 23:40

Mélenchon : "c'est celui qui dit qui y est"

Bompard : "c'est sui qui dit qui est"

Rousseau : "c'est l'OAS qui y est, na na na !”

Panot : "c'est pas moi qui y est"

Arnault : "..."

Signaler Répondre
avatar
Combien le 17/02/2026 à 22:55

Combien de fils ou fille de Direvteur travaillant a la métropole de Lyon avec l'ami Bruno, ou avocat ,ou enseignant ?

Signaler Répondre
avatar
Faja69 le 17/02/2026 à 22:36
Mythologies a écrit le 17/02/2026 à 19h04

Non. Le changement du régime INÉLUCTABLE en 2027 mènera à une abrogation de la loi Badinter.
Ces assassins subiront la peine logique en tenant compte de la gravité de ce crime.

ton pseudo et tes propos sont en phase

Signaler Répondre
avatar
Faja69 le 17/02/2026 à 22:34
Le temps se serre sur l’extrême droite a écrit le 17/02/2026 à 19h06

Le Canard enchaîné publie une vidéo inédite de la rixe qui précède le tabassage de Quentin Deranque à Lyon

Les militants d’extrême droite, armés, étaient venus pour en découdre avec les antifas
Lyonmag vous devriez publier la vidéo à fin que se qui on manipule Quentin devront être jugé

vos propos sont honteux

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/02/2026 à 22:33

Curieux de voir les prochains sondages...

Signaler Répondre
avatar
jesaistoutmoi le 17/02/2026 à 22:32

Justice pour Quentin, et vivement 2027...

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 17/02/2026 à 21:33

9 interpellations de racailles. Il y en aura peut-être d'autres.

Favrot viré par Arnault.

Aveux de complicité, aveux de culpabilité.

En taule ces criminels fachos.

Signaler Répondre
avatar
Guillome30 le 17/02/2026 à 20:55

Donc on peut le dire sans être censuré...LFI TUE!!!

Signaler Répondre
avatar
Je compatis le 17/02/2026 à 20:55
Échec et mate a écrit le 17/02/2026 à 18h56

C’est triste la mort de se jeune homme une pensée à des parents
Plusieurs vidéos circulent sur le contexte de cette rixe
L’extrême droite été armée de bâton et son venus pour se battre
Les médias proches de l’extrême droite son embarrassé par les images
Dans les prochains jours des arrestations seront faites chez l’extrême droite et dissoudre les associations classées un danger pour la France
Bcp de personnes on voulait joué cette carte pour salir la gauche mais ils sont tombés dans leurs propres pièges

A votre échec ...
Que ce jeune homme repose en paix.

Signaler Répondre
avatar
tok le 17/02/2026 à 20:49

Et on peut retrouver la vidéo de l'Assemblée Nationale dans laquelle R.Arnault, le seul député fiché S condamné à 4 mois de prison avec sursis pour acte de violence, crier haut et fort 'Vive la Jeune Garde" devant les applaudissements de ce parti synonyme de chaos et de désordre.

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 17/02/2026 à 20:48

Fin du game pour LFI et la jeune garde fasciste, un assassinat politique d'une milice soutenue par un parti politique ils vont pas s'en remettre c'était l'ecart de trop.

Surtout qu'il n'y a aucun mea culpa de la part de Melenchon, c'est mort pour lui.

Signaler Répondre
avatar
Rhooo!!! le 17/02/2026 à 20:43
Échec et mate a écrit le 17/02/2026 à 18h56

C’est triste la mort de se jeune homme une pensée à des parents
Plusieurs vidéos circulent sur le contexte de cette rixe
L’extrême droite été armée de bâton et son venus pour se battre
Les médias proches de l’extrême droite son embarrassé par les images
Dans les prochains jours des arrestations seront faites chez l’extrême droite et dissoudre les associations classées un danger pour la France
Bcp de personnes on voulait joué cette carte pour salir la gauche mais ils sont tombés dans leurs propres pièges

Il faut impérativement apprendre à lire et à écrire. Penser est impossible dans le cas contraire.

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 17/02/2026 à 20:36

L’assistant parlementaire d’un député de LFI est interpellé dans une enquête criminelle « d’homicide volontaire ».
Et pendant ce temps, Mélenchon est en meeting.

Signaler Répondre
avatar
La Petite Larousse le 17/02/2026 à 20:32
Échec et mate a écrit le 17/02/2026 à 18h56

C’est triste la mort de se jeune homme une pensée à des parents
Plusieurs vidéos circulent sur le contexte de cette rixe
L’extrême droite été armée de bâton et son venus pour se battre
Les médias proches de l’extrême droite son embarrassé par les images
Dans les prochains jours des arrestations seront faites chez l’extrême droite et dissoudre les associations classées un danger pour la France
Bcp de personnes on voulait joué cette carte pour salir la gauche mais ils sont tombés dans leurs propres pièges

"Echèque et mate", ce qui est triste c'est votre orthographe et ponctuation (ou plutôt son absence).

Signaler Répondre
avatar
Nouvelles images le 17/02/2026 à 20:31

De nouvelles images révèlent un affrontement violent entre deux groupes de militants à Lyon, jeudi soir, précédant l'agression mortelle de Quentin Deranque.

La vidéo, révélée montre une vingtaine de personnes s'échanger des coups de béquille, de parapluie et du gaz, à l'intersection du boulevard Yves-Farge et de la rue Victor-Lagrange, l’heure de l’enregistrement à 17h53
La question qui se pose est ce que on a trouvé des vidéos dans le téléphone de Quentin et est ce que la justice va demander de contrôler les téléphones de personnes présentes dans la zone du rixe à fin de trouver des preuves

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 17/02/2026 à 20:21

Ca fermera le clapet à Mathilde Panot! le LFI doit être dissout c’est un pseudo parti politique qui mènera notre pays dans le chaos

Signaler Répondre
avatar
caillou le 17/02/2026 à 20:18
Aucun soucis a écrit le 17/02/2026 à 18h58

J'écoute LFI.
Je vois les gens qui les détestent.
Ok LFI aura mon vote.

Donc vous votez sous contrainte c est pas démocratique ça

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 17/02/2026 à 20:05
Aucun soucis a écrit le 17/02/2026 à 18h58

J'écoute LFI.
Je vois les gens qui les détestent.
Ok LFI aura mon vote.

Merci pour ce moment de rigolade 👍🤣

Signaler Répondre
avatar
Ok le 17/02/2026 à 20:04
Le temps se serre sur l’extrême droite a écrit le 17/02/2026 à 19h06

Le Canard enchaîné publie une vidéo inédite de la rixe qui précède le tabassage de Quentin Deranque à Lyon

Les militants d’extrême droite, armés, étaient venus pour en découdre avec les antifas
Lyonmag vous devriez publier la vidéo à fin que se qui on manipule Quentin devront être jugé

La vidéo montre bien des individus tout de noir vêtu et apparemment armés de bâtons et béquilles. Sauf que... pourquoi les antifas les ont-ils rejoints de leur propre chef ? Ils auraient pu rester chacun sans leurs coins, mais on voit bien un groupe rejoindre l'autre avant que les individus s'empoignent. Ensuite, le groupe vêtu de noir bat en retraite, et il ne restera que Quentin, ses deux amis, et ses meurtriers. L'étau se resserre donc sur les fichés S d'ultra-gauche.

Signaler Répondre
avatar
et Voilà le 17/02/2026 à 19:36

C'est LFINI

Signaler Répondre
avatar
c'est jouissif... le 17/02/2026 à 19:36

... de voir comme l'étau se resserre

Signaler Répondre
avatar
Honnête citoyen le 17/02/2026 à 19:32
Le temps se serre sur l’extrême droite a écrit le 17/02/2026 à 19h06

Le Canard enchaîné publie une vidéo inédite de la rixe qui précède le tabassage de Quentin Deranque à Lyon

Les militants d’extrême droite, armés, étaient venus pour en découdre avec les antifas
Lyonmag vous devriez publier la vidéo à fin que se qui on manipule Quentin devront être jugé

Déjà il va falloir authentifier la vidéo, et puis est-ce que venir "armé" à la rencontre d'autres personnes même si c'est la camp adversaire politiquement parlant, justifie de rouer de coups un opposant, jusqu'à le tuer? Non
Je ne suis ni pour les uns, ni pour les autres, mais à un moment donné il va falloir sévir et pas juste dissoudre des groupuscules qui foutent la merde, sinon des morts, il y en aura encore...
Aujourd'hui, les gens ne savent plus se parler, même lorsqu'n a des avis opposés, il faut direct se taper sur la gueule!
Affligeante cette société!

Signaler Répondre
avatar
Gnls79 le 17/02/2026 à 19:31

Ils ont tués et vont payer

C'est pas les vidéos ou commentaires de l'ultra gauche pour atténuer les choses que ça va changer.

Ils flippent car ils se rendent compte que leurs idées tuent et que la France ne laissera pas passer.

Signaler Répondre
avatar
Gui le 17/02/2026 à 19:18

Comme par hasard c'est bien les amis de EELV.

Signaler Répondre
avatar
Et aussi le 17/02/2026 à 19:11
Le temps se serre sur l’extrême droite a écrit le 17/02/2026 à 19h06

Le Canard enchaîné publie une vidéo inédite de la rixe qui précède le tabassage de Quentin Deranque à Lyon

Les militants d’extrême droite, armés, étaient venus pour en découdre avec les antifas
Lyonmag vous devriez publier la vidéo à fin que se qui on manipule Quentin devront être jugé

Et aussi quel est le rôle de Jack Lang dans cette affaire ?

Signaler Répondre
avatar
OQTH le 17/02/2026 à 19:09
Échec et mate a écrit le 17/02/2026 à 18h56

C’est triste la mort de se jeune homme une pensée à des parents
Plusieurs vidéos circulent sur le contexte de cette rixe
L’extrême droite été armée de bâton et son venus pour se battre
Les médias proches de l’extrême droite son embarrassé par les images
Dans les prochains jours des arrestations seront faites chez l’extrême droite et dissoudre les associations classées un danger pour la France
Bcp de personnes on voulait joué cette carte pour salir la gauche mais ils sont tombés dans leurs propres pièges

Jacques-Elie Favrot interpellé... Pas de soucis.. Papa est juge.

Demain, il sera libre.

Conclusion: La vie est quand même beaucoup plus facile quand on est né avec une cuillère en argent dans la bouche et du bon côté de la barrière sociale...

Signaler Répondre

