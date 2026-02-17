Lynchage de Quentin : les conférences politiques dans les universités seront interdites si elles présentent un risque comme celle de Rima Hassan à Sciences Po Lyon

L'eurodéputée insoumise a beau s'en défendre, c'est bien pour protester contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon jeudi dernier que le collectif Némésis a manifesté. Et a fait appel à un service d'ordre incluant Quentin, que des militants d'ultragauche ont attaqué dans une rue parallèle à celle de l'établissement.

Ce mardi 17 février, le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste a annoncé sur BFM-TV que les conférences politiques dans les universités seront désormais interdites si les préfectures estimaient qu'elles puissent créer un trouble à l'ordre public.

"Avec les risques qu’on a aujourd’hui qui sont maintenant tristement très très clairs, évidemment non, il n’y aura pas d’autres meetings", a indiqué le ministre, qui a envoyé une circulaire en ce sens aux préfets et aux recteurs.

Rima Hassan à Sciences Po Lyon: "Il n'y aura pas d'autres meetings de ce type-là dans les établissements", affirme le ministre de l'Enseignement supérieur pic.twitter.com/q88jKlb8Ra — BFM (@BFMTV) February 17, 2026

Philippe Baptiste a toutefois précisé que la décision finale ne revenait pas aux services de l'Etat, mais aux présidents d'universités.