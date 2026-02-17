Politique

Lynchage de Quentin : les conférences politiques dans les universités seront interdites si elles présentent un risque comme celle de Rima Hassan à Sciences Po Lyon

Il y aura un avant et un après Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste a annoncé ce mardi 17 février que les "meetings" dans les universités seront interdits s'ils présentent des risques de trouble à l'ordre public.

L'eurodéputée insoumise a beau s'en défendre, c'est bien pour protester contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon jeudi dernier que le collectif Némésis a manifesté. Et a fait appel à un service d'ordre incluant Quentin, que des militants d'ultragauche ont attaqué dans une rue parallèle à celle de l'établissement.

Ce mardi 17 février, le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste a annoncé sur BFM-TV que les conférences politiques dans les universités seront désormais interdites si les préfectures estimaient qu'elles puissent créer un trouble à l'ordre public.

"Avec les risques qu’on a aujourd’hui qui sont maintenant tristement très très clairs, évidemment non, il n’y aura pas d’autres meetings", a indiqué le ministre, qui a envoyé une circulaire en ce sens aux préfets et aux recteurs.

Philippe Baptiste a toutefois précisé que la décision finale ne revenait pas aux services de l'Etat, mais aux présidents d'universités.

Lynchage de Quentin

Rima Hassan

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
vito 18 le 17/02/2026 à 12:27

Je suis vraiment très surpris, Il y a des professeurs pour enseigner, jusqu'à preuve du contraire, que viennent faire des représentants politiques au sein d'établissements d'enseignement, un meeting n'a pas lieu d'être tenu dans ces lieux… s'ils veulent faire des rassemblements qu'ils aillent ailleurs… 70 millions d'Euros de subventions de l'état cette année !!!

Signaler Répondre
avatar
Kiss Kiss le 17/02/2026 à 12:11
SuperTonton a écrit le 17/02/2026 à 10h48

On sacrifie la liberté d'expression car la police est incapable de gérer les provocations de l'extrême-droite.

En l'occurrence, ceux qui empêchent les autres de parler ne sont pas ceux que vous croyez !
Votre remarque est mal venue !
Ils n'avaient qu'à pas !

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 17/02/2026 à 12:06

Enfin ! Il était temps. Pourquoi toujours attendre un drame avant de prendre des décisions de bon sens ?

Signaler Répondre
avatar
ecolopipo le 17/02/2026 à 11:58
SuperTonton a écrit le 17/02/2026 à 10h48

On sacrifie la liberté d'expression car la police est incapable de gérer les provocations de l'extrême-droite.

lfi crache au visage des français, de la police et reproche à la police française de ne pas prendre leur défense

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 17/02/2026 à 11:05
SuperTonton a écrit le 17/02/2026 à 10h48

On sacrifie la liberté d'expression car la police est incapable de gérer les provocations de l'extrême-droite.

La liberté d'expression à géométrie variable, spécialité de la gauchosphere....

Signaler Répondre
avatar
Comique le 17/02/2026 à 11:01

Ce sont des Universités qui font de la politique et toujours pour les mêmes partis.

Faut arrêter de faire croire aux gens le contraire.

Et si j'en crois un article du Point d'y il y a quelques mois il y'a a des fonds universitaires dirigés pour soutenir ses ideologies (plutôt que d'améliorer la vie des étudiants pauvres).

Mais qui a fait la réforme de l'autonomie des Universités tout en sachant parfaitement les possibles dérives.

Ses facs sont des citadelles qui brassent toutes les ideologies nauséabondes d'aujourd'hui decolonialisme, antisémitisme (étudiants antisémites non exclus par la Sorbonne), workisme, islamisme etc etc

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 17/02/2026 à 10:56
Seule solution a écrit le 17/02/2026 à 10h09

Fermeture de toutes les universités lyonnaises jusqu'au nouvel ordre. Cours à effectuer uniquement par distanciel. La seule solution raisonnable.

Comité d'accueil pour Melanchon à l'occasion de son intervention dans le cadre des élections municipales, madame la préfète prenez vos responsabilités.

Signaler Répondre
avatar
Fermez-les toutes le 17/02/2026 à 10:54

Fermez toutes les universités à Lyon. Ce ne sont que des machines à fabriquer des chômeurs et les indoctriner avec des idéologies dangereuses. Lyon n'a pas besoin de ces facultés, elles nous coûtent trop chères.

Signaler Répondre
avatar
SuperTonton le 17/02/2026 à 10:48

On sacrifie la liberté d'expression car la police est incapable de gérer les provocations de l'extrême-droite.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 17/02/2026 à 10:46
RN_FN_69 a écrit le 17/02/2026 à 10h23

Interdire a Science Po les meetings politique ce n'est pas possible Science Po signifie Science Politique, si c'est pour avoir que des meetings des centristes pour éviter les affrontements cela perd de son sens.

Il faut plutôt se demander pourquoi tout devient si violent, les matchs, les meetings etc ... Pourquoi la société devient si violente que tout se règle par la force.

Vous avez vu d'autres meetings que ceux de l'extrême gauche à Science Po ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/02/2026 à 10:33

Ils n'auront alors plus aucun politique dans le contexte actuel ;-)

Signaler Répondre
avatar
Vecteur12 le 17/02/2026 à 10:26

Cette militante LFI parle de conférence alors que ce sont des meetings politiques qui attise la haine...

Signaler Répondre
avatar
RN_FN_69 le 17/02/2026 à 10:23

Interdire a Science Po les meetings politique ce n'est pas possible Science Po signifie Science Politique, si c'est pour avoir que des meetings des centristes pour éviter les affrontements cela perd de son sens.

Il faut plutôt se demander pourquoi tout devient si violent, les matchs, les meetings etc ... Pourquoi la société devient si violente que tout se règle par la force.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 17/02/2026 à 10:14

"si les préfectures estimaient qu'elles puissent créer un trouble à l'ordre public."

Autrement dit, toutes les conférences LFI...

Signaler Répondre
avatar
Seule solution le 17/02/2026 à 10:09

Fermeture de toutes les universités lyonnaises jusqu'au nouvel ordre. Cours à effectuer uniquement par distanciel. La seule solution raisonnable.

Signaler Répondre

