Lynchage de Quentin : la CRS 83 reste mobilisée ce dimanche soir à Lyon pour éviter de nouveaux affrontements

Ce dimanche soir, la CRS 83 est à nouveau déployée dans les rues de Lyon.
Comme la veille, l'unité spécialisée dans les violences urbaines et les troubles à l'ordre public sera chargée de prévenir tout affrontement entre membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite suite au décès de Quentin, lynché jeudi.
La CRS 83 se concentrera notamment sur le 7e arrondissement où les faits s'étaient déroulés jeudi, ainsi qu'en centre-ville.
