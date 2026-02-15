Sécurité

Lynchage de Quentin : la CRS 83 reste mobilisée ce dimanche soir à Lyon pour éviter de nouveaux affrontements

Pour la seconde nuit consécutive, un dispositif de sécurité exceptionnel est déployé ce dimanche 15 février à Lyon. La CRS 83 arpentera la Presqu'île et le 7e arrondissement pour éviter des représailles suite au décès de Quentin.

Ce dimanche soir, la CRS 83 est à nouveau déployée dans les rues de Lyon.

Comme la veille, l'unité spécialisée dans les violences urbaines et les troubles à l'ordre public sera chargée de prévenir tout affrontement entre membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite suite au décès de Quentin, lynché jeudi.

La CRS 83 se concentrera notamment sur le 7e arrondissement où les faits s'étaient déroulés jeudi, ainsi qu'en centre-ville.

Tatin le 15/02/2026 à 21:52

Un vrai poème : ils installent des passages protégés seulement après qu'il y a eu des morts. C'est pareil, car il fallait mobiliser les forces de l'ordre avant le drame ! Rima Hassan est une pousse aux crimes, sa diatribe et celle de LFI provoquent les haines.

