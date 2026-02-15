Faits Divers

Jour/nuit, 7e ou 5e arrondissement : pourquoi les zones d'ombre autour du lynchage de Quentin à Lyon nourrissent les excuses à gauche ?

Le déroulé du calvaire de Quentin jeudi soir commence à s'éclaircir. Mais les zones d'ombre toujours actives dans l'attente d'une communication exhaustive du parquet de Lyon nourrissent encore les théories complotistes à gauche sur les réseaux sociaux.

La mort de Quentin, lynché jeudi et décédé samedi à l'hôpital, contenait de grandes incohérences dans son récit lorsque le collectif Némésis d'Alice Cordier a révélé les faits vendredi.

Les féministes identitaires indiquaient que le jeune militant nationaliste, membre de leur service d'ordre, avait été roué de coups aux abords de Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement, en marge d'une conférence donnée par Rima Hassan.

Or, les secours ont pris en charge Quentin à 19h40 quai Fulchiron dans le 5e arrondissement, à plus d'un kilomètre de Sciences Po, deux lieux séparés par le Rhône et la Saône…

De plus, l'AFP avait d'abord communiqué aux médias l'information erronée que Quentin avait été victime de coups de couteau et que plusieurs organes vitaux étaient touchés.

De quoi nourrir les commentateurs sur X, criant au complot.

Parmi les théories à gauche pour dédouaner les militants ayant agressé l'étudiant de 23 ans, on retrouve aussi le fait qu'il fasse encore jour sur la vidéo diffusée par TF1 samedi soir. Ce qui ne colle pas avec l'intervention des pompiers à 19h40, heure à laquelle il fait nuit à Lyon.

En réalité, les faits sont assez simples à remettre dans l'ordre désormais. Quentin et d'autres militants nationalistes ont été pris à partie par des individus de la mouvance d'ultra-gauche dans le secteur de Sciences Po Lyon. Jusqu'à arriver au 14 rue Victor Lagrange au pied de la voie ferrée, où, en infériorité numérique, Quentin et deux autres militants ont été passés à tabac, recevant une pluie de coups de pied alors qu'ils étaient au sol.

Les faits se déroulaient en fin d'après-midi, d'où la luminosité sur la vidéo amateur.

Ce qui reste encore à déterminer, c'est comment Quentin s'est ensuite mis en route pour son domicile, avant de s'effondrer quai Fulchiron dans le 5e arrondissement. A-t-il marché jusque là, traversant Perrache avec le visage tuméfié, sans que cela n'alerte personne ? A-t-il été pris en charge par des compagnons, voire même véhiculé ?

Le parquet de Lyon, probablement dans l'attente d'interpellations, n'a pas encore communiqué sur le déroulé du lynchage.

Lynchage de Quentin

11 commentaires
La gauche fasciste se déchaine... le 15/02/2026 à 11:06

comme à l'époque de Mitterand à Vichy ou lors de ses participations aux manifs anti immigrés... la gauche montre son vrai visage !

Signaler Répondre
Anti gauchosphere le 15/02/2026 à 11:06
Loool a écrit le 15/02/2026 à 10h38

C’est eux qui mentent et c’est à cause de la gauche aussi ?

La gauchosphere ment, la gauchosphere est raciste, la gauchosphere tue, la gauchosphere c'est les fachos, elle disparaîtra bientôt du paysage politique pour le bien de l'humanité.

Signaler Répondre
Gloupsy le 15/02/2026 à 10:52
Okkkkkk a écrit le 15/02/2026 à 10h41

+100000

La gauche raciste en roue libre.

Signaler Répondre
Okkkkkk le 15/02/2026 à 10:41

+100000

Signaler Répondre
Mdr ! le 15/02/2026 à 10:40

Bah euh.. si on ne sait pas tout, alors chacun qui profère des certitudes péremptoires n'a que théories.. pas uniquement la gauche.

Signaler Répondre
Loool le 15/02/2026 à 10:38

C’est eux qui mentent et c’est à cause de la gauche aussi ?

Signaler Répondre
Mag de lyin le 15/02/2026 à 10:34
Reponse à Chris a écrit le 15/02/2026 à 10h22

Lyonmag est un journal qui n'aide pas a la paix... Quel journal bas de gamme...

Journal intra lyonnais au service d’une population blanche, privilégiée où les théories d extrême droite et ultra droite sont relayées avec soutien et imprudence.

Courage à la famille du jeune défunt.


N’oublions pas seulement que peu importe qu’ils y sont ce des racailles politisées par des vieux blancs bien au chaud

Signaler Répondre
Reponse à Chris le 15/02/2026 à 10:22

Lyonmag est un journal qui n'aide pas a la paix... Quel journal bas de gamme...

Signaler Répondre
lauredeLyon le 15/02/2026 à 10:19

Ah çà, les ultragauchistes, les LFIstes, les militants soit disant de la liberté,
Tous les mêmes,
Toujours la culture du "c'est pas moi, c'est pas de ma faute!"
"j'y suis pour rien"
Toujours al même racaille que l'on retrouve dans ces mouvements et leurs meneurs politiques en rajoutent et en rajoutent pour dire qu'ils ne sont liès en rien avec cela.
Alors qu'ils passent leur temps à attiser la haine

Virons ces racailles

Signaler Répondre

