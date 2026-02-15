Jour/nuit, 7e ou 5e arrondissement : pourquoi les zones d'ombre autour du lynchage de Quentin à Lyon nourrissent les excuses à gauche ?

La mort de Quentin, lynché jeudi et décédé samedi à l'hôpital, contenait de grandes incohérences dans son récit lorsque le collectif Némésis d'Alice Cordier a révélé les faits vendredi.

Les féministes identitaires indiquaient que le jeune militant nationaliste, membre de leur service d'ordre, avait été roué de coups aux abords de Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement, en marge d'une conférence donnée par Rima Hassan.

Or, les secours ont pris en charge Quentin à 19h40 quai Fulchiron dans le 5e arrondissement, à plus d'un kilomètre de Sciences Po, deux lieux séparés par le Rhône et la Saône…

De plus, l'AFP avait d'abord communiqué aux médias l'information erronée que Quentin avait été victime de coups de couteau et que plusieurs organes vitaux étaient touchés.

De quoi nourrir les commentateurs sur X, criant au complot.

Jvais mourir ils ont littéralement tout inventé là? https://t.co/nJCwYQjN4s — Maurice 🌱✊ (@_Maurice_30) February 14, 2026

En 24 heures on est passé de :



- Coups de couteau (au meeting de Rima Hassan dans le 7ème)

- Laissé sur place a se vider de son sang



A :



- Une balayette + tombé sur la tête + lynchage (dans le 5ème)

- Rentré chez lui tranquillement avec un ami



Deux arrondissements séparent la… pic.twitter.com/bAo4R56WEs — 🐢🇫🇷φ FALLAIT VOTER CHONCHON φ #JLM2024🐢 (@Melenchon4Ever) February 14, 2026

Parmi les théories à gauche pour dédouaner les militants ayant agressé l'étudiant de 23 ans, on retrouve aussi le fait qu'il fasse encore jour sur la vidéo diffusée par TF1 samedi soir. Ce qui ne colle pas avec l'intervention des pompiers à 19h40, heure à laquelle il fait nuit à Lyon.

En réalité, les faits sont assez simples à remettre dans l'ordre désormais. Quentin et d'autres militants nationalistes ont été pris à partie par des individus de la mouvance d'ultra-gauche dans le secteur de Sciences Po Lyon. Jusqu'à arriver au 14 rue Victor Lagrange au pied de la voie ferrée, où, en infériorité numérique, Quentin et deux autres militants ont été passés à tabac, recevant une pluie de coups de pied alors qu'ils étaient au sol.

Les faits se déroulaient en fin d'après-midi, d'où la luminosité sur la vidéo amateur.

Ce qui reste encore à déterminer, c'est comment Quentin s'est ensuite mis en route pour son domicile, avant de s'effondrer quai Fulchiron dans le 5e arrondissement. A-t-il marché jusque là, traversant Perrache avec le visage tuméfié, sans que cela n'alerte personne ? A-t-il été pris en charge par des compagnons, voire même véhiculé ?

Le parquet de Lyon, probablement dans l'attente d'interpellations, n'a pas encore communiqué sur le déroulé du lynchage.