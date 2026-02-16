Lynchage de Quentin : Rima Hassan se réfugie derrière l'absence de policiers devant Sciences Po Lyon, un dispositif était pourtant déployé

Politique

Alors que le procureur de la République tient une conférence de presse ce lundi pour faire le point sur la mort de Quentin à Lyon, différents protagonistes tentent de se renvoyer la faute. Rima Hassan, dont la conférence à Sciences Po est un élément déclencheur, accuse à tort les forces de l'ordre d'avoir été absentes.

"Aucune présence policière visible n'a été déployée aux alentours du bâtiment, ne serait-ce que de manière dissuasive". En s'appropriant cette phrase de l'article de Mediapart ce lundi, l'eurodéputée insoumise accuse les autorités lyonnaises d'avoir sous-estimé les risques de trouble à l'ordre public que sa conférence à Sciences Po Lyon jeudi dernier allait générer.

Une position qui, malgré elle, place Rima Hassan comme élément déclencheur des affrontements entre l'ultra-gauche et le collectif Némésis, conduisant au lynchage de Quentin et deux autres militants nationalistes dans une rue parallèle à Sciences Po, séparée par une voie ferrée.

Et qui de plus est fausse, puisque selon nos informations, une compagnie de CRS et plusieurs équipages de la BAC avaient été mobilisés pour anticiper des débordements autour de l'établissement du 7e arrondissement en marge de la venue de la députée européenne.

Si la présence de Quentin et d'autres militants nationalistes s'expliquerait par le fait qu'ils assuraient le service d'ordre du collectif féministe identitaire, quid de celle de l'ultragauche, voire de la Jeune Garde comme soupçonnée ? Etaient-elles venues elles aussi pour protéger Rima Hassan ? "C'est une fake news, se défend-elle sur les réseaux sociaux. Je n'ai, pour aucun conférence, fait appel à un autre service d'ordre que celui de la France insoumise qui est formé pour accompagner les députés à leurs différents déplacements".

avatar
Encore le 16/02/2026 à 18:26

Qu'elle ne s'arrête surtout pas. Qu'elle continue à s'exprimer. C'est bon pour le rejet de son parti.
Dans 1 mois, ce sera une claque electorale pour LFI à Lyon. En 2027, ce sera national.

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 16/02/2026 à 18:19

Pathétique ces fachos de LFI qui veulent la police quand ça les arrange de veritalbes paumés

Signaler Répondre
avatar
No Comment! le 16/02/2026 à 18:04
Anissa moussa a écrit le 16/02/2026 à 17h54

Les Femmes musulmanes sont plus fortes et vivrières que les hommes français qui font les héros par derrière et se cachent le visage avec des cagoules pour ne pas Finir comme Quentin , quel courage 😰 ses romzas’.

Cette remarque ne mérite même pas d’être discutée. Temps perdu!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/02/2026 à 18:04
mdr 69 a écrit le 16/02/2026 à 17h20

il faudrait aussi éclaircir un point : - Elle est la seule à parler de "conférence". -Coquerel parle de "meeting" -Mélenchon parle de "réunion" Lequel de ces qualificatifs s'applique à la venue légitime de cette dame dans une université ?

Vous voulez peut-être parler d'endocrinement ?
;-)

Signaler Répondre
avatar
Anissa moussa le 16/02/2026 à 17:54

Les Femmes musulmanes sont plus fortes et vivrières que les hommes français qui font les héros par derrière et se cachent le visage avec des cagoules pour ne pas Finir comme Quentin , quel courage 😰 ses romzas’.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 16/02/2026 à 17:47
mdr 69 a écrit le 16/02/2026 à 17h20

il faudrait aussi éclaircir un point : - Elle est la seule à parler de "conférence". -Coquerel parle de "meeting" -Mélenchon parle de "réunion" Lequel de ces qualificatifs s'applique à la venue légitime de cette dame dans une université ?

Venue ILLÉGITIME
Sinon il faut ouvrir aux conférences ou meetings ou réunions (à votre bon cœur) à M Finkielkraut par exemple
Ou à Michel Onfray
Ou à Éric Zemmour

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 16/02/2026 à 17:43

Pas besoin de présence policier, selon, LFI,la police tue. La c est la jeune garde, mise ramasis de petits bourgeois, bobo qui joue aux grands révolutionnaires.

Signaler Répondre
avatar
Protégée le 16/02/2026 à 17:41

Bien le redire. Tous les articles 40 et plaintes sont bloquées par la Justice et non instruits.
On peut le dire elle est donc protégée par des complices présents dans l'institution... mais on le comprend quand dans des jugements honteux l'antisémitisme n'est pas retenue.
De quel côté était cette institution pendant les rafles sous l'occupation ?

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 16/02/2026 à 17:20

il faudrait aussi éclaircir un point : - Elle est la seule à parler de "conférence". -Coquerel parle de "meeting" -Mélenchon parle de "réunion" Lequel de ces qualificatifs s'applique à la venue légitime de cette dame dans une université ?

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 16/02/2026 à 17:14

Prévoir une ou deux compagnies de CRS pour la venue de Melanchon dans le cadre de son intervention pour les élections municipales, il ne faudrait pas qu'il se casse un ongle car la République c'est lui

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/02/2026 à 17:14

Peut-être avaient-ils sous-estimé les risques de trouble à l'ordre public qu'elle provoque "elle"...

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 16/02/2026 à 17:13

La Mairie et son adjoint à la sécurité Mohamed Chihi encore absent et ceci depuis 6 ans maintenant .. Rien ne bouge c’est désolant vivement les élections

Signaler Répondre
avatar
Gloubi le 16/02/2026 à 17:03

la police tue mais elle doit la protéger ?

Signaler Répondre
avatar
Incroyable le 16/02/2026 à 16:55

Pourquoi ne pas interdire toute intervention de cette dangereuse semeuse de haine? Pour interdire un spectacle de Dieudonné, qui n'est qu'un humoriste, il y a du monde.... Mais là, bizarrement on laisse faire. Elle est entièrement responsable de cette tragédie.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 16/02/2026 à 16:53

Mais comment ose-t’elle encore intervenir ?
La palestinienne de service reçue en majesté à Sciences Po - ce qui est un acte politique INTERDIT- se permet encore de donner son interprétation alors que le procureur de Lyon vient de confirmer qu’il n’y a pas eu rixe mais HOMICIDE VOLONTAIRE.
Que dit maintenant la presse gauchiste qui avait déjà refait l’histoire à sa sauce ?
Et où sont passés tous les sportifs et artistes bien pensants si prompts à réagir dans certains cas ?
La mort de ce jeune homme est une atrocité
Cette femme devrait se voiler complètement la face et fermer sa bouche
Qu’on ne la voie ni ne l’entende plus

Signaler Répondre
avatar
ACAB fake le 16/02/2026 à 16:44

les ACAB réclame maintenant de la police!!! ces LFI n'ont aucun principe ,un vrai boulet pour la vrai gauche

Signaler Répondre
avatar
cedjea le 16/02/2026 à 16:34

Ayons au moins une pensée pour Monsieur Mélenchon, honteusement agressé hier par une sidération.

Signaler Répondre
avatar
Ma le 16/02/2026 à 16:23

LyonMag, vous êtes dans le mensonge car il n’y a pas eu d’affrontement mais une agression de la part de la gauche.

Signaler Répondre
avatar
Décidément le 16/02/2026 à 16:19

Avec eux , c’est toujours de la faute à la police !!!!!!
Ouin ouin ouin

Signaler Répondre
avatar
Seark le 16/02/2026 à 16:18

Ils s'embourbent dans leurs mensonges chez LFI. Panique a bord..

Signaler Répondre
avatar
Au secours ! le 16/02/2026 à 16:18

Il devient plus que nécessaire d'établir un cordon sanitaire autours de LFI et de leurs alliés écolos.
Laissons le PS et le PC sous surveillance mais à la moindre alliance avec LFI on condamne.

Signaler Répondre
avatar
antoine.caladois le 16/02/2026 à 16:16

une menteuse ?

une menteuse ?

