Lynchage de Quentin : Rima Hassan se réfugie derrière l'absence de policiers devant Sciences Po Lyon, un dispositif était pourtant déployé

"Aucune présence policière visible n'a été déployée aux alentours du bâtiment, ne serait-ce que de manière dissuasive". En s'appropriant cette phrase de l'article de Mediapart ce lundi, l'eurodéputée insoumise accuse les autorités lyonnaises d'avoir sous-estimé les risques de trouble à l'ordre public que sa conférence à Sciences Po Lyon jeudi dernier allait générer.
Une position qui, malgré elle, place Rima Hassan comme élément déclencheur des affrontements entre l'ultra-gauche et le collectif Némésis, conduisant au lynchage de Quentin et deux autres militants nationalistes dans une rue parallèle à Sciences Po, séparée par une voie ferrée.
Et qui de plus est fausse, puisque selon nos informations, une compagnie de CRS et plusieurs équipages de la BAC avaient été mobilisés pour anticiper des débordements autour de l'établissement du 7e arrondissement en marge de la venue de la députée européenne.
Si la présence de Quentin et d'autres militants nationalistes s'expliquerait par le fait qu'ils assuraient le service d'ordre du collectif féministe identitaire, quid de celle de l'ultragauche, voire de la Jeune Garde comme soupçonnée ? Etaient-elles venues elles aussi pour protéger Rima Hassan ? "C'est une fake news, se défend-elle sur les réseaux sociaux. Je n'ai, pour aucun conférence, fait appel à un autre service d'ordre que celui de la France insoumise qui est formé pour accompagner les députés à leurs différents déplacements".
C’est une fake news je n’ai pour aucune conférence fait appel à un autre service d’ordre que celui de la France insoumise qui est formé pour accompagner les députés à leurs différents déplacements.— Rima Hassan (@RimaHas) February 16, 2026
Qu'elle ne s'arrête surtout pas. Qu'elle continue à s'exprimer. C'est bon pour le rejet de son parti.Signaler Répondre
Dans 1 mois, ce sera une claque electorale pour LFI à Lyon. En 2027, ce sera national.
Pathétique ces fachos de LFI qui veulent la police quand ça les arrange de veritalbes paumésSignaler Répondre
Cette remarque ne mérite même pas d’être discutée. Temps perdu!Signaler Répondre
Vous voulez peut-être parler d'endocrinement ?Signaler Répondre
;-)
Les Femmes musulmanes sont plus fortes et vivrières que les hommes français qui font les héros par derrière et se cachent le visage avec des cagoules pour ne pas Finir comme Quentin , quel courage 😰 ses romzas’.Signaler Répondre
Venue ILLÉGITIMESignaler Répondre
Sinon il faut ouvrir aux conférences ou meetings ou réunions (à votre bon cœur) à M Finkielkraut par exemple
Ou à Michel Onfray
Ou à Éric Zemmour
Pas besoin de présence policier, selon, LFI,la police tue. La c est la jeune garde, mise ramasis de petits bourgeois, bobo qui joue aux grands révolutionnaires.Signaler Répondre
Bien le redire. Tous les articles 40 et plaintes sont bloquées par la Justice et non instruits.Signaler Répondre
On peut le dire elle est donc protégée par des complices présents dans l'institution... mais on le comprend quand dans des jugements honteux l'antisémitisme n'est pas retenue.
De quel côté était cette institution pendant les rafles sous l'occupation ?
il faudrait aussi éclaircir un point : - Elle est la seule à parler de "conférence". -Coquerel parle de "meeting" -Mélenchon parle de "réunion" Lequel de ces qualificatifs s'applique à la venue légitime de cette dame dans une université ?Signaler Répondre
Prévoir une ou deux compagnies de CRS pour la venue de Melanchon dans le cadre de son intervention pour les élections municipales, il ne faudrait pas qu'il se casse un ongle car la République c'est luiSignaler Répondre
Peut-être avaient-ils sous-estimé les risques de trouble à l'ordre public qu'elle provoque "elle"...Signaler Répondre
La Mairie et son adjoint à la sécurité Mohamed Chihi encore absent et ceci depuis 6 ans maintenant .. Rien ne bouge c’est désolant vivement les électionsSignaler Répondre
la police tue mais elle doit la protéger ?Signaler Répondre
Pourquoi ne pas interdire toute intervention de cette dangereuse semeuse de haine? Pour interdire un spectacle de Dieudonné, qui n'est qu'un humoriste, il y a du monde.... Mais là, bizarrement on laisse faire. Elle est entièrement responsable de cette tragédie.Signaler Répondre
Mais comment ose-t’elle encore intervenir ?Signaler Répondre
La palestinienne de service reçue en majesté à Sciences Po - ce qui est un acte politique INTERDIT- se permet encore de donner son interprétation alors que le procureur de Lyon vient de confirmer qu’il n’y a pas eu rixe mais HOMICIDE VOLONTAIRE.
Que dit maintenant la presse gauchiste qui avait déjà refait l’histoire à sa sauce ?
Et où sont passés tous les sportifs et artistes bien pensants si prompts à réagir dans certains cas ?
La mort de ce jeune homme est une atrocité
Cette femme devrait se voiler complètement la face et fermer sa bouche
Qu’on ne la voie ni ne l’entende plus
les ACAB réclame maintenant de la police!!! ces LFI n'ont aucun principe ,un vrai boulet pour la vrai gaucheSignaler Répondre
Ayons au moins une pensée pour Monsieur Mélenchon, honteusement agressé hier par une sidération.Signaler Répondre
LyonMag, vous êtes dans le mensonge car il n’y a pas eu d’affrontement mais une agression de la part de la gauche.Signaler Répondre
Avec eux , c’est toujours de la faute à la police !!!!!!Signaler Répondre
Ouin ouin ouin
Ils s'embourbent dans leurs mensonges chez LFI. Panique a bord..Signaler Répondre
Il devient plus que nécessaire d'établir un cordon sanitaire autours de LFI et de leurs alliés écolos.Signaler Répondre
Laissons le PS et le PC sous surveillance mais à la moindre alliance avec LFI on condamne.
une menteuse ?Signaler Répondre