Lynchage de Quentin : Rima Hassan se réfugie derrière l'absence de policiers devant Sciences Po Lyon, un dispositif était pourtant déployé

"Aucune présence policière visible n'a été déployée aux alentours du bâtiment, ne serait-ce que de manière dissuasive". En s'appropriant cette phrase de l'article de Mediapart ce lundi, l'eurodéputée insoumise accuse les autorités lyonnaises d'avoir sous-estimé les risques de trouble à l'ordre public que sa conférence à Sciences Po Lyon jeudi dernier allait générer.

Une position qui, malgré elle, place Rima Hassan comme élément déclencheur des affrontements entre l'ultra-gauche et le collectif Némésis, conduisant au lynchage de Quentin et deux autres militants nationalistes dans une rue parallèle à Sciences Po, séparée par une voie ferrée.

Et qui de plus est fausse, puisque selon nos informations, une compagnie de CRS et plusieurs équipages de la BAC avaient été mobilisés pour anticiper des débordements autour de l'établissement du 7e arrondissement en marge de la venue de la députée européenne.

Si la présence de Quentin et d'autres militants nationalistes s'expliquerait par le fait qu'ils assuraient le service d'ordre du collectif féministe identitaire, quid de celle de l'ultragauche, voire de la Jeune Garde comme soupçonnée ? Etaient-elles venues elles aussi pour protéger Rima Hassan ? "C'est une fake news, se défend-elle sur les réseaux sociaux. Je n'ai, pour aucun conférence, fait appel à un autre service d'ordre que celui de la France insoumise qui est formé pour accompagner les députés à leurs différents déplacements".