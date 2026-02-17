Transports

La circulation du tramway T6 perturbée ce mardi à cause d’une caténaire arrachée

La circulation du tramway T6 perturbée ce mardi à cause d’une caténaire arrachée
Photo d'illustration - LyonMag

La ligne ne fonctionne qu’entre Gare de Villeurbanne et Debourg.

Des perturbations ce mardi matin sur la ligne T6 du tram dont le prolongement a été inauguré samedi. Les stations de Grandclément à La Doua – Gaston Berger ne sont plus desservies en raison d’un incident technique.

"Ce mardi 17 février aux alentours de 7h, au carrefour Verlaine / Tolstoï à Villeurbanne, la ligne électrique du tramway T6 - qui alimente également le trambus TB11 et le trolleybus C23 - a été endommagée entraînant la chute à terre du pantographe d’une rame. Celui-ci relie la rame du tramway aux lignes aériennes de contact. En lien avec cet incident, les lignes TB11 et C23 ont été détournées dans les deux sens", expliquent les TCL dans un communiqué.

Des bus relais ont été mis en place. Ces derniers desservent les arrêts allant de Gare de Villeurbanne à Geneviève de Gaule. La reprise normale de la circulation est estimée à 18h.

Cookie the first le 17/02/2026 à 12:04

Franchement, je regardais une vidéo d'un syndicaliste des TCL qui prévoyait exactement tout ça en parlant de précipitation

C est un peu normal le 17/02/2026 à 10:58

Aujourd'hui c est mardi gras !...alors Dame nature n allait pas laisser passer ce jour des clowns!
"Mets tes deux pieds en canard , ya mon Bernard qui redémarre ...en voiture les voyageurs , le tramway n'arrive jamais à l heure.

sec le 17/02/2026 à 10:40

Dans un mois Bruno Bernard et Van Styvendel vont être balayés par les urnes.Ca marchera mieux

Ex Précisions le 17/02/2026 à 10:32

On reconnait bien là la patte de Bernard ;-)

kool le 17/02/2026 à 09:58

MDR ! A peine prolongé,déjà des problèmes !Bernard ,va réparer tes malfaçons des TCL

usagé tcl le 17/02/2026 à 09:53

un démarrage en fanfare

Bonux le 17/02/2026 à 09:51

Une bonne pub pour Bernard ...

GLOUGLOU 1er le 17/02/2026 à 09:45

Le T6 c'est 3 ans de travaux pour 48 h de fonctionnement, Une Ovation pour Super Nanard !

Bribri2 le 17/02/2026 à 09:41

Et allez ça commence. ..

mirou69 le 17/02/2026 à 09:40

Inaugurée samedi et déjà en panne!!!! Merci Bernard

