Des perturbations ce mardi matin sur la ligne T6 du tram dont le prolongement a été inauguré samedi. Les stations de Grandclément à La Doua – Gaston Berger ne sont plus desservies en raison d’un incident technique.
"Ce mardi 17 février aux alentours de 7h, au carrefour Verlaine / Tolstoï à Villeurbanne, la ligne électrique du tramway T6 - qui alimente également le trambus TB11 et le trolleybus C23 - a été endommagée entraînant la chute à terre du pantographe d’une rame. Celui-ci relie la rame du tramway aux lignes aériennes de contact. En lien avec cet incident, les lignes TB11 et C23 ont été détournées dans les deux sens", expliquent les TCL dans un communiqué.
Des bus relais ont été mis en place. Ces derniers desservent les arrêts allant de Gare de Villeurbanne à Geneviève de Gaule. La reprise normale de la circulation est estimée à 18h.
Franchement, je regardais une vidéo d'un syndicaliste des TCL qui prévoyait exactement tout ça en parlant de précipitationSignaler Répondre
