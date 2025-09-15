Lyon : un incident technique dans le métro, la ligne A coupée partiellement

Depuis 17h57, la ligne exploitée par RATP Dev Lyon a été partiellement interrompue en raison d’un incident technique.
"Les stations de Perrache à Masséna ne sont plus desservies", indique TCL dans un communiqué. Le métro circule uniquement de Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes Charles Hernu.
Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour guider les voyageurs. "La reprise du trafic est estimée à 19h", précise encore le communiqué.
Les équipes TCL assurent être "pleinement mobilisées pour résoudre cet incident et rétablir un fonctionnement normal dans les meilleurs délais". Elles présentent également "leurs excuses pour les désagréments occasionnés."
Espérons qu'une fois les fachos verts dégagés, on rendra la gestion du réseau aux TCL car les petits copains parisiens de Bernard, le sytral c''est vraiment la cata
C'es la rentrée Nanard la poisse joue au train électrique.
Peut-on espérer voir un jour ( un seul jour) voir l'ensemble des fonctionner normalement, sans panne, grève ou incident?
Ça faisait (pas) longtemps ;-)