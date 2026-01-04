Perturbations en soirée sur la ligne T6 lundi et mardi avant son prolongement

La mise en service est toujours espérée pour le 14 février prochain.

Ces essais entraîneront une exploitation partielle de la ligne à partir de 21 heures. Les rames circuleront uniquement entre Debourg et Beauvisage – CISL, dans les deux sens. Au-delà de ce terminus provisoire, la desserte jusqu’à Hôpitaux Est sera assurée par des bus relais, mis en place afin de garantir la continuité des déplacements, avec une fréquence toutes les 20 minutes.

Dernier départ complet de Debourg vers Hôpitaux Est : 20h42

Dernier départ complet de Hôpitaux Est vers Debourg : 20h45

A partir de 21h, la ligne T6 circule uniquement de Debourg à Beauvisage - CISL.

Premier départ partiel de Debourg vers Beauvisage - CISL : 20h57

Dernier départ partiel de Debourg vers Beauvisage - CISL : 00h46

Premier départ partiel de Beauvisage - CISL vers Debourg : 21h14

Dernier départ partiel de Beauvisage - CISL vers Debourg : 00h34

Les bus relais prendront le relais dès 21h29 au départ de Beauvisage – CISL vers Hôpitaux Est, avec un dernier départ à 01h06. Dans l’autre sens, le premier départ depuis Hôpitaux Est est programmé à 21h05, le dernier à 01h00.

Ces adaptations temporaires s’inscrivent dans la dernière ligne droite des préparatifs avant l’ouverture complète du prolongement de la ligne T6, attendu à la mi-février, qui doit renforcer les liaisons entre l’est lyonnais et le campus de La Doua.