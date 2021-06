Prolongement du T6 près de Lyon : le tracé "historique" retenu, la concertation se poursuit

Sans surprise, c'est bien le "tracé rouge", le tracé historique, qui a été retenu à l'issue d'une deuxième concertation qui a eu lieu du 15 mars au 12 avril dernier. Le Sytral indique avoir reçu plus de 3600 contributions. Cette décision sera définitivement actée lors du comité syndical du Sytral le 14 juin prochain.

Ce prolongement partira donc des Hôpitaux Est, passera par la place Grandclément, le quartier des Gratte-Ciel, remontera par la rue Billon, rejoindra l'avenue Salengro, pour terminer au campus de La Doua. "Le tracé retenu avait plus l'approbation de la population, il est aussi un peu moins couteux, et il a moins d'impact en termes d'emprise foncière", a expliqué ce lundi en fin de matinée le président du Sytral, Bruno Bernard. En effet, le budget global est estimé à 140 millions d'euros. Pour le "tracé vert", il aurait fallu ajouter 7,5 millions d'euros.

Une première étape, la "concertation continue"

Le tracé désormais arrêté, les études se poursuivent, mais aussi la concertation. Ces dernières semaines, certains riverains ont fait part de leur opposition à ces trajets. Le Sytral veut donc poursuivre le travail avec eux : "La concertation continue. Dès la fin du mois nous aurons une réunion avec les riverains concernés", a ajouté l'élu.

Car effectivement il y a encore de nombreuses interrogations, notamment sur la rue Billon à Villeurbanne, qui est très étroite : "Nous sommes en train d'étudier si nous pouvons avoir qu'une seule voie de tramway sur environ 200 mètres, pour avoir moins d'impact foncier sur les riverains", complète-t-il. "On va avoir des endroits où il faudra élargir le passage de la voirie et cela va donc rognier sur des parcelles. Je comprends que les gens ne veulent pas voir un tramway empiéter leur jardin ou leur cour", a lui confié le maire socialiste de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, qui n'avait jamais caché sa préférence pour ce trajet.

Deuxième interrogation : le T6 pourra-t-il traverser la friche industrielle ACI ? Là encore, le président écologiste se montre rassurant : "On est en train de travailler pour l'acheter. On est plutôt confiant. Si ça ne se faisait pas, ce qui serait très étonnant, on pourrait la contourner, mais ce serait moins pertinent".

Dès cet automne, le Sytral organisera des ateliers dans le cadre de la concertation continue. Si le calendrier est respecté, les premiers travaux préparatoires devraient avoir lieu en 2022, avant la mise en service début 2026. Le Sytral espère faire voyager 55 000 personnes chaque jour sur ce prolongement du T6 à l'horizon 2030.

B.B.