Lyon : la police lance un appel, votre vélo ou votre trottinette fait peut-être partie des objets retrouvés

Ce mardi 24 février, les policiers lyonnais ont diffusé un message sur leurs réseaux sociaux afin de retrouver les propriétaires de plusieurs deux-roues récupérés lors d’interventions récentes.

Objectif affiché : restituer un maximum de biens avant qu’ils ne disparaissent définitivement du circuit. "Les policiers lyonnais cherchent à restituer des vélos et trottinettes avant qu’ils ne soient envoyés aux objets trouvés ou détruits."

Comment récupérer son vélo ou sa trottinette ?

Les personnes pensant reconnaître leur bien sont invitées à se présenter directement au commissariat du 8e arrondissement. "Vous reconnaissez votre bien ? Présentez-vous au commissariat de Lyon 8e, 40 rue Marius Berliet avec une preuve de propriété."

Une preuve d’achat, une facture ou encore une photographie permettant d’identifier le deux-roues sera demandée afin de procéder à la restitution.

La police ne précise malheureusement pas le nombre exact d’objets concernés ni la liste détaillée des vélos et trottinettes actuellement conservés. Les propriétaires potentiels sont donc encouragés à effectuer la démarche même en cas de doute, avant que ces biens ne soient transférés aux objets trouvés ou détruits.