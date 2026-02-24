"Ce groupuscule détourne le féminisme" : la députée socialiste de Lyon Sandrine Runel demande la dissolution de Némésis

Alors que le gouvernement a saisi la justice craignant une reconstitution de la Jeune Garde, la députée socialiste de Lyon Sandrine Runel demande de son côté ce jeudi la dissolution du collectif Némésis. Ce dernier avait manifesté le 12 février dernier contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Des affrontements avaient par la suite éclaté entre l’ultra-gauche et le collectif Némésis conduisant au lynchage et à la mort du militant nationaliste Quentin Deranque.
"En tant que députée de Lyon, je connais le territoire et la réalité des menaces. Depuis des années, notre ville, terre de résistance, subit les violences répétées de groupuscules d’extrême droite. Ces violences sont réelles, documentées et fragilisent directement le quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais", déclare Sandrine Runel dans un communiqué.
"Le collectif Némésis nourrit et entretient ce cycle de violence. La présidente du collectif, Alice Cordier, s’entraîne au tir en menaçant ses adversaires politique. Ses militantes ont attaqué des manifestations contre les violences faites aux femmes et diffusé des messages assimilant migrants et violeurs. Selon l’Humanité, le collectif pourrait même être lié à l’organisation d’affrontements politique avec la complicité de néonazis pour lesquels elles sont "un appât". Une porte-parole du collectif a par ailleurs propagé de fausses rumeurs atroces sur les victimes du Bataclan", ajoute la députée socialiste
"Ces agissements répétés traduisent une stratégie de stigmatisation, d’intimidation et d’incitation à la violence, incompatible avec nos principes républicains", précise Sandrine Runel.
