"Ce groupuscule détourne le féminisme" : la députée socialiste de Lyon Sandrine Runel demande la dissolution de Némésis

Le collectif Némésis dans le viseur de Sandrine Runel.

Alors que le gouvernement a saisi la justice craignant une reconstitution de la Jeune Garde, la députée socialiste de Lyon Sandrine Runel demande de son côté ce jeudi la dissolution du collectif Némésis. Ce dernier avait manifesté le 12 février dernier contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Des affrontements avaient par la suite éclaté entre l’ultra-gauche et le collectif Némésis conduisant au lynchage et à la mort du militant nationaliste Quentin Deranque

"En tant que députée de Lyon, je connais le territoire et la réalité des menaces. Depuis des années, notre ville, terre de résistance, subit les violences répétées de groupuscules d’extrême droite. Ces violences sont réelles, documentées et fragilisent directement le quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais", déclare Sandrine Runel dans un communiqué.

"Le collectif Némésis nourrit et entretient ce cycle de violence. La présidente du collectif, Alice Cordier, s’entraîne au tir en menaçant ses adversaires politique. Ses militantes ont attaqué des manifestations contre les violences faites aux femmes et diffusé des messages assimilant migrants et violeurs. Selon l’Humanité, le collectif pourrait même être lié à l’organisation d’affrontements politique avec la complicité de néonazis pour lesquels elles sont "un appât". Une porte-parole du collectif a par ailleurs propagé de fausses rumeurs atroces sur les victimes du Bataclan", ajoute la députée socialiste

"Ces agissements répétés traduisent une stratégie de stigmatisation, d’intimidation et d’incitation à la violence, incompatible avec nos principes républicains", précise Sandrine Runel.

tiens tiens le 24/02/2026 à 18:34
Calahann a écrit le 24/02/2026 à 17h32

Faut clairement dégager ces féministes identitaires de la voie publique.

Le haineux , rageux qui nous fait sa crise

bassta le 24/02/2026 à 18:31

tous ceux qui ne pensent pas comme elle sont fascistes..... le disque est rayé. On peut la remplacer par une IA !

Lyontoujours le 24/02/2026 à 18:18
Il faut argumenter a écrit le 24/02/2026 à 17h52

Pour quelles raisons ?
Est-ce un groupe violent ? Non
Est-Ce que ce un groupe raciste et antisémite ? Non
Elles se contentent de déployer des banderoles et se font à chaque fois lyncher par l’extrême gauche violente.

Exact, elles se sont faits attaquer a Paris lorsqu elles ont voulus protéger les femmes yezidis et celles du collectif nous vivrons .
Féminisme à géométrie variable a gauche.
Une pensée pour Philippine et les autres....

caillou le 24/02/2026 à 18:14

Les blacks blocks s'entendent .
Le PS est en putréfaction avancée

Arthur le 24/02/2026 à 18:11

Et la dissolution de LFI pour reconstitution de sa milice dissoute, non ?

Calahann le 24/02/2026 à 18:10

Je ne sais pas combien de racistes de Némésis étaient aux obsèques de Quentin le facho ?
Juste à peine 30 personnes !
Où qu'elles sont les 3200 personnes qui ont faient la Marche de la HONTE ?
Bande de miséreux !

La Meute le 24/02/2026 à 18:07

Elle ne manque pas de culot !!!!

À ce niveau ça devient irrécupérable, son cas est désespéré. Aucun traitement ne pourra la guérir.

fatboy le 24/02/2026 à 18:03

Dans toute cette affaire nous oublions tous le principal: la mainmise de l'extrême gauche sur les universités où il font régner leur petit ordre totalitaire et fascisant fait de menaces et d'intimidations vis à vis des profs et des étudiants
C'est cela qui doit être dissous

Arrêtez de vous victimiser le 24/02/2026 à 17:58

L’extrême gauche tue! Et vous êtes encore en train de nous refaire le coup de la gauche qui est victime. Les milices gauchistes ont tue un jeune! Arrêtez vos mensonges. Vous êtes en train de vous rabaissez pour gagner le soutien de LFI au second tour! C’est totalement indigne, ignoble et abject! Il vaut mieux perdre un élection que de vendre son âme au diable!!!!!

Il faut argumenter le 24/02/2026 à 17:52
Calahann a écrit le 24/02/2026 à 17h32

Faut clairement dégager ces féministes identitaires de la voie publique.

Pour quelles raisons ?
Est-ce un groupe violent ? Non
Est-Ce que ce un groupe raciste et antisémite ? Non
Elles se contentent de déployer des banderoles et se font à chaque fois lyncher par l’extrême gauche violente.

CerisedeLyon le 24/02/2026 à 17:43

Nemesis existe parce que la gauche fait un tri dans les victimes...

Gabin69 le 24/02/2026 à 17:40
Évidemment a écrit le 24/02/2026 à 17h12

Elle est moins regardante avec la jeune garde....

Et encore moins ses "locataires" à qui elle loue des taudis

Chris6969699 le 24/02/2026 à 17:37

"Ses militantes ont attaqué des manifestations"

Vu la carrure des militantes de chez NEMESIS, ils ont du avoir les mirettes... Voilà un beau procès de Moscou...

Je comprends qu'ils veulent faire une fusion de liste avec la LFI au 2ème tour des municipales 2026 : stratégie de conservation d'un maximum de sièges...

Calahann le 24/02/2026 à 17:32

Faut clairement dégager ces féministes identitaires de la voie publique.

Bob47 le 24/02/2026 à 17:26

Bien tenté

Ex Précisions le 24/02/2026 à 17:25

Nous on va dissoudre ce qu'il reste du PS dans les urnes.

MARCOPAULO le 24/02/2026 à 17:24

pour faire parler d 'elle , n' importe quel sujet ...
elle n 'est pas très sérieuse , dans un mois elle aura disparue de la vie politique lyonnaise ou presque après la veste promise à doucet

arkom le 24/02/2026 à 17:24

c'est à cause des gens comme LFI et écologistes que la France et dans une merde pas possible ont devraient vous virer du pays

balaie devant ta porte le 24/02/2026 à 17:21

si je ne m'abuse, elle n'a pas démissionné après ses petits soucis judiciaires ???

Évidemment le 24/02/2026 à 17:12

Elle est moins regardante avec la jeune garde....

